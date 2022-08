Egyre feketébbé válik a hazai építőipar

Annak ellenére, hogy a 2010-es évektől kezdve a társadalom és a gazdaság egyre több szegmensében szorult vissza a feketézés, a magyarországi foglalkoztatásban – különös tekintettel az építőiparra – továbbra is rendkívül elterjedt, sőt, a statisztika szerint romlott is a helyzet.

A Pest megyei rendőrök egy ócsai házból állították elő azt a két férfit, akik tinédzserek dolgoztatásával biztosítottak maguknak nagyobb nyereséget. Nehéz sorsukat kihasználva napi 10-12 órában, alacsony bérért végeztettek velük elsősorban építőipari munkát – írta a rendőrség augusztus huszonharmadikai, keddi közleményében.

Az eset még a magyarországi viszonyokat tekintve is megdöbbentő, de összességében semmi meglepő sincs abban, hogy erre épp az építőiparban látunk példát – írja a G7. Annak ellenére, hogy a 2010-es évektől kezdve a társadalom és a gazdaság egyre több szférája tisztult meg a feketézéstől (például áfacsalás, színesfémtolvajlás, rendőrségi vesztegetések) a magyarországi foglalkoztatásban – különösen az építőiparban –, továbbra is nagyon népszerű ez a módszer, sőt, a helyzet még romlott is.

A feketefoglalkoztatás aránya 2011 és 2022 között csaknem megduplázódott, idén az ellenőrzött munkavállalók között tízből egy feketén dolgozott.

A Technológiai és Innovációs Minisztérium (TIM) Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályának júniusi jelentése szerint az építőipari dolgozók több mint fele dolgozott feketén 2022 első negyedévében. Ezenkívül pedig az építőiparból származott az összes ellenőrzésen beazonosított feketén foglalkoztatott munkavállaló 45 százaléka.