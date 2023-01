Egy egyszerű KRESZ-szabály, aminek betartása életeket menthet

Napjaink közlekedése egyre nagyobb tempót diktál, ezért sokan áthágnak különböző kisebb-nagyobb közlekedési szabályokat, mert lebecsülik vagy egyszerűen nem értik azok célját, nem látják a szabálytalanság esetleges következményeit, vagy – ahogy mondani szokták – könnyelműen bíznak azok elmaradásában.

Hogyan lehetünk szabályosak a stoptáblánál?

A szabály nagyon egyszerű: ha egy alárendelt útról érkezünk a kereszteződéshez, és elsőbbséget kell adnunk, akkor vagy csúcsára állított háromszög alakú „Elsőbbségadás kötelező” táblával vagy nyolcszögletű „Állj, elsőbbségadás kötelező”, vagyis stoptáblával találkozunk.

Míg előbbi esetben elegendő lehet a lassítás, stoptáblánál nem mérlegelhet a sofőr, mindenképpen meg kell állni. Alapesetben a jármű elejének a tábla vonalával kell egybeesnie, látható útburkolati jel esetén pedig a felfestés által kijelölt vonalnál kell megállni.

A kockázatokat már felmérték helyettünk

Legyen bármekkora rutinnal rendelkező a sofőr, soha nem lehetünk eléggé biztosak abban, hogy pontosan mértük fel egy kereszteződés forgalmi viszonyait. A stoptábla kihelyezését sok minden indokolhatja. Az első ilyen ok, a kereszteződés beláthatósága. Az útkeresztezés területére „becsorgó” autó adott esetben féktávolságon belül kerül a védett útszakaszon haladó jármű elé, így elkerülhetetlen az ütközés.

A másik fő ok a kereszteződés összetett forgalmi kialakítása, például a védett úttal párhuzamosan futó kerékpárút.

Fontos megemlíteni az egyébként lámpával irányított kereszteződések forgalmi rendjét is. Egy nem működő, sárgán villogó közlekedési lámpa esetén is a táblák az irányadók, ami természetesen lehet stoptábla is. Sőt, a vasúti átjárók előtti, úgy nevezett andráskereszt is egyenértékű egy stoptáblával, hiszen több esetben ez előtt is kötelező a megállás és az elsőbbségadás, például ha a fényjelző készülék semmilyen jelzést nem ad.

Ha betartjuk a szabályt:

Ha megállunk, tehát állóra fékezzük a járművet, biztosan marad időnk megfelelően felmérni a közlekedési szituációt. Fontos: ne bosszankodjunk amiatt, hogy a megállásra kijelölt vonalban még nem látjuk be a kereszteződést! Megállás után óvatosan haladjunk előre, amíg megfelelően felmérhető a forgalom!

Ha nem tartjuk be a szabályt:

Az elsőbbségadás elmulasztása komoly következményekkel járhat. A bekövetkező balesetben emberek sérülhetnek meg, akár súlyosan is – gondoljunk csak a kerékpársávon történő balesetekre –, és nem utolsósorban jelentős anyagi kárt okozhatunk.



Egy saját hibás balesetben kötelező biztosításunk alapján kártalanítják a másik felet, így biztosítónk csökkenti majd bónuszbesorolásunkat, és drágább lesz a biztosítás. A saját autónkban keletkezett kárért szintén mi felelünk anyagilag. Ezenkívül a szabálytalankodás akár 30 ezer forintos pénzbírsággal is járhat, illetve 6 büntetőpontot gyűjtünk be vele.