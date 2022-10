7,6 milliárd forintból újították fel az Alleet

Az idei nyár Európa-szerte és Magyarországon is megmutatta: az éghajlatváltozás, a globális felmelegedés, a klímaválság nem a jövő, hanem nagyon is a mindennapjaink része. A globális felmelegedés és a klímaváltozás negatív hatásai ellen védekeznek a nagy cégek is, köztük a budai bevásárlóközpont. Az Allee korszerűsítése 2020-ban kezdődött, a munkálatok a koronavírus-járvány alatt sem szüneteltek.

Az átépítéssel zöldebbé is vált a bevásárlóközpont: az épület közösségi tereiben a világítást energiahatékony LED-lámpákra cserélték, az üvegtetőn hőszigetelő fóliát helyeztek el, jelenleg pedig egy 710 négyzetméteres napelempark telepítése zajlik. Energiatakarékossá tették a teljes légkondicionáló rendszert is, ami jelentősen csökkenti az energiafogyasztást.

A beruházás hatására a pláza éves energiafogyasztása 1,8 millió kilowattórával, szén-dioxid-kibocsátása pedig a becslések szerint mintegy 660 tonnával csökken, így a felújítás egybeesik a kormány klímavédelmi céljaival. Magyarország egyelőre a 13. helyen áll 31 másik országgal összevetve a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére tett intézkedések terén.

Zöldíti belső tereit és működését az Allee

Az Allee Bevásárlóközpont 2019 óta kizárólag megújuló forrásokból származó villamos energiát használ.

A technikai átalakítások mellett jelentősen nőttek a zöldfelületek is: a bevásárlóközpont Kőrösy József sétány felőli bejárata mellett 17 méter magas, 65 négyzetméter felületű, élő, virágos és örökzöld növényekből épített növényfalat építettek. Az innovatív zöldfal oxigént termel, megköti a szén-dioxidot, felfogja a port, és jelentősen képes növelni a páratartalmat, ezzel hűti a levegőt környezetében.

A XI. kerületben található Allee Bevásárlóközpont az MTI szerint több mint 160 üzletnek, egy 13 termes multiplexmozinak, éttermeknek, irodáknak és egy fitneszteremnek biztosít helyet, a bevásárlóközpont felújított mélygarázsában 1200 parkolóhely van. A multifunkcionális komplexum látogatóinak száma meghaladja az évi 13 milliót.