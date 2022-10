Brit kormány: Nincs hátraarc az adócsökkentésben

A brit pénzügyi piacok a múlt hónap óta feszültek, amikor Kwasi Kwarteng pénzügyminiszter 45 milliárd font (22 ezer milliárd forint) adócsökkentést és példátlan mértékű támogatást jelentett be az energiaszámlákra, anélkül, hogy elmondta volna, hogyan fedezi ezeket.

Az Institute of Fiscal Studies agytröszt szerint a stratégiához 62 milliárd font (30 ezer milliárd forint) kiadáscsökkentésre vagy adóemelésre lesz szükség ahhoz, hogy az államadósság növekedése megálljon, ami több mint egy évtizede tartó feszes kormányzati kiadások után ijesztő vállalkozás – írja a Reuters.

Biztosítani fogjuk, hogy középtávon az adósság csökkenjen, de ezt nem a közkiadások csökkentésével, hanem annak biztosításával érjük el, hogy a közpénzeket jól költsük el

– mondta Truss a parlamentben.

A 47 éves volt külügyminisztert a múlt hónapban pártja tagjai választották meg kormányfőnek, azzal az ígérettel, hogy adócsökkentéssel és a gazdaság olyan területeinek reformjával, mint a tervezés, a migráció és a gyermekgondozás, kihozza az országot az évek óta tartó stagnálásból.

A piacok azonban megijedtek az adócsökkentéstől és a kormánynak a „kincstári ortodoxiával” szembeni korábbi kritikájától, ami felhajtotta a hitelfelvételi költségeket és a jelzálogkamatokat, és arra kényszerítette a Bank of Englandet, hogy beavatkozzon, és hosszú lejáratú államkötvényeket vásároljon.

Korábban Truss gazdasági minisztere azt mondta, hogy a kormány továbbra is elkötelezett a reformok mellett, miután a Times arról számolt be, hogy a kabinet nehezen tud megállapodni az új szakpolitikákról.

Nincs hátraarc az adócsökkentésben

A hitelfelvételi költségek szerdán ismét emelkedtek, miután a Bank of England kormányzója, Andrew Bailey kijelentette, hogy a piaci támogatás pénteken véget ér. Trusst most arról kérdezték, hogy továbbra is elkötelezett-e a kiadások szintjének fenntartására tett korábbi ígérete mellett.

Abszolút, abszolút!

– válaszolta a kormányfő a parlamentben. Az alelnöke, Chris Philp pénzügyminiszter szintén azt mondta, hogy a kormány nem fogja visszafordítani adócsökkentési terveit. Szóvivője később azt mondta, hogy bár az állami kiadások összességében emelkedni fognak, néhány globális kihívás miatt nagyon nehéz döntéseket kell majd meghozni, miközben a kormányhivatalokat arra kérték, hogy hatékony megtakarításokra törekedjenek.

Nagyobb gazdaságpolitikai fordulatra is szükség lehet

Mel Stride, a parlament pénzügyminisztériumi bizottságának elnöke és Truss korábbi riválisának, Rishi Sunaknak a támogatója szerint a piacoknak való megfelelés érdekében nagyobb politikai fordulatra is szükség lehet, tekintettel az állami kiadások védelmére vonatkozó kötelezettségvállalásra.

Bár gazdasági megközelítésük elidegenítette a kormányzó Konzervatív Párt egyes részeit, sokan támogatják a miniszterelnököt, azzal érvelve, hogy egy recesszió elpusztítaná a következő, várhatóan 2024-ben esedékes választások megnyerésére vonatkozó reményeiket.

Iain Duncan Smith törvényhozó, a párt korábbi vezetője a Reutersnek azt mondta, hogy nem fogadja el a kiadások ilyen mértékű csökkentésének szükségességét, illetve azt az elképzelést, hogy a recesszió olyan ár, amelyet érdemes megfizetni az infláció visszaszorításáért.

(Borítókép: Liz Truss 2022. október 12-én. Fotó: Jessica Taylor / AFP)