Ezekre az év végi adóhatáridőkre feltétlenül figyeljen

A szokásos bevallási dátumok mellett több kulcsfontosságú határidőre is oda kell figyelnünk. Ráadásul olyan döntéseket is meg kell hozni, melyek később már nem pótolhatók, vagy csak nagyobb adminisztráció árán lehet ezt megtenni. A Mazars szakértői összeállítottak egy listát, melyből kiderül, milyen időpontokra és pontosan mire érdemes összpontosítani az év vége előtt, valamint 2023 januárjában.

I. Adózási határidők

Az év vége közeledtével – a szektorspecifikus határidőket nem számítva – az alábbi adózási határidőkre fontos figyelni:

Teendő Határidő (naptári éves adózóknál) Adónem Mely esetben kell alkalmazni? Nyomtatvány száma Adó/járulékelőleg befizetés 2022. december 20. Társasági adó Havi előlegfizetésre kötelezett adózók előlegfizetési kötelezettsége – Termékdíj Negyedik negyedévi előleg befizetése (bevallása a harmadik negyedévi bevallásban) – 2023. január 20. Társasági adó Negyedéves előlegfizetésre kötelezett adózók előlegfizetési kötelezettsége – Innovációs járulék Negyedik negyedévi előleg befizetése – Társaságiadó-felajánlás 2022. december 31. Társasági adó A negyedéves előlegfizetésre kötelezett adózók a 2022. év utolsó negyedévi, 2023. január 20-áig esedékes adóelőlegük terhére, legfeljebb annak 80 százalékáig rendelkezhetnek 22RENDNY A havi előlegfizetésre kötelezett adózók a 2023. év első havi, 2023. január 20-áig esedékes adóelőlegük terhére, legfeljebb annak 80 százalékáig rendelkezhetnek 22RENDNY Bevallás és adóelőlegek kiegészítése 2023. január 20. Termékdíj Termékdíjelőleg kiegészítése vagy a különbözet visszaigénylése a negyedik negyedévi kötelezettség bevallása során 22KTBEV Nyilatkozattétel 2022. december 31. (pénzügyi év utolsó napja) Transzferár Országonkénti jelentéshez kapcsolódó bejelentés benyújtása 22T201T Beszerzési számlák áttekintése 2023. január 20. Áfa A 2021. évben keletkezett levonási jog kizárólag a 2022. év utolsó áfabevallásában szerepeltethető önellenőrzés nélkül 2265

Az év végével sok adónem tekintetében választási lehetőségekkel is élhetünk, a legfontosabbak határidőkkel együtt:

Teendő Határidő Adónem Mely esetben kell/lehet alkalmazni? Nyomtatvány száma Választások Pénzforgalmi elszámolás választása 2022. december 31. Áfa A választás feltételekhez kötött, az arra jogosult adózónak egyedileg érdemes végiggondolni, hogy kedvező-e számukra a váltás 22T201T Adókötelezettség választása ingatlan értékesítésére, illetve bérbeadására 2022. december 31. Áfa Amennyiben az adóalany adókötelessé kívánja tenni az ilyen jellegű tevékenységét (azonban az az adóalany, aki él a választási jogával, öt évig nem térhet el a választásától) 22T201T Adózási módszerek közti váltások 2022. december 31. Kiva Az adózási módszerek közti váltás bejelentését célszerű év végével megtenni 22T201T Nyilatkozat 2023. január 31. Termékdíj Egyéni hulladékkezelést végzőnek évente* 23TKORNY Készletre vétel Ha 2023-tól a termékdíj megállapítására készletre vételkori adófizetést választ Átalányfizetés A tárgyévre átalánydíj-fizetést választó adózóknak a feltételek fennállásától Csoportos társasági adózás választása Naptári évesek Társasági adó A naptári év szerint működő társaságok számára a kérelem benyújtásának határideje 2022. november 20-án lejárt 'T118 Eltérő üzleti évesek Eltérő üzleti év esetén a választás még lehetséges! A kérelmet az adóév utolsó napját megelőző hónap 1–20. között kell benyújtani

*A hulladékgazdálkodás kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerre történő átállása kapcsán számos ágazati jogszabályváltozás van folyamatban. Mindezekre tekintettel 2023. július 1-től az új rendszerrel kapcsolatos kötelezettségeket várhatóan a gyártók koncessziós társaság útján teljesítik. Mindez azt is maga után vonja, hogy a termékdíj-szabályozásban az egyéni hulladékkezeléssel kapcsolatos kötelezettségek kivezetésre kerülnek. 2023-as adóévre (várhatóan az első fél évre), így tényleg már csak annak éri meg ez a választás, aki korábban is egyéni hulladékkezelőként teljesítette termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségét.

