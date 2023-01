Személyesen Zacher Gábor mondja el, mit kell tenni másnaposság ellen

Legjobb módszer a másnaposság elkerülésére, ha az alkoholfogyasztásunkat megpróbáljuk kulturált keretek közé szorítani – mondta Zacher Gábor toxikológus, aki az Indexszel azt is megosztotta, mit tegyünk akkor, ha mégis sikerül albán szamár módjára lerészegednünk.

Zacher Gábor szerint a legjobb, ha elkerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, ugyanakkor erről pontosan tudjuk, hogy a legtöbb ember nem szokta betartani, mert úgy gondolja, hogy szilveszterkor mindent szabad, ami a csövön kifér. A szilveszter nem ok arra, hogy az emberek kivetkőzzenek emberi mivoltukból, és állat módjára viselkedjenek – hangsúlyozta.

Éhgyomorra egyáltalán nem javaslom az ivást. Béleljük elő szépen a kis belünket. Mondjuk, ha egy jó kis csülköt megeszik az ember, akkor az alkohol lassabban szívódik fel, mintha valaki üres gyomorra betol egy szénsavas italt, koktélt vagy valami töményet. Ez nagyon meg tudja keseríteni az ember életét.

A tejfölnek lehet jótékony hatása, mert vakolatként óvhatja a gyomornyálkahártyát. Ezzel szemben a savanyú uborka és káposzta tovább fokozhatja a gyomorégést.

A toxikológus kiemelte, hogy az év végi ünnepen sem ajánlott egyes gyógyszerekre alkoholt fogyasztani, mivel – ahogy a betegtájékoztatóban is szerepel – teljesen kiszámíthatatlan hatása lehet. Példaként említette, hogy jelentősen beszűkülhet a tudatállapot. Hasonlóan kiszámíthatatlan reakciót okozhat klasszikus kábítószerre alkoholt inni. "Különösen nem jó, ha valaki cuccozik, de a különböző szerek használata teljes kiszámíthatatlansággal járhat" - jegyezte meg.

A recept nélkül kapható gyógyszerek sokat segíthetnek

Mindenki másra esküszik a másnaposság kezelésében. Gyakori a kutyaharapást szőrével, de ennek az a legnagyobb hátránya, hogy egyszer abba kell hagyni az ivást, és akkor biztosan beköszönt majd a másnaposság.

Az alkoholnak – főleg, ha valaki sok töményet iszik – van egyfajta gyomornyálkahártyát izgató hatása, ezt az orvosi szaknyelv alkoholos gastritisnek nevezi, ekkor a gyomornyálkahártya a gyulladás miatt haragos színben fest.

Ez fájdalmas gyomorégéssel jár együtt, de vannak olyan vény nélkül kapható gyógyszerek, amelyek részben csökkentik a kellemetlenséget, illetve semlegesítik a gyomorsavat. Így a patikában kapható savlekötő jó megoldás lehet.

A másnaposság másik kellemetlen velejárója a fejfájás, amely paracetamol tartalmú gyógyszerrel enyhíthető. Más fájdalomcsillapítók nem kifejezetten előnyösek ezekben az esetekben, mert azoknak lehetnek gyomornyálkahártya-károsító hatása.

Fontos a folyadékpótlás

Érdemes odafigyelni a megfelelő folyadékbevitelre, mivel az alkohol kitágítja a perifériás ereket, így az ember sokat izzad, ráadásul a hányás plusz folyadékveszteséget jelent.

DE A VÍZ ÖNMAGÁBAN KEVÉS.

Lehetőleg izotóniás italt fogyasszunk hidegen – tanácsolja Zacher Gábor, aki kiemelte, hogy bár ennek a neve mágikusan hangzik, semmi mágia nincs benne. Olyan sportitalok, amelyeket edzés előtt, közben és után javasolnak fogyasztani. Az izotóniás italok nemcsak a vizet, hanem azokat az ionokat és nyomelemeket is tudják pótolni, amelyeket az ember alkoholfogyasztáskor elveszít. Ne egyszerre fogyasszunk sokat belőle, mert akkor nagy valószínűséggel búvárvíz lesz: lemegy, kicsit körülnéz, majd visszajön. Ehelyett óvatosan hidratáljuk a szervezetet: 4-5 percenként apró kortyokkal.

