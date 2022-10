Budaörsön is bezár az uszoda

Az egyik leggazdagabb hazai település meghatározó közösségi terébe is beszivárgott a rezsiválság: a budaörsi önkormányzat november 1-jei hatállyal a helyi uszoda bezárásáról döntött – értesült az Index.

A csaknem 30 ezer lakosú Pest megyei város számtalan jelentős termelő-gyártó iparvállalat, illetve szolgáltatócég otthona, az ebből fakadóan stabilan magas adóbevételei miatt évről évre Magyarország leggazdagabb települései között tartják számon. Éppen ezért joggal feltételezték a helyi lakosok, hogy Budaörsöt a koronavírus-járványhoz hasonlóan a háború közvetett gazdasági hatásai sem rázzák meg oly mértékben, mint sok más hazai települést.

Ezért a többséget derült égből villámcsapásként érte a közkedvelt helyi uszoda bezárása. A Budaörs Városi Uszoda és Strand (BVUSS) ugyanis arról tájékoztatta vendégeit, hogy

a múlt heti rendkívüli testületi ülésen elhangzottak értelmében a létesítményünk uszodai és wellnessrésze november elsejével bezárja kapuit az energiakorszerűsítési felújítási munkálatok és az elszabaduló rezsiköltségek miatt.

A BVUSS közlése kiterjedt arra is, hogy a bezárás érinti a saját szervezésű úszásoktatásaikat és egyéb szolgáltatásaikat, illetve a náluk sávot bérlő összes sportegyesület edzéseit is. A helyi uszoda Facebook-oldalán arra is felhívták a figyelmet, hogy a megvásárolt bérleteket az újranyitást követően időarányosan meghosszabbítják. A létesítmény üzemeltetői kiemelték: a döntés az uszodabezáráson túl a sportcsarnok életét nem érinti.

