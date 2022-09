Csődök és munkanélküliség: borús hangulatú évek állnak előttünk

A KBC Equitas vezető elemzőjét kérdeztük a soron következő gazdasági kihívásokról és a részvénypiac várható alakulásáról. Előző írásunkban vele és a Raiffeisen Bank senior elemzőjével Amerika volt terítéken. Most Cinkotai Norberttel Kína, Európa és Magyarország volt soron. Az elhangzottak alapján borús hangulatú 1-2 évre számíthat Kína, Európa és Magyarország is. Kína ugyan elkerülheti a recessziót, de Európa és Magyarország azt aligha úszhatja meg. Vállalatok fognak csődbe menni, ennek nyomán pedig az európai országokban emelkedésnek indulhat a munkanélküliségi ráta is.

Vasárnap jelent meg egy cikkünk a globális világgazdaság várható alakulásáról, és annak tőkepiacokra gyakorolt hatásáról. A Raiffeisen Bank senior elemzője, Blahó Levente és a KBC Equitas vezető elemzője, Cinkotai Norbert segítségével górcső alá vettük, hogy a magas infláció, az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamatemelései, az amerikai állampapírhozamok megugrása és a recesszió veszélyének állandósuló légköre hogyan hathatnak az amerikai pénz- és tőkepiacokra. Mostani írásunkban pedig a KBC Equitas vezető elemzője osztja meg véleményét a kínai, az európai és a magyar gazdasági helyzettel és részvénypiacokkal kapcsolatban.

A kínai gazdaság súlya a globális gazdaságban jelentős, most pedig nagy kihívásokkal kell szembenézniük. A KBC Equitas vezető elemzője, Cinkotai Norbert szerint Kínában sok problémát okoz a lakásépítésekkel kapcsolatos túlzott hitelezés. Hozzátette, hogy eléggé sajátosan működik a kínai ingatlanpiac, komoly strukturális problémák fedezhetőek fel benne. Azzal folytatta, hogy a kínai gazdaság lassulóban van, és erre a zéró-Covid politika is rátett egy lapáttal. Utóbbi a kínai gazdaság teljesítményét visszafogja, ezáltal pedig a globális gazdasági növekedésre is negatív hatást gyakorol.

Fontos tisztában lenni azzal is, hogy a kínai kommunista párt nemsokára megtartja 20. kongresszusát. A KBC Equitas vezető elemzője szerint a gazdaságpolitikai terveket csak az eseményt követően, a következő fél éves időszakban fogják nyilvánosságra hozni. Az elemző véleménye szerint ez határozhatja majd meg a kínai tőzsdeindexek alakulását is. Cinkotai Norbert szerint az is valószínűsíthető, hogy a kínai gazdaság a jelenleginél fenntarthatóbb növekedés felé fog elmozdulni. Kínával kapcsolatos zárszóként annyit mondott, hogy valószínűleg most sem a kínai indexek tűnnek a legjobb hozam/kockázat arányú befektetésnek.

Cinkotai Norbert az európai részvénypiaccal kapcsolatban sem optimista. Leszögezte, hogy az energiakrízis az európai gazdasági szereplők számára hatalmas versenyhátrányt okozó tényező.

Emiatt az európai cégek fundamentumai a következő egy-két évben nem tűnnek igazán vonzónak. A KBC Equitas vezető elemzője szerint a következő egy-két év sokkal inkább a vállalatok korábbi profitszintjeinek megvédéséről fog szólni, emiatt pedig az európai részvényindexek alakulásától sem várhatunk túl sok jót.

Ez azért is tűnik valószínűnek, mert az Európai Központi Bank (EKB) elkezdte emelni az eurózóna jegybanki alapkamatát, ráadásul a lakosság és a vállalatok körében a recessziós félelmek is erősödnek. Cinkotai Norbert kiemelte, hogy a monetáris feltételek egyre kedvezőtlenebbek, egyre magasabb a kamatkörnyezet. A legfontosabb tényező pedig az, hogy a termelés az energiaárak emelkedése miatt egyre versenyképtelenebb.

Az elemző véleménye szerint az Európai Unióban a munkanélküliség megugrása várható, a termelékenység pedig csökkenésnek is indulhat.

Ráadásul az sem biztos, hogy minden ágazat és a gazdasági szereplők többsége az infláció miatt megnövekedett költségeket képes lesz olyan formában áthárítani a fogyasztókra, hogy az energiaválság ne járjon számukra a munkavállalóik egy részének elbocsátásával. Az országok és azon belül a vállalatok elsődleges célja ilyenkor az kell hogy legyen, hogy a tevékenységük hosszú távú működése érdekében meg tudják tartani a munkavállalóikat. Cinkotai Norbert kiemelte, hogy ebből a szempontból Európa és azon belül az európai részvénypiac is nagyon nehéz helyzetben van.

Mivel a családok többségének most nem az lesz a legfontosabb kérdés, hogy új autót vásároljanak, ezért az autóipari részvényektől átlag alatti teljesítményt vár az elemző. Hozzátette azt is, hogy a villamos energia ára is jelentősen emelkedett világszerte, és mivel az akkumulátorok ára sem csökkent elegendő mértékben, ezért az elektromos autózás széles rétegek számára még egyáltalán nem elérhető, és az elterjedését az előző két tényező nagyban gátolhatja.

A fentiek ellenére azonban a részvénypiacon belül az elemző szerint vannak olyan szektorok, melyeket nem érdemes temetni.

Elmondása szerint ezek közé tartozhatnak a biztosítótársaságok részvényei is, melyek a kamatkörnyezet emelkedése során általában nem szoktak rosszul teljesíteni.

A magyar részvénypiacot illetően a Richtert hazai viszonylatban szinte csak a forintárfolyam érinti: az elemző szerint a Richter számára a gyengébb forint a kedvező. A Richter üzleti kilátásai kifejezetten jók, a részvényének árazása Cinkotai Norbert szerint nem feszített.

A KBC Equitas vezető elemzője szerint az OTP Bank számára a kamatemelések alapvetően kedvező fejleménynek számítanak, azonban a magasabb hitelkamatok a hitelkeresletet negatívan befolyásolják. A háború már csak azért is megviselte a magyar pénzintézet részvényének árfolyamát, mivel a banknak orosz és ukrán kitettsége is van. Többéves időtávon jó befektetés lehet az OTP, a bankcsoport kilátásai nem rosszak, de a részvényvásárlás rövid távon a bizonytalan gazdasági környezetben rizikósnak bizonyulhat.

A Budapesti Értéktőzsdén elérhető Masterplast célja a bevétel és a profit tekintetében is a dinamikus növekedés, ebben pedig az európai szigetelőpiac bővülése is segítheti őket. Ha a menedzsment által várt számok megvalósulnak, akkor az már önmagában is szép eredmény lenne, de a gyártókapacitások bővülése és a cég által tervezett moduláris házépítések az árfolyamnak akár újabb lökést is adhatnak. Cinkotai Norbert szerint a nemrég bejelentett tőkeemelésnek a várt bevétel- és profitbővülés miatt valószínűleg a részvényárfolyam tartós esésével sem kell járnia.