Másnaposság esetén nincs semmi tiltólistán, de Zacher Gábor szerint nem ajánlott szénsavas italokat fogyasztani, ahogy a savas narancslevet sem javasolná. A kávé csersavakat tartalmaz, amely maró hatású lehet.

Sokan kívánják a gyorséttermi ételeket, azt gondolva, hogy a sült krumpli felszívja az alkoholt, azonban ebben semmilyen szakmai igazság nincs.

Bármennyire is kellemetlen a másnaposság, az csak egy állapot, nem betegség, amely egy egészséges embernél minden különösebb kezelés nélkül 24-36 óra alatt rendeződik. Ha az ember ki tudja magát aludni, akkor ha nem is frissen, de relatíve jó állapotban ébred fel.

Jó ötlet a taktikai hányás?

A gyomor kiürítésével, így például hányással tehermentesíthető az emberi szervezet – véli Zacher Gábor. Arra a kérdésünkre, hogy lefekvés előtt mennyire jó ötlet a taktikai hányás, a toxikológus azt felelte:

ezt már az ókori rómaiak is alkalmazták, hogy bírják az akár tízfogásos lakomát, elvonultak és libatollal megcsiklandozták a torkukat. Így újult erővel folytatták a lakomázást.

Ha az ember már elkezd émelyegni az alkoholtól, akkor elképzelhető, hogy a taktikai hányás segíthet. Ezzel a fegyverrel akkor lehet élni, amikor az alkoholos befolyásoltság még nem olyan mértékű, hogy az illető ne tudná kontrollálni.

Ekkor lehet szükség a mentőre

Fokozott figyelmet igényelnek azok, akik annyira részegek, hogy fetrengenek vagy fekszenek a földön, esetleg üvöltöznek, vagy hangjuk sincsen, mivel ha hányni kezdenek, akkor megvan annak a veszélye, hogy a hányadék a tüdőbe kerül, elzárja a légutakat, amely fulladásos halált is okozhat. Évről évre szilveszterkor mindig van egy-egy olyan ember, akinek halálát ilyen butaság okozza.

Ezért ne sajnáljuk a szőnyeget vagy a padlót: ismerősként, barátként, családtagként, ha hányni látjuk az illetőt, akkor fordítsuk az oldalára, ezzel jelentősen csökkenthető annak a veszélye, hogy letüdőzze.

Mentőt akkor érdemes hívni, ha az illetővel már nem tudunk érdemben kommunikálni, így ha megrázásra, intenzívebb fizikai ingerre nyögésszerű válasz érkezik, akkor ne vacilláljunk. Az alkoholmérgezés nemcsak a tudatállapot megváltozásával jár együtt, hanem a vércukorszint is le tud esni, nem beszélve arról, hogy egy magatehetetlen embernél a másodlagos sérülések veszélye is jelentősen megnő. Például megpróbál felállni, majd elesik – ilyenkor bekövetkezhet csont- vagy koponyasérülés, de súlyosabbak is előfordulhatnak.

A gyomormosást felejtsük már el

– hangsúlyozta Zacher Gábor, magyarázva, hogy mi történik azokkal, akik alkoholmérgezés miatt sürgősségi ellátásra szorulnak. Egy folyadéktípusú toxin, azaz az alkohol nagyon hamar kiürül a gyomorból, így nincs értelme a gyomormosásnak, ez a szigorú beavatkozás csak indokolt esetben hajtható végre, inkább más típusú mérgezéseknél, mivel súlyos szövődményeket okozhat.

A detoxikálásért régebben valóban kellett fizetni, azonban a kezelteknek első dolguk volt, hogy eldobják a sárga csekkeket, amikor kiléptek a kórház kapuján. Kevesen fizették be a kezelés díját és megszűnt a detoxikáló intézménye is, ahová kizárólag az ittasokat vitték. A betegeket most sürgősségi osztályra szállítják, Budapesten működik toxikológiai osztály.

(Borítókép: Zacher Gábor 2021. május 25-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)