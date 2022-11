Egyre többen térnek be a PENNY-be, akciókra ugranak a vásárlók

Csaknem 12 százalékkal emelkedett a tranzakciók száma a tavalyi évhez képest –, viszont egy-egy látogatás alkalmával a megszokottnál kevesebbet vásárolnak az emberek. A kosárérték növekedése jelenleg 21 százalék, amely elmarad az infláció mértékétől – mondta lapunknak Kazatsay Eszter, a kiskereskedelmi áruházlánc karcagi elosztó központjának átadóján.

Azt is tapasztaljuk, hogy néhány kategóriában megjelent a lefelé vásárlás, ami a saját márkás termékeinket juttatja előnyhöz. Emellett az elmúlt időszakban érezhetően nagyobb mértékben fogynak a promóciós és az akciós árú termékeink is

– tette hozzá a PENNY magyarországi kommunikációs vezetője.

Beszélt arról is, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a PENNY stratégiája változatlan, a taktika viszont módosulhat. Az üzleteik megújításának folyamatát is többször tervezték újra – vannak egyszerűbb és vannak komplexebb felújítások, amelyek miatt át kell szervezni az ütemezést.

Fejlesztés Karcagon

A karcagi logisztikai központ esetében is akadtak ilyen nehezítő tényezők, mint például a koronavírus, vagy éppen a nyersanyagok akadozó rendelkezésre állása. A központ bővítésének egyik lényegi pontja, hogy ezzel körülbelül duplájára nő a tárolási kapacitása.

A mintegy 7 milliárd forint értékű beruházás során a létesítmény külterülete 30 ezer, az épület maga pedig 10 ezer négyzetméterrel bővült. Ennek köszönhetően az elosztó központ a jelenleginél több, összesen 71 üzlet ellátását tudja biztosítani, így rövidül az ellátási lánc, és nem utolsósorban költséghatékonyabbá, környezettudatosabbá és fenntarthatóbbá is vált a központ működése. A becslések szerint a kamionoknak nagyjából 250 ezer kilométerrel kevesebb utat kell megtenniük, és károsanyag-kibocsátásuk mintegy 220 ezer kilogrammal csökken évente – ismertette Kazatsay Eszter.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy az alsónémedi, a veszprémi, valamint a karcagi logisztikai központjaink által kiszolgált 228 üzletünkkel immár 26 éve hozzájárulhatunk a magyar gazdaság fejlődéséhez. Az ország iránti hosszú távú elköteleződésünk egyik mérföldköve a megújult karcagi létesítményünk, amely még inkább segít céljaink elérésében” – mondta Florian Jens Naegele, a PENNY magyarországi vezérigazgatója a logisztikai központ átadóján.

10 Izer Norbert, Silke Janz és Florian Jens Naegele Galéria: A Penny új elosztóközpontja Karcagon (Fotó: Németh Kata / Index)

Silke Janz, logisztikai területért is felelős pénzügyi igazgató pedig azt emelte ki, hogy a fejlesztésnek köszönhetően most 40 új pozícióval bővült a raktár, de összességében közel 100 új munkahelyet is érinthet a bővítés.

Kazatsay Eszter kitért arra is, hogy az idei év a nagy változások esztendeje a PENNY-nél, emellett a hazai piaci szerep folyamatos növelésével tovább erősítik és újítják a márkát. A PENNY nagyszabású üzlethelyiség-megújítási és korszerűsítési projektje 2020 végén indult, és ez a folyamat a tavaly hirdetett rebranding programjukkal is teljes összhangban áll. Idén év végéig 223 üzletük újul meg, a fennmaradó 5 pedig 2023 első negyedévében. Legújabb, 228. üzletüket november 10-én adták át Hajdúsámsonban, aminek esetében külön büszkeség, hogy a környék lakói maguk indítványozták a nyitást.

(Borítókép: Németh Kata / Index)