Putyin hadigépezete segíthet az orosz gazdaságon

Vlagyimir Putyin orosz elnök háborús erőfeszítései, úgy tűnik, az orosz ipari termelés számának növekedésével járnak. Az orosz hadiipari termelés felfutása olyannyira megsegítheti az orosz gazdaságot, hogy az oroszok a szankciók ellenére elkerülik a legrosszabb előrejelzéseknek megfelelő forgatókönyvet. A harcmezőn is nagy szüksége van Oroszországnak az utánpótlásra, mivel északon az ukránok minden erejüket összeszedve nyomulnak előre – írta meg a Bloomberg.

A katonai eszközök gyártását övező titkolózás teljesen nem tudta elfedni azt a tényt, hogy ezek gyártása mekkora hatást tud kifejteni az orosz gazdaság egészére, ezzel jelentősen csökkentve a gazdasági visszaesés mértékét. A kész fémtermékek gyártása (az evőeszközökön kívül a fegyverek, bombák és a különféle lőszerek gyártása tartozik ide) az előző hónapok meredek visszaesése után az egy évvel korábbiakhoz képest csaknem harminc százalékkal nőtt júliusban.

Az ipari termelésen belül egy másik szegmens az egyéb járművek és felszerelések kategóriája, amely a legnagyobb felülteljesítők közé tartozik. Idetartozik a kerékpárok és egyéb közlekedési eszközök mellett a hajók, a repülőgépek és a páncélosok gyártása is.

Az orosz ipari termelés számai sokkal rosszabbak lettek volna, ha nem lenne háború

– mondta Tatyana Orlova, az Oxford Economics munkatársa.

Az oroszok Ukrajna északi ellentámadása miatt ebben a hónapban vélhetően még katonai kudarcokra számíthatnak. Emiatt most minden erőforrást megmozgatnak annak érdekében, hogy biztosítani tudják a hosszúra nyúló háborúhoz szükséges katonai eszközök mennyiségét.

A védelmi ipar gazdasági felemelkedése azonban rövid életűnek bizonyulhat, ugyanis egyrészt a rendelkezésre álló munkaerő szektorok közötti eloszlását befolyásolja, másrészt a szankciók megfosztják az orosz hadigépezetet a beszerzendő alkatrészektől és a fejlett technológiától. Az Európai Unió orosz energiával kapcsolatos szankciói akár Oroszország bevételeinek csökkenését is okozhatja. Oroszország már most is kevesebb gázt szállít az eddig legfőbbnek számító EU-s piacára, a kőolajat pedig kedvezményesen értékesíti az azt megvásárló országoknak.

Oroszország a februárban elkezdődött, Ukrajna elleni inváziója után nagyon gyorsan kialakította a pénzügyi védelmet, hogy ennek segítségével el tudja hárítani a gazdaságát érő sokkhatás egy részét, de az orosz ipar háborús alapokra helyezése valószínűleg csak hónapokkal később sikerült. Putyin júliusban aláírt egy olyan törvényt, amely rendkívüli ellenőrzési jogot biztosít az orosz kormánynak a hadseregnek beszállító és szolgáltató vállalkozások felett, és szükség esetén arra is kényszerítheti őket, hogy a megtermelt javakat katonai célokra fordítsák, vagy a szükségletek kielégítése céljából túlórázzanak.

A júliusi adatok megerősítik, hogy a hadiipar állami megrendeléseinek növekedése támogatja az orosz ipart. Az előző hónapokban az ipari termelés számai szinte túl szépnek is tűntek ahhoz, hogy igazak legyenek

– mondta Orlova.

A számok arra utalhatnak, hogy Oroszország valószínűleg kezd egyre jobban megbirkózni a szankciók okozta nehézségekkel.

