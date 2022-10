KSH: Az előző évhez képest nem változtak az építőipari termelés adatai

Az eddig rendelkezésre álló nyers adatok szerint 2022 augusztusában az építőipari termelés volumene megegyezett az egy évvel korábban mért adatokkal. Az építményfőcsoportok termelése közül az épületek építéséé 5,5 százalékkal emelkedett, az egyéb építményeké 8,5 százalékkal csökkent.

A szezonális és munkanapokat is figyelembe vevő indexek alapján az építőipar termelése 4, 4 százalékkal volt alacsonyabb a júliusinál – olvasható a közleményben. 2022 augusztusában az előző év azonos hónapjához képest az épületek építésében 4,9 százalékkal, az egyéb építmények építésében 13,0 százalékkal csökkent a termelés. A speciális szaképítés termelése ugyanakkor 12,1 százalékkal emelkedett.

A KSH adatai szerint a megkötött új szerződések volumene a 2021. augusztusi bázisnál 50,4 százalékkal kisebb volt. Az épületek építésére kötött szerződéseké 18,3, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 68,9 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

Az építőipari vállalkozások augusztus végi szerződésállományának volumene 7,8 százalékkal kisebb volt a 2021. augusztus véginél. Az épületek építésére vonatkozó szerződések volumene 18,9 százalékkal csökkent, az egyéb építményekre vonatkozóké 0,2 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

Szűk esztendők

A 2022-es év első nyolc hónapjában azonban 5,3 százalékkal bővült a termelés az előző év azonos időszakához képest. E hét kedden Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter is arról beszélt, hogy míg az infláció 20 százalékos, addig az építőipar költségei 30 százalékkal drágultak, ezért az építőipar „szűk esztendőnek” néz elébe. Ugyan idén még növekedésre lehet számítani, a jövő évi kilátások nem túl rózsásak – összegezte a miniszter.

Nagy Márton tájékoztatása szerint már jól látható a lassulás a lakossági építkezésben, és hasonló sorsot jósol az ipari beruházásoknak is, szerinte azonban a kormánynak a magánberuházásokat kellene támogatnia. Az állami építőiparral kapcsolatban megjegyezte: csökkenésre számítanak a tervezett beruházások leállításával.

A miniszter arra is kitért, hogy jelentősen emelkednek az árak: az energia, a munkabér és az alapanyagok is sokkal drágábbak lettek. Ez a költségsokk sokkal magasabb, mint az infláció – jelentette ki, elmondása szerint ugyanis míg az infláció 20 százalékos, az építőipar költségei 30 százalékkal drágultak. Elmondása szerint ennek nagy részéért az anyagköltség felelős, de a munkaerőköltség is jelentősen emelkedett.

