Sok magyar indul síelni, de javarészt olcsóbb helyekre

Az előfoglalások alapján jónak ígérkezik a téli utazási szezon. Az idei tavaszi felpattanás, a külföldi utazások iránt visszaépülő kereslet továbbra is kitart.

A hazai síelőket is fogadó síparadicsomok tavaly megérezték az oltási helyzetet, a keleti vakcinák miatt helyenként megfeleződött a magyar vendégforgalom, idén viszont jelentős az érdeklődés, bár az olcsóbb és közeli síterepek felé kacsingatnak most többen, mint eddig valaha.

Boszniai és szerbiai sípályák is felkerülnek idén a magyar sportturisták térképére, a nyugat-európainál számottevően olcsóbb síbérletek és szállások mellett az utazási költségek emelkedése is a közelebbi hegyek felé terelheti a kiutazó forgalmat – tudta meg a Világgazdaság.

Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) szóvivője arról tájékoztatott, hogy az idén február–március környékén tapasztalt felpattanás, a külföldi utazások iránt visszaépülő kereslet továbbra is kitart, bár a nyári forgalom a Covid előtti időszak 80 százalékát még nem igazán haladta meg, a téli utazási szezontól is hasonló eredményeket várnak.

A hosszabb téli szünet kedvez a turizmusnak

Ez a síutak esetében határozottan javuló tendenciát hozhat, hiszen tavaly a 2019–20-as téli szezonhoz képest megfeleződött a síutak iránti kereslet. Ebben a Covid miatti lezárások után elsősorban annak volt szerepe, hogy a családtagok különböző oltásokat kaptak, és a keleti vakcinákat például Ausztria nem fogadta el.

A külföldi utazások ára a tavaly télihez mérten átlagosan 15-20 százalékkal emelkedett.

A téli kiutazóturizmus felső szegmensét várhatóan nem befolyásolja a gazdasági válság, a New York-i adventi forgatag, a mexikói és a dominikai hangulat, vagy Kuba és a slágernek számító Mauritius, Maldív- és Seychelle-szigetek a télből a nyárba utazni vágyóknak bőséges programot kínál továbbra is.

A MUISZ szóvivője szerint a meghosszabbított téli iskolai szünet kedvez a kiutazóturizmusnak is, a január első hetében kínálkozó és elérhető csoportos és egyéni utazási lehetőségek iránt az eddigiekkel ellentétben most családok is érdeklődnek.

(Borítókép: Helen H. Richardson/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images)