Hatalmas bezárási hullámot okozhatnak az égbeszökő energiaárak

Az is előfordulhat, hogy most többen és hosszabb időre húzzák le a rolót, mint a koronavírus-járvány idején. A cégek egy részének olyan magasra kellene emelnie az árait, amire nincs fizetőképes kereslet. Nagyatádon egy helyi szállodában alig egy hete jelentettek be kényszerszünetet. Novembertől öt hónapra zárnak be, a dolgozóik átmenetileg máshol kénytelenek elhelyezkedni.

Nálunk egy téli hónapban kétmillió forint körül volt a fűtés költsége, ez most 6 millió forint lesz, lenne egy hónapban. Az áram emelkedéséről még nem tudunk

– indokolja a bezárást Nagyné Huszár Andrea, a szálloda igazgatója az RTL Klub híradójának.

Az egyik országos ételkiszállító már csak jövő csütörtökig vesz fel rendeléseket. A honlapjukon azt írják: „Világgazdasági okok miatt cégünk megszűnik!" Egy budapesti cukrászda a Facebookon közölte, hogy 65 év után végleges bezárásra kényszerült.

Bezárási hullám fenyeget

„Eljöhet egy olyan pont ősszel, télen vagy a jövő év első hónapjaiban, amikor már nem megy tovább, amikor már nem lehet a veszteséget tovább finanszírozni, ez valóban a tevékenység felfüggesztéséhez vezethet, illetve akár tömeges cégbezárásokhoz is vezethet” – mondta az Híradónak Perlusz László, a szervezet főtitkára.

Úgy számolnak, többen és hosszabb időre zárhatnak be az energiaárrobbanás hatására, mint korábban a koronavírus-járvány miatt. A cégek nagy részének októbertől kell magasabb rezsit fizetnie, mert akkor jár le a még kedvezőbb árú, éves energiaszerződése.

Beszéltem sok vállalkozással, szerencsének mondhatja az magát, aki a tavalyihoz képest hat-nyolcszoros áron, de fixáras szerződést tudott kötni egy évre

– jegyezte meg a főtitkár, hozzátéve: az energia drágulása már akkora, hogy a cégek ezt már nem tudják a vevőikre hárítani.

Nagy Márton konjunktúrával számol

A gazdaságfejlesztési miniszter továbbra is gazdasági növekedéssel számol. Erről szerdán beszélt az Inforádióban.

Én nem gondolom, hogy a magyar gazdaság recesszióba esik. Azt se gondolom, hogy jövőre recesszióba esik. A növekedés lassulni fog. Képtelenség megúszni azt, hogy ne lassuljon a növekedés. Miközben viszont azt gondoljuk, hogy Németország recesszióba fog esni jövőre

– mondta Nagy Márton.

Két nappal később a miniszter cikket közölt a Magyar Nemzetben, amelyben azt írta, hogy „az energiaintenzív iparágakban a sérülékeny kis- és középvállalatok támogatása is egyre fontosabbá válik”.

(Borítókép: Nagy Tamás / Index)