Az inflációra ható belső tényezők közül fontos kiemelni az MNB tájékoztatója alapján a csökkenő kiskereskedelmi forgalmat, amely módosíthatja az árak meghatározását, ezáltal visszafoghatja az áremelési törekvéseket – írja Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközikapcsolatok-elemzője.

Az élelmiszerek piacán több változás is tapasztalható, elsődlegesen a gabona árának alakulása hozhat tavasszal enyhülést a teljes ágazatban, mivel csökkent az exportár decemberben a déli féltekén zajló kedvező betakarítási helyzet miatt. A jelenlegi árfolyam-erősödés és a világpiaci árak egyes termékek esetében érzékelhető csökkenése most még nem tud hatni a magyar piac fogyasztói áraira, leghamarabb a tavaszi hónapokban várható, hogy stabilizálódó lesz a különbség.

Ennek oka a dezinflációs hatások erősödése, amely részben a már részletezett gabonapiaci változásoknak is köszönhető. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter is arról számolt be egy interjúban, hogy várakozásaik szerint az élelmiszerárak február–márciusban tetőznek, onnan drasztikusan csökkenhetnek.

Élet az ársapka nélkül

A jelenleg is érzékelhető élelmiszerár-emelkedés a decemberi üzemanyag-ársapka kivezetésének hatása, mivel a drágább üzemanyag a szállításon keresztül növeli az élelmiszerek árát. A KSH adatközlése szerint a fogyasztói árak 2022 decemberében 1,9 százalékkal nőttek az előző, november havihoz képest. Legfőképp az élelmiszerek ára emelkedett (2,1 százalékkal), ezen belül is magas volt az áremelkedés az egyes tejtermékek piacán. Csökkenő tendenciát mutat azonban a tojás és a margarin ára, ez részben a tojásra időközben bevezetett ársapka hatása is.

Globális tekintetben az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) adott ki becslést arra vonatkozóan, hogy világszinten hogyan alakulnak az élelmiszerárak. Elemzésük szerint a decemberi átfogó árindex 132,4 pont lett, ami 2,6 pontos vagy 1,9 százalékos csökkenést jelez az előző havi adatokhoz képest. A FAO élelmiszerár-indexe kereskedelemmel súlyozott mutató, amelyben az 5 legfontosabbnak tekinthető élelmiszer-alapanyag – növényi olajok, gabonatermények, húsfélék, tejtermékek és cukor – nemzetközi piaci árát veszi alapul.