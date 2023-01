Több lehet az elérhető munkás, de olcsóbban senki nem ússza meg a felújítást

Rohamosan emelkedik az építőipari (szak)munkások díja, így kétszer meg kell gondolnia annak, aki lakásépítésbe, felújításba vagy korszerűsítésbe kezdene. Nagyon megnőttek az anyagárak is, ezért azt is meg kell jól fontolni, hogy kire bízzuk ezeket a munkákat, mivel ha esetleg kontárra esik a választás, akkor a hiba kijavítása pluszterhekkel is járhat – nyilatkozta az Indexnek Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke.

Nehéz megmondani, hogy milyen összeggel kell számolnia annak, aki építőipari beruházást tervez, mivel azt számos tényező befolyásolja: elsősorban a munkaterület és a megrendelő igényei. Az ajánlatot készítők napjainkban egyre inkább felhívják a megrendelők figyelmét arra, hogy számítsanak a kivitelezés végösszegének változására az alapanyagok árának emelkedése és a munkadíjak növekedése miatt.

A MUNKADÍJ ÁRÁT JELENTŐSEN HÚZZA A SZAKEMBERHIÁNY, TOVÁBBÁ A MESTEREK IS A SAJÁT BŐRÜKÖN ÉRZIK AZ INFLÁCIÓT, az energia- és üzemanyagárak emelkedését, AMELYek több mint 20 százalékos díjemelés formájában meg is JELENnek.

Mindezek mellett begyűrűzik a garantált bérminimum és a minimálbér emelése az építőipari dolgozók fizetésébe – ismertette Németh László, megjegyezve, hogy Budapesten a szakemberhiány miatt szálltak el az árak, ezért a fővárosban a munkadíjak 2-2,5-szer is magasabbak lehetnek a vidéki nagyvárosokéhoz képest.

Az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke legkorábban tavasszal számít ezeknek az építőipari szolgáltatási díjaknak az enyhülésére. Az emelkedő költségek miatt nemcsak az állam és a magánszektor döntött a beruházások leállításáról, felfüggesztéséről vagy új projekt elindításának a halasztásáról, hanem a lakosság is egyre inkább meggondol egy-egy ilyen nagyobb kiadást. Habár a kormány továbbra is biztosítja a családtámogatásokat, azonban a magas hitelkamatok miatt kisebb hajlandóság mutatkozik a lakásfelújítás iránt is. Kifutóban van a lakáskorszerűsítési támogatás, amely a kereslet mérséklődését vetíti előre.

Beszélt arról is, hogy a beruházások visszaesésével szabadulhatnak fel szakemberek, így elképzelhető, hogy korábban lehet majd találni munkást, amely hozhat némi versenyhelyzetet a piacon. Ez kismértékű munkadíjcsökkenést okozhat, azonban egy fürdőszoba-felújítás során végső árán a megrendelő nem biztos, hogy megérzi majd, mivel ezzel párhuzamosan számolni kell az alapanyagárak drágulásával.

aki kivár, az sem biztos, hogy végül jobban jár majd.

Németh László szerint kalkulálni kell azzal is, hogy a felszabaduló munkaerő nem a belföldi piacon helyezkedik el, hanem a külföldi cégek vonzóbb bérekkel szipkázzák el őket, mivel sok esetben a pozíció betöltéséhez nyelvtudásra sincs szükség.

Már az építőanyag-kereskedőknek sem megy annyira jól, mint az korábban jellemző volt

– tette hozzá, megjegyezve, hogyha az energiaigényes előállítású termékeknél nem érkezik megfelelő mértékű támogatás, akkor komoly hiányok is kialakulhatnak, például a cement-, tégla- vagy kerámiagyártásban is. Az orosz–ukrán háború sem javít a helyzeten, mivel építőipari alapanyagok zöme (kerámiához a fehéragyag, vas, festék) érkezett korábban Ukrajnából, ahonnan most nem tudnak szállítani.

Spórolhatunk a kisvállalkozóval, ám van hátulütője is

Az IPOSZ elnöke kiemelte, hogy lakásépítés során, ha nem generálkivitelezőt alkalmazunk, akkor szükséges biztosítani egy műszaki ellenőrt is, akinek a bérével számolni kell. Lakásfelújítás során lehet szerződni az egyes munkafolyamatokra, azonban javasolja mindenkinek, hogy számlaképes vállalkozóval dolgoztasson, hiszen garanciális panasz csak azzal érvényesíthető. Napszámosok és feketézők alkalmazását nem támogatja, mivel fennáll a veszélye, hogy a megbízó bottal ütheti a nyomát.

A lakosság sokat takaríthat meg a felújítási költségeken, ha olyan egyéni vállalkozót bíz meg, aki anyagköltség nélkül a munkadíjat alanyi adómentesen tudja számlázni.

Ha olyan szakembert választunk, aki alanyi adómentes (mivel 12 millió forint alatti árbevétele van), ott az áfát megspórolhatjuk. Mindez nem vonatkozik azokra az építőipari vállalkozókra, akik 12 millió feletti árbevétellel rendelkeznek, mert esetükben az áfateher ráépül a munkadíjra.

A teljes felújítást vállaló egyéni vállalkozóknak megvannak ám a maga kockázatai is, például ha lebetegszenek, akkor csúszhatnak a munkálatok, és az egyes részmunkákhoz sem valószínű, hogy azonos szinten értenek, ez nyilván a végeredmény minőségén is meglátszódhat – világított rá Németh László, aki egyenesen óva inti a lakásépítést vagy -felújítást tervezőket a szakképesítés nélküli mekkmesterektől, akik ugyan sokszor kedvezőbb árakon dolgoznak, de ahogyan a mondás is tartja:

olcsó húsnak híg a leve.

Kitért arra is, hogy a munkaerőhiány miatt az építőipari szakma humánerőforrás-állománya jelentősen felhígult, sokan végeznek olyan munkát, amelyre nincs képesítésük. Annak érdekében, hogy senki ne fusson szélhámosba, érdemes ellenőrizni a választott munkás adószámát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara építőipari nyilvántartásában.

Lakossági panasszal a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához érdemes fordulni, például a teljesítési igazolással kapcsolatban. Továbbá a lakosoknak segíthet a Békéltető Testület, azonban nagyon sokszor még így is bíróságra kerül az ügy – részletezte.

