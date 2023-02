Erős a verseny az FMCG-piacon, amelyből a globális vállalatok egyre nagyobb részt igyekeznek hasítani. A ring hatalmas versenyzője a több mint 30 éve hazánkban is jelen lévő Procter&Gamble, amely hazai üzemeiből számos ismert márkát terít világszerte. Piaci kihívásokról és áremelkedésről is kérdeztük Berkó Gábort, a nemzetközi óriás magyarországi kereskedelmi működéséért felelős ügyvezető igazgatóját.

A gyártókra nehezedő nyomás továbbgyűrűzik a fogyasztói árakra is, az infláció többek között megjelenik a promócióra fordított díjakban és polcszerviz-szolgáltatások költségének emelkedésében. A fogyasztói árak emelkedése, ahogy mindig is volt, teljes mértékben a kiskereskedők hatásköre, míg a listaárak létrehozása a beszállítóké, de ha Berkó Gábor szerint körülnézünk, a jelenlegi helyzet az, hogy dinamikus és jelentős fogyasztói áremelkedés tapasztalható Magyarországon, ami számos tényező miatt elkerülhetetlen.

Az elektromos áramhoz hatszoros áron jutnak, míg a gáz díja duplájára nőtt. Emellett az általuk használt több száz alapanyag drágulása is hajtja a gyártási költségek emelkedését.

mindezek mellett A FORINT-EURÓ ÁRFOLYAM ALAKULÁSA AZ EGYIK LEGFONTOSABB TÉNYEZŐJE AZ ÁREMELKEDÉSNEK.

„Magyarországon gyártó és működő vállalatként a magyar gazdaságot érintő hatások minket is érnek, iparágtól függetlenül, úgy, mint magas és gyorsuló infláció, növekvő energia-, logisztikai költségek, főleg a két vezető valutával, az amerikai dollárral és euróval szembeni jelentős forint leértékelődés" – ismertette Berkó Gábor, aki megjegyezte, hogy a cég pénzügyi tervezésének és elszámolásának alapvalutája az amerikai dollár, így annak aránytalan erősödése még nagyobb terheket ró a vállalatra, hiszen eredményüket dollárban számolják el.

Kétszámjegyű növekedés jöhet idén

Értékesítését és nagykereskedelmi ügyeit a Procter&Gamble Kkt. látja el, egyebek mellett a logisztika és a marketingtevékenység a Procter&Gamble RSC Regionális Szolgáltató Kft.-hez tartozik, a Hyginett Kft. felelős hazánkban két gyártóüzemért. Csömörön gyártják a női intimhigiéniás termékeket, például az Always, a Naturella, a Discreet és a Tampax márkákat, míg a gyöngyösi üzemből indulnak hódító útjukra az elektromos Oral-B fogkefék és a Braun borotvák.

A hazai üzemekben készült termékek szinte a világ minden tájára eljutnak, legnagyobb piacnak Közép- és Nyugat-Európa számít, de elérik az Egyesült Államok, valamint Közép- és Dél-Amerika fogyasztóit is.

A KIHÍVÁSOK ELLENÉRE IDÉN A FORGALOM KÉTSZÁMJEGYŰ BŐVÜLÉSÉRE SZÁMÍTANAK.

Beszélt arról is, hogy az orosz-ukrán háború miatt a P&G nem tapasztal áruhiányt, a termelés zavartalan, rugalmasan hatékonyan reagál a változásokra a vállalat, amelynek a gyártókapacitása is folyamatosan bővül. A P&G termékkínálata 30 év alatt a kezdeti 5 márkáról 30 márkacsaládra nőtt, 10 különböző kategóriában. Stratégiájuk a jelenlegi gazdasági körülmények között sem változik, termékeik minőségében nem ismernek kompromisszumot, sosem gyengítik termékeink minőségét. Sőt, töretlenül hisznek a kutatás-fejlesztés jelentőségében, erejében, így folyamatosan újdonságokkal, innovációkkal látják el a piacot, mind a termék teljesítményét, mind annak ökológiai lábnyomát tekintve.

Töretlen az ismert márkák népszerűsége

A lakosság pénztárcája szűkösebb lehet, azonban a P&G nem tapasztal visszaesést a prémium termékek iránti keresletben. Jól ismert márkáik, mint például a Pampers, Jar és az Old Spice töretlen népszerűségnek örvendenek. Berkó Gábor szerint a márkahűség és a sajátmárkás termékek népszerűsége nem mond ellent egymásnak. „Azt szoktuk mondani, hogy ha egy saját márkás termék jó minőségű, megfelelő ár-érték aránnyal bír, akkor sikeres lehet és jelenleg látjuk is ezt a trendet. Ennek megfelelően a jó minőségű saját márkás termékekre is jelentős kereslet van a piacon.

A jól bevált, ismert piacvezető termékeknek szintén megmarad a piaca, ahogy ezt a Covid-időszak, és jelenleg a háborús és inflációs környezet értékesítési adatai is bizonyítják, hiszen a fogyasztók bizalma és hűsége nagyon stabil, és különösen az ilyen gazdaságilag bizonytalan időszakokban értékelődik fel a megkérdőjelezhetetlen minőség.

Felveszik a kesztyűt az energiaválságban

Az energiaválságban a vállalat meglátta a lehetőséget, ahol tudnak, optimalizálnak, továbbá keresik a megújuló energiaforrásokat, a közös munkába például a csömöri önkormányzatot is bevonják. „A jelenlegi helyzet inkább felgyorsít bizonyos folyamatokat és segít például a fenntarthatóság érdekