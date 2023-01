Megtette hatását a legszebb maszk, Debrecenben horgonyzott a Mercarius flottája

Vidéken is bontogatja szárnyait a teljes mértékben magyar tulajdonú Mercarius. A flottakezelő a budapesti telephelyei után további magyar nagyvárosokban vetné meg lábát. Az első szalagátvágás meg is történt Debrecenben, ahol teljes körű szolgáltatással várják az ügyfeleket. A rendhagyó megnyitóünnepségen az Index is ott volt. Lapunk megtudta, minek köszönhető, hogy a Mercarius a kedvezőtlen gazdasági környezetben is növekedett.