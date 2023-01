Úri muri a téli sport, a szomszédban ennyire kell a zsebbe nyúlni

Magyarországhoz hasonlóan Ausztriában és Szlovákiában is magasabb a hőmérséklet a téli évszakban megszokotthoz képest, ez meglátszik a hóhelyzeten is. Donovalyban – amely a magyarok körében az egyik legfelkapottabb hely síelés szempontjából – december 15-én hullott utoljára hó. Így az év végén 40 centiméteres hóban siklottak az emberek, de ez mostanra egyre csak olvad, ezért a pálya legmagasabb csúcsán is csak 30 centiméter környékén van a hóréteg. Az olvadás egész Szlovákiára érvényes, és a következő napokra is enyhe időt jósolnak.

A legalkalmasabb időjárás a síeléshez még várat magára

– mondta az Indexnek Kakuk András, a Mozgásvilág ügyvezetője.

A pályákat igyekeznek hóágyúzással síelésre alkalmassá tenni, azonban Kakuk András szerint észlelhető, hogy az állapotuk nem a legmegfelelőbb. 6-7 °C alatt lehet segíteni a pálya havasítását, azonban 10 °C-os melegben már ezekkel sem tudnak havat gyártani. A hóágyúzás melegben nem alkalmazható megfelelő hatékonysággal – tette hozzá.

A Magas-Tátra sípályáin a vt.sk alapján 50-60 centiméteres a hó, a 21-ből 18 felvonó üzemel, és a 33-ból 23 sípálya van nyitva.

Zsúfolt a Tátra, de van remény szállást találni

Már az év végi ünnepek előtt teljesen megtelt a Magas-Tátra szállodáinak a többsége. Az év végi ünnepkör mindig telt házas, még a gazdasági válság közepette is.

A magyar síoktatók és utazási irodák tapasztalatai szerint a forgalmat fellendítette az is, hogy a magyar kormány kéthetes téli szünetet irányzott elő.

Ám nemcsak a szlovákok és a magyarok kedvelt úti célja a Tátra, hanem a lengyel síturistáké is. A legnépszerűbb sípályákat és hoteleket egy cég üzemelteti, főként négy-öt csillagos, elegáns hoteleket működtetnek, amelyeket könnyen meg is tudnak tölteni. Mindezek miatt nem egyszerű szállást találni frekventált helyeken, főleg az utolsó pillanatban. Kevésbé népszerű hegyi településeken, a sípályáktól távolabb azonban nem lehetetlen.

Készülhet a pénztárcánk

A rezsiköltségek emelkedésétől a síterepek is tartottak, azonban megnövekedett költségeiket csak részben hárítják tovább. A síbérletek ára így nem változott drasztikusan: jelenleg nagyjából tízszázalékos áremelkedéssel kell számolni 2022-hez képest.

A helyszínen magasabb áron lehet napijegyhez jutni az online elővételhez képest. Főszezonban a felnőtt napijegy a magyarok által is kedvelt Chopokon 65 euró helyszíni vásárlás során, a gyerekjegy 46 euró.

A pályák többsége dinamikus árképzést használ, így ha jóval előre gondolkodik valaki, online jóval alacsonyabb áron szerezheti be napijegyét, bérletét, mintha last minute-ben vásárolná meg. A jegyeket és bérleteket érdemes még az utazás előtt megváltani, és élni a tátrai GOPASS hűségprogram nyújtotta kedvezményekkel.

A kétnapos skipasszal a Chopok–Jasná mellet Stary Smokovec, Strbské Pleso, Tatranská Lomnica pályáin is lehet síelni, továbbá a Tatralandia és a Besenová víziparkba is beléphetnek vele a felnőttek mintegy 100 euróért, a gyerekek 11 éves korig pedig 70 euróért. Az ötnapos felnőttbérlet ára a helyszínen 309 euró, a gyerek 217. Online vásárláskor a dinamikus árképzés miatt változó árakkal szembesülhetünk, de a helyszíni pénztárakhoz képest olcsóbbak. Fontos információ, hogy a síbérlet nem ruházható át, és csak a meghatározott időpontra vásárolható meg. Esti síelésre nem használható fel, továbbá a többnapos síbérlettel mehetünk a két említett víziparkba, ha az adott napon nem tervezünk síelni. Ennek a lehetőségnek köszönhetően rossz idő esetén sem maradunk program nélkül, ha már nem síelhetünk.

A családok kedvelt síközpontjába, a Park Snow Donovalyba is olcsóbban váltható napijegy és bérlet interneten. Január 8-ig 4 órás csúszásra helyszíni vásárlás esetén a felnőttjegy 39 euróba kerül, online fizetve pedig 34 euró. A felnőtt napijegyért online 42 eurót kell fizetni, a gyerekeknek pedig 29 eurót. A kétnapos felnőttbérlet internetes vásárlással 81 euró, a háromnapos 118 euró, az ötnapos pedig 187 euró. Január 9-től decembertől március 30-ig tart a high season, amely alatt már olcsóbban válthatók az online jegyek és bérletek, az ötnapos bérlet 156 euróért érhető el.

