Október 3-án, hétfőn újra megdőlt az euró árfolyamcsúcsa. Az új történelmi maximum a forex.com adatai alapján a 426,31 forintos euróárfolyam, ahol hétfőn 11:58-kor állt az árfolyam. Az amerikai dollár és a svájci frank is megközelítették az előző héten elért rekordjaikat, de 12:56-ig újabb csúcsot nem tudtak beállítani. Ehhez az amerikai dollár állt közelebb, mivel a korábbi rekordtól mindössze 32 fillérre tartózkodott.

A jegybanki alapkamat keddi emelését követően a Magyar Nemzeti Bank bejelentette a kamatemelési ciklus befejezését. A befektetők körében ennek ténye és közzététele pánikot okozott, és vélhetően a magyar eszközök eladása miatt a forint gyengülését eredményezte. Az is nagy riadalmat okozott, hogy az MNB a korábbi prognózisoknál sokkal negatívabb jövőképet vázolt fel, arról nem is beszélve, hogy a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon is borongós hangulat uralkodott.

Mindezeknek köszönhető, hogy a magyar fizetőeszköz meglehetősen gyengének mutatkozott, és szeptember utolsó hetében újabb mélypontokra került. A magyar deviza vesszőfutása hétfőn sem ért véget, hiszen a forex.com adatai alapján az euróval szemben újabb mélypont alakult ki, a dollárral szemben pedig az árfolyam majdnem elérte a néhány nappal ezelőtt elért csúcsot, de a svájci frank is csak néhány forintra volt a múlt héten látott rekordjától.

A nagyon rossz hangulat azonban csütörtökre is megmaradt, ezért úgy kezdte a forint a napot, ahogy az előzőt befejezte. Az euró, az amerikai dollár és a svájci frank árfolyama a forex.com adatai alapján csütörtökön délelőtt többször is megdöntötte az eddigi történelmi maximumokat.

Az euró az új történelmi csúcsát hétfőn közép-európai idő szerint 11:58-kor láthattuk, ekkor a forex.com adatbázisa szerint 426,31 forintos volt az euróárfolyam, mely új rekordot jelent. Az euró árfolyama 12:47-kor 425,56 forint volt.

Az amerikai dollár hétfőn közép-európai idő szerint 11:58-kor 436,84 forintos árfolyamon állt. Ezzel az előző héten 437,16 forinttal elért árfolyamcsúcsot 32 fillérre közelítette meg. A dollár árfolyama 12:48-kor 435,43 forint volt.

A svájci frank árfolyama hétfőn közép-európai idő szerint 11:58-kor 441,68 forinton állt. Ezzel a múlt héten elért 444,6 forintos rekordját 2,92 forintra közelítette meg. A svájci fizetőeszköz árfolyama 12:48-kor 439,28 forint volt.

