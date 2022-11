Jan Bøgh elmondta, hogy a JYSK is érzi az egész európai gazdaságra jellemző, nyár óta tartó lassulást. Szerinte nehéz lesz fenntartani a bevételek emelkedését, mivel nagyon sok hatás éri a piacot.

Kifejezetten nehéz a jelenlegi gazdasági környezetben üzletet építeni.

„Az orosz–ukrán háborúnak, mondhatni, nem érezzük direktben a hatását, mivel átszerveztük az ellátási láncunkat. Ugyanakkor drágultak a nyersanyagok, a közszolgáltatóknak is jelentős összeget kell fizetnünk, extra terhet jelent a szállítmányozás, ráadásul az infláció is hatást gyakorol az árakra. A raktáraink polcai megteltek, áruhiánnyal nem számolunk, azonban a bizonytalanságok miatt az emberek többször is meggondolják, hogy mire költsenek” – tette hozzá.

Kitért arra is, hogy nem lehet minden extra költséget továbbhárítani a vásárlókra, ugyanakkor a versenyképesség megőrzése érdekében egy részüket be kell építeni az árakba.

Az ország legnagyobb egyterű elosztóközpontja

Jan Bøgh, a JYSK elnök-vezérigazgatója a létesítmény ünnepélyes átadóján elmondta, hogy az ecseri elosztóközpont 200 millió euró forintból a HIPA támogatásával jött létre. A teljesen automatizált tornyokban egyelőre 13 ezer raklapnyi áru kapott helyet, de több mint 200 ezer palettát bírnak el.

A 143 ezer négyzetméteres – közel 20 focipálya nagyságú – magyarországi elosztóközpontba jelenleg hetente 150 kamionnyi és konténernyi áru érkezik, de a szállítmányok száma folyamatosan emelkedik: a következő hónapokban már 300 kamion futhat be hetente.

A JYSK új ecseri központja ezzel az ország legnagyobb egyterű elosztóközpontja

– emelte ki Ole Thomsen, a JYSK logisztikáért felelős alelnöke, aki ismertette azt is, hogy a létesítmény áruátvevő és árukiadó rámpákat, valamint irodaépületet is magában foglal egy 560 ezer négyzetméteres telken.

Az elosztóközpont maga 800 méter széles, 189 kamion fogadására alkalmas kapuja van, és csak az anyagmozgató rendszer 2,5 kilométer hosszú. A telken pedig elegendő hely van, hogy akár még két magasraktár is felépüljön, ezzel pedig meg lehetne duplázni a tárolási kapacitást – tette hozzá.

Négy ország több mint 200 áruháza

„Az új bázis négy ország több mint 200 áruházát látja el áruval. Júliusban Horvátország, ősszel pedig Szlovénia és Szlovákia is bekapcsolódott, azaz ezentúl Magyarországról érkeznek a termékek ezeknek az országoknak a JYSK áruházaiba is” – mondta Jaroslaw Sobczyk, a JYSK ecseri logisztikai központjának vezetője.

Szimeiszter Sándor, a JYSK Magyarországért, Ausztriáért és Görögországért felelős country managere hozzátette, hogy az ecseri központból jelenleg összesen 220 egységet látnak el: 92 magyar üzletet, 53 horvát, 50 szlovák és 25 szlovén üzletet. Jelenleg 700 különböző terméktípus van raktáron, azonban ezeknek a száma naponta nő, a cél egyébként a 6 ezer különböző termék elérése. Éves szinten annyi raklapot mozgatnak, amiből összefüggő utat lehetne építeni Budapest és a Brabrandban található dán központ között.

Mínusz 3600 tonna szén-dioxid évente

A logisztika nagy szerepet játszik Magyarország gazdaságában, az idei első fél évben a logisztikai ágazat adja a szolgáltatások exportjának a harmadát. A külföldi partnerek bíznak az országban: a JYSK sokadik azoknak a vállalatoknak a sorában, amelyek Magyarországot választották regionális központjuknak.

Ráadásul a JYSK hatalmas fejlesztése energetikai szempontból is példaértékű módon valósult meg, számos zöldmegoldás működik a központban is, ami a jelenlegi helyzetben különösen fontos.

Az ecseri létesítmény beindításával a JYSK évi 4,5 millió kilométer közúti teherfuvarozást tud megspórolni, ez évente nagyjából 3600 tonna szén-dioxidot jelent, emellett alkalmaznak napenergiát és hőszivattyút is.

Ecserről mennek az online rendelések is

A beruházás jelentős munkahelyteremtéssel is jár: eddig 200 dolgozó csatlakozott az ecseri csapathoz, de 2023 tavaszára már 300 főnél tartanak majd, a végső létszám pedig elérheti az 500 főt is. A logisztikai bázison dolgozó munkatársak legnagyobb része egyébként az üzleteknek készíti össze a termékeket, de egyre többen foglalkoznak az online rendelések összekészítésével is. A netes megrendeléseket (házhoz szállítás és az üzletben történő átvétel) az ecseri központ indulása előtt az adott üzletben rakták össze, a központ beindulása óta a magyar megrendelések már Ecserről mennek. 2023 első negyedévétől pedig a mind a négy országból befutó összes online rendelést Magyarországon készítik össze, és indítják útjára.

A JYSK-csoport forgalma a 2021/22-es gazdasági évben 4,87 milliárd euró volt. A JYSK-nek jelenleg Magyarországon több mint 800 munkavállalója van, és 91 üzlettel rendelkezik. A JYSK Magyarországon a 2021/22-es gazdasági évben az eddigi legmagasabb árbevételt érte el, 66 milliárd forintot, ami 17 százalékos növekedést jelent.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)