A dinamikus árképzés a síoktatásra is érvényes. Ha nem tervezünk előre, akár több tízezer forint is lehet a napi díja. Sokszor az utazásokat oktatással értékesítik, a csomagajánlattal pénzt spórolhatunk, ráadásul magyar nyelvű is lehet az oktató.

A felszerelések is sokat dobnak az árakon

Kakuk András elmondta: ha az ember saját sílécet vagy bakancsot szeretne vásárolni, az több százezer forintba is kerülhet. Vitathatatlanul ez komoly befektetés, ugyanakkor megfelelő tárolás és kezelés mellett akár 10-15 évig is használhatók az eszközök.

Ugyanakkor egy többfős család részére komoly összeg ezekre beruházni, ezért sokan másodkézből vásárolnak a téli sportokhoz felszerelést.

Manapság már könnyű jó használt felszereléshez jutni az interneten, de ha ezt az opciót sem érzi kényelmesnek valaki, akkor a bérlés lehetősége is tökéletes opció lehet. Magyarországon a kölcsönzők sokszor rugalmasan kezelik a síeszközök bérlését, például a kölcsönzés nulladik napját, amikor a bérlés megtörténik, nem számolják fel, hiszen tudják, hogy az emberek nem az indulás napján fogják elhozni tőlük a felszereléseket. Lehet élni a helyszíni kölcsönzés lehetőségével is, azonban a kényelem sokba kerül, ebben az esetben borsosabb árakkal kell számolni. Tavalyi áron itthon a sílécszettek bottal együtt 5 napra 16-20 ezer forinttól kezdődtek, ez inkább 30-40 ezer forint volt külföldön, ahol most a gyenge forint miatt elképzelhetők magasabb árak is.

A léceken kívül a gyerekeknek kötelező, felnőtteknek csak ajánlott sisakot is hordani, ezt többnyire egyszerűbb saját használatra megvenni. Újonnan már 20-30 ezer forintért is lehet kapni, de a bérlés is opció. Higiéniai problémáktól nem kell félni, hiszen ezeket is fertőtlenítik a kölcsönzők, de ajánlott a sisak alatt sálat vagy kendőt viselni. Ezenfelül szükség van még síbotra és síszemüvegre, amiket szintén lehet bérelni.

Síeléskor gyorsan megéhezik az ember, nem a legolcsóbb étkezési lehetőséget kínálják a hütték, ám a hegyi melegedőkben kapható nemzeti ételeket nem érdemes kihagyni. A nagyon laktató sztrapacska szalonnapörccel (bryndzové halusky s prazenou slaninou) jelenleg 10 euró körül kapható, és a gőzgombóc (parená buchta) is. Félliteres csapolt kofolát 3 euróért lehet inni, a csapolt Arany Fácán (Zlaty Bazant) sör körülbelül 3 euróba kerül. A híres szlovák likőr, az 52 százalékos Tatratea 0,4 l-ben 4 euróért kapható.

Több százezer forintos kiadástól menthet meg a biztosítás

A szakértő szerint nem érdemes megfeledkezni a biztosításról sem, pár ezer forint hatalmas kiadástól mentheti a balesetet szenvedő síelőket. Egy kisebb baleset is több százezer forintba kerülhet, ha esetleg helikopterrel kell ellátni a sérültet. A megfelelően kiválasztott biztosítás a legtöbb esetben fedezi a hegyről történő szállítást, az ellátást és esetleg a tolmácsot is, aki sokat segíthet a kórházi ellátás és ügyintézés során.

Fontos észben tartani, hogy a síelés nem játék, ugyanúgy be kell tartani az alapvető szabályokat, mint autóvezetéskor. Ez azt jelenti, hogy a biztosító sokszor nem állja az ellátási költségeket, ha az illető alkoholt fogyasztott a baleset előtt.

Egyéb attrakciók nem síelőknek

Ha valaki nem a síelést helyezné előtérbe, akkor sem kell aggódnia, hiszen számukra is több lehetőség áll rendelkezésre. A Hrebienokon megcsodálható a Tátrai székesegyház, a mesteri alkotáson 22 szobrász és faragó részesedett Csehországból, Szlovákiából és Németországból, akik 225 tonna jégbe leheltek életet.

A Hrebienokon lehet szánkózni is: a 2 órás felnőttjegy 18 euró, a 4 órás pedig 20 euró. A gyerekjegy 4 órára 14 euró. Az esti szánkózásért életkortól függetlenül 20 eurót kell fizetni 2 órára, szánkóbérléssel 26 eurót. A fából készült szánkó bérlése fejenként és óránként 8 euróba kerül, de választható sportszánkó is 12 euróért. Egyedülálló élményben lehet részük azoknak, akiket lenyűgöznek az erős hógépek, amelyek síelésre alkalmassá teszik éjjelente a pályákat, ratrakolásra 39 euróért fizethetjük be magunkat.

(Borítókép: A Donovaly sípálya Szlovákiában. Fotó: Shutterstock)