Országonkénti jelentéshez kapcsolódó bejelentés

A naptári üzleti évvel rendelkező vállalatcsoportok magyarországi tagvállalatainak 2022. december 31-ig kell az Országonkénti jelentéshez („CbCR”) kapcsolódó éves bejelentési kötelezettségüket teljesíteniük a 2022-es évre. A bejelentési kötelezettség azokat a magyar társaságokat érinti, akik egy olyan multinacionális vállalatcsoport tagjai, amelyeknek az éves konszolidált bevétele eléri a 750 millió eurót, függetlenül a magyar jelenlét nagyságrendjétől. Az adózó ebben nyilatkozik arról, hogy saját maga nyújt be Országonkénti jelentést, vagy nem kötelezett Országonkénti jelentés benyújtására, és hogy helyette melyik másik csoporttag teljesíti ezt a kötelezettséget.

NAV-törzsadatok ellenőrzése

Kapcsolt vállalkozások vonatkozásában többféle bejelentési kötelezettség is felmerülhet. Amennyiben például kapcsolt vállalkozásunkkal lépünk szerződéses viszonyba, az első szerződéskötéstől számított 15 napon belül be kell jelenteni az Adóhatóságnak a másik fél adatait, illetve a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnését is. Ezt követően érdemes azt is megnézni, hogy minden dokumentációköteles kapcsolt ügylet esetében elkészültek-e a transzferár-dokumentációk, mert azok elmulasztása esetében nyilvántartásonként és évenként 2 millió forint bírság szabható ki, mely azonban a jövőben 5 millió forintra emelkedik – olvasható az összefoglalóban.

A 2021. évben keletkezett áfalevonási jog érvényessége

Az áfatörvény 153/A. paragrafusának 2016. január 1-jével történt módosítása miatt a 2022. decemberi, illetőleg a 2022. IV. negyedéves vagy éves bevallás esetén a 2022. évi áfabevallás benyújtása előtt fontos megvizsgálni az áfaanalitikát és a beszerzési számlákat is. A szabály alapján a fizetendő adó csak az ugyanazon adómegállapítási időszakban keletkezett levonható áfával, vagy ezt megelőzően keletkezett, de legfeljebb a tárgyidőszakot magában foglaló naptári évet megelőző egy naptári éven belül keletkezett levonható áfa összegével csökkenthető.

A levonási jog persze megmarad, azonban ahhoz, hogy a 2021-ben keletkezett levonható áfával csökkentsük a fizetendő adónkat, szükség lesz majd a teljesítési időpont szerinti áfabevallási időszak önellenőrzésére. Éppen ezért érdemes a 2021-es teljesítési dátummal rendelkező, eddig levonásba nem helyezett beszerzési számlákat a 2022. decemberi, a 2022. IV. negyedéves vagy a 2022. évi éves áfabevallásban szerepeltetni

– javasolja H. Nagy Dániel, a Mazars adóigazgatója.

II. Köztartozásmentes adózói adatbázis (Koma)

Még mindig sokak előtt ismeretlen az a lehetőség, hogy magánszemélyek és cégek pluszadminisztrációtól kímélhetik meg magukat, amennyiben jelentkeznek a Koma adatbázisba (Köztartozásmentes adózói adatbázis). Az adatbázisban való szereplés ugyanis helyettesíti a nullás igazolást (erre pl. közbeszerzési eljárásoknál vagy csok, otthonfelújítási támogatás, lakossági napelemes pályázat esetén van szükség), de mentesít az EKÁER kockázati biztosíték nyújtása alól is.