Erre például az is bizonyíték lehet, hogy az Amerikai Egyesült Államok májusban ugyan bejelentette, hogy exportellenőrzései következtében az oroszok leállították a termelést két nagy orosz tankgyárban is, azonban a közelmúltban az oroszok szerint az egyik gyárban (Uralvagonzavodban) újra nagymértékben zajlik a tankok gyártása. Ráadásul ebben a tankgyárban a dolgozók 12 órás munkaidőre tértek át, emellett pedig szombatonként nyolcórás műszakot is vállalhatnak.

Az orosz statisztikai hivatal a megkeresésre reagálva azt válaszolta, hogy a kész fémárukra vonatkozó statisztikai adat nem tartalmazza az orosz hadiipar végtermékeit. A kategória számai viszont a fegyvereket, a lőszereket, a bombákat, a rakétákat és a töltényeket is tartalmazzák.

Az orosz gazdasági adatokat a szokásosnál is nehezebb jól értelmezni, mivel az orosz gazdaság egészének teljesítményét mutató gyári termelés alig csökkent júliusban, miközben szintén júliusban Oroszország GDP-je éves szinten 4,3 százalékkal esett vissza.

A Makrogazdasági Elemző és Rövid Távú Előrejelzések Központja viszont a hivatalos adatok alapján megállapította, hogy Oroszországban az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest júliusban 3,1 százalékkal csökkent.

Az orosz ipar más mutatói is gazdasági visszaesést mutatnak, a feldolgozóiparba vetett üzleti bizalom mérőszámától a Bank of Russia által összeállított indexig. Az S&P Global beszerzési menedzserek körében végzett felmérése szerint a gyártók a termelési értékben hat hónapon keresztül tapasztaltak visszaesést, ez a tendencia csak augusztusban ért véget.

A hivatalos adatok azonban azt mutatták, hogy ha szezonálisan és munkanaphatással kiigazítva vizsgáljuk meg az adatokat, ezt is figyelembe véve a gyári termelés április óta nem csökkent, sőt júliusban növekedésnek is indult.

Jevgenyij Szuvorov, a CentroCredit Bank vezető közgazdásza szerint a katonai megrendelések valószínűleg hozzájárultak a feldolgozóipar júliusi fellendüléséhez. A vártnál jobb számok elérésében valószínűleg az építőipari termelés nagy fokú júliusi emelkedése is közrejátszhatott, ugyanis ennek évi hat százalékot is meghaladó növekedése a közgazdászokat is meglepte.

Ennek ellenére nem tűnik biztosítottnak, hogy Oroszország képes lesz kielégíteni saját szükségleteit. Ez azért is lehet így, mert az Ukrajnában zajló háború nagyon sok hadieszköz elvesztésével jár. Az Egyesült Államok szerint Oroszország már importált iráni drónokat, valamint több millió rakétát és tüzérségi lövedéket akar vásárolni Észak-Koreából, hogy bevethesse az ukrajnai hadszíntéren.

Az orosz költségvetés helyzete a jelenleginél sokkal rosszabbra is fordulhat. Janis Kluge, a berlini Német Nemzetközi és Biztonsági Ügyek Intézetének oroszgazdaság-elemzője szerint ugyanis az év első hét hónapjában a védelmi kiadások mintegy húszmilliárd dollárral magasabbak voltak, mint 2021 azonos időszakában.

Egy magas rangú orosz tisztviselő azt nyilatkozta, hogy a védelmi beszerzések idén a 2021. évinél akár hétszázmilliárd rubellel (mostani árfolyamon 4747 milliárd forinttal) is magasabbak lehetnek. Viszonyításképpen érdemes tudni, hogy Oroszország teljes katonai kiadása 2021-ben 65,9 milliárd dollárt (mostani árfolyamon 26 883 milliárd forintot) tett ki. Az orosz költségvetési hiány júliusban a havi GDP 8,4 százalékára rúgott. Ilyen magas költségvetési hiány 2020 nyara óta egyetlen hónapban sem volt Oroszországban.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin 2022. szeptember 14-én. Fotó: Sputnik / Reuters)