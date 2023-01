Számos előnye van, és már nem is foglal helyet a pénztárcában a hűségkártya

Jelentősen változnak a fogyasztói igények az élelmiszerárak emelkedése miatt, szinte minden termékcsoportban elindult a lefelé vásárlás, az emberek soha nem látott mértékben keresik az olcsó árakat, vadásszák az akciókat. Az áruházakban elhelyezett vagy postaládákba dobott akciós újságok általában a szemetesben végzik, ezek helyett online felületekről tájékozódnak a vásárlók. Rohamosan terjednek a digitális szórólapok, így bővebb és színesebb tartalommal kecsegtetnek, ráadásul az extra akciók és kedvezmények számos mobilos alkalmazásban is elérhetők. A digitális megoldások terjedése a környezet számára is előnyös, mivel ezeknek köszönhetően csökkenthető a környezeti terhelés, a Lidl például akár 3500 tonnával mérsékelheti papírfelhasználását.

Digitális törzsvásárlói kártyában az erő

Már régóta erősíti online jelenlétét a Lidl Magyarország, ösztönözve a vásárlókat arra, hogy iratkozzanak fel a Lidl elektronikus hírlevelére, amely elsőként ad betekintést a legfrissebb akciókba. Az akciós újság nemcsak nyomtatott verzióban és online érhető el, hanem a Lidl és a Lidl Plus alkalmazásban is megtalálható. Az áruházlánc Lidl applikációjának további előnye az is, hogy bevásárlólista funkcióval is rendelkezik, így a vásárlók egyszerűen rögzíthetik, hogy melyik terméket szeretnék megvásárolni.

Az akciós újságban szereplő kedvezményeken felül a Lidl Plus felhasználói hetente átlagosan extra 10-12 százalékos vagy fix összegű kuponnal spórolhatnak a bevásárlás során, és minden vásárlást követően kaparós nyereménykártyában részesülhetnek, ami további kedvezményekhez juttathatja őket. Mindezeken túl a Lidl Plus más hűségprogramokkal ellentétben minden alkalommal kizárólagos kedvezményt nyújt azoknak a vásárlóknak, akik fizetéskor leolvassák digitális hűségkártyájukat a pénztárnál.

Az említett alkalmazást bárki letöltheti ingyen, a regisztrációt követően pedig azonnal használható a digitális hűségkártya, amelynek további előnye, hogy egyik pénztárcában se foglal helyet, mégis számos előnyt biztosít birtokosának.

Érdemes figyelni arra is, hogy a kedvenc áruház helyesen legyen megadva, hiszen egyedi bolti akciók is előfordulhatnak, amelyről csak azok a felhasználók értesülnek, akik az érintett áruházat jelölték meg kedvencnek.

Egy kártya, megannyi előny

Az applikáció fejlesztésének köszönhetően további kedvezményt is kaphatnak a Kupon Plus által, ami bizonyos összeghatárok elérését követően ajándék terméket vagy extra számla végi kedvezményt biztosít a vásárlóknak. Emellett időről időre pontgyűjtő nyereményjátékra is lehetőség van, amellyel akár 200 ezer forintot is lehet nyerni.

Szintén különlegesség, hogy az alkalmazás nem csak a Lidl áruházakban használható. A vállalat partnerei által biztosított ajánlatok további kedvezményeket jelentenek a Lidl Plus-felhasználók számára, a mindennapi szükségletektől kezdve egészen a szezonális kényeztetésekig.

A cikk az Index és a Lidl Magyarország tartalmi együttműködésének keretében valósult meg.

(Borítókép: Róka László / MTI)