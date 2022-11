Tökéletesítse a bevásárlási szokásait, rengeteget spórolhat vele

Mindenki szeretne minél kedvezőbb ár-érték arányban vásárolni, főleg most, amikor időről időre emelkednek az árak. Költséghatékonyan vásárolni manapság lehetetlennek tűnik, azonban pár spórolási praktikával jelentős eredmény érhető el.

A fogyasztók többsége nem könnyen változtat a vásárlási szokásain annak ellenére, hogy akár az újdonság iránti kíváncsiságból, akár a megszokott, megszeretett termék túl magas ára miatt dönt úgy, hogy végül mást tesz a kosarába. A favoritok helyetti alternatívák az utóbbi időben mégis nagyobb figyelmet kaptak, és nem véletlenül. Ilyen alternatívának számítanak az áruházláncok saját márkás termékei, amelyek kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy a napi bevásárlás után a pénztártól minden értelemben „jó szájízzel” távozzunk: a jelenlegi áremelkedéssel együtt is észszerűbb választásnak bizonyulhatnak, ráadásul minőségben is felveszik a versenyt a márkás termékekkel. Legyen szó felvágottakról, tejtermékekről, kávéról, állateledelről, arckrémről, mosóporról, pelenkáról vagy szájvízről – a saját márkás termékek skálája kifejezetten széles.

Nem mindig a drágább a jobb

A gazdaságosság és a jó minőség nem feltétlenül zárják ki egymást, jól látható ez a saját márkás termék esetében, amelyeknek hatalmas választéka érhető el a Lidlben is, hiszen kínálata alapvetően ezekre épül. Ezek az árucikkek sokszor ugyanazon a gyártósoron készülnek, mint márkás társaik, emellett a termékfejlesztésnél is hangsúlyt fektetnek a minőségre.

Sőt, szigorú minőségbiztosítási feltételeknek kell megfelelniük, mielőtt az üzletbe kerülnek.

A Lidl kiváló ár-érték arányú saját márkáit pedig ma már senkinek sem kell bemutatni. Nagy népszerűségnek örvendenek többek között a Pilos tej- és tejtermékek, a Pikok vagy Baroni felvágottak, a Húsfarm húsok, a Solevita gyümölcslevek, vagy a babáknak szánt Lupilu-termékek, de a klasszikus magyar ízvilágot nyújtó Hazánk Kincsei termékcsalád tagjai is igen keresettek.

Felértékelődnek a hazai termékek

Pénztárcabarát lehetőséget kínálnak a hazai termékek is, mivel azoknál nem kell megfizetni a vásárlóknak a drága szállítási költségeket, emellett a frissesség is garantált, ráadásul ezeken keresztül támogathatjuk a magyar gazdákat, termelőket. Az ebben rejlő lehetőségeket már az áruházláncok is felismerték. A Lidl például hazai beszállítókkal együttműködve alkotta meg a magyar népmesék motívumával ellátott Hazánk Kincsei saját márkás termékcsaládot, de számos egyéb saját márkája között megtalálhatóak a kiváló hazai termékek. Jelenleg a magyar beszállítóktól vásárolt élelmiszereinek értéke az áruházlánc teljes élelmiszer-beszerzésének közel 60 százalékát jelenti, így biztosítva a hazai vállalkozások számára a helyi szintű növekedést, fejlődést és munkahelyteremtést.

Fontos a tudatosság

Rengeteget lehet megtakarítani azzal is, ha átgondoltan, tudatosan szervezzük meg a bevásárlást és az otthoni főzést. Ennek alappillére lehet egy gondosan összeállított bevásárlólista készítése, amelyben nagy segítséget jelenthet az akciós újságok fellapozása, akár digitálisan. Ha már spórolási praktikákról beszélünk, akkor érdemes keresni a nagyobb kiszerelésű termékeket és a csomagajánlatokat is.

A tudatos vásárlók kifejezetten odafigyelnek a termék egységárára, vagyis a kilóra, darabra, literre vetített értékre.

Felértékelődik a kuponok szerepe is, amelyekkel szintén jelentősebb összeget spórolhatunk. A Lidl esetében a Lidl Plus alkalmazás használatával például 10-40 százalékos kedvezmény vehető igénybe egyes termékekre, de számla végi kuponok és egyéb kedvezmények is elérhetőek az alkalmazásban. További hasznos tippeket és pénztárcabarát recepteket itt találhat.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a Lidl Magyarország közreműködésével jött létre.

(Borítókép: Lidl)