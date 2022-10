A hatósági áras üzemanyag elhozhatja a fordított „olajszőkítést”

A benzinesek esküsznek arra, soha nem vennének dízeles autót, de most egy kicsit nyerő helyzetbe kerülhetnek a gázolajat tankolók, hiszen a hatósági áras üzemanyaggal akár fűteni is lehet, ami a szakemberek számításai szerint olcsóbb fűtési mód lehet a jelenlegi piaci árak mellett. A jelenséget el is nevezték fordított olajszőkítésnek.

A G7.hu beszámolója szerint a rezsidíjak emelkedése miatt egyre több magyar háztartásban kerülnek elő a régi olajkályhák. Egy kéményseprő elbeszélése szerint bár tüzelőolajat már évek óta nem lehet kapni, most mégis sok helyen veszik elő az 1990-es évekig népszerű berendezéseket, és tisztíttatják ki a kéményeket is, hogy használni tudják ezeket.

A szakember elmondása alapján az olajfűtés azokban a háztartásokban jöhet számításba, ahol a gázfogyasztás meghaladja a kedvezményes keretet, és a kémény adott a kályhák működtetéséhez. Ahol van még működőképes olajkályha és dízelautó, akkor ez a kombó csökkentheti a rezsiköltségeket.

50 liter, kályhába lesz, maradhat?

Az olajszőkítés a kilencvenes évek csalási gyakorlata volt, ami a fűtésre és az üzemanyagként használt gázolaj ára közötti különbséget használta ki. Akkor az olcsó háztartási tüzelőolajat töltötték az autókba.

Negyven évvel ezelőtt elterjedt volt az olajfűtés, az akkori becslések szerint kétmillió olajkályhát használtak a magyar háztartásokban.

Most fordított a helyzet: a magántulajdonú autókba tankolt dízel árát rögzítette a piaci ár alatt a kormányzat, miközben a fűtéshez csak sokkal drágábban lehetne ugyanezt megvenni. Ez azonban közvetlenül legfeljebb néhány ezer embert érint, mostanra ugyanis tisztán olajjal szinte senki nem fűt Magyarországon. Épp ezért sokkal fontosabb, hogy a fűtésre használt ársapkás gázolaj a nem rezsicsökkentett gáznál is olcsóbb.

Egy köbméter gáz fűtőértéke nagyjából megegyezik egy liter gázolajéval, továbbá az ársapkás 480-as dízel jóval olcsóbb, mint a lakossági piaci áron köbméterenként 747 forintba kerülő földgáz.

Bár olajjal már szinte sehol nem fűtenek, biztosan rengeteg háztartás van, ahol nem dobták ki a régi olajkályhákat. Ezek kerülhetnek most elő, már persze, ha üzemképesek, és a tulajdonosuk vállalja a használattal járó kellemetlenségeket. Amellett, hogy az olajkályha köztudottan büdös, a fűtőanyag beszerzése végső soron csalás, ráadásul kell hozzá egy olyan gázolajos autó, amelynek a tankjából viszonylag egyszerűen ki lehet nyerni a beletankolt dízelt – írja a G7.hu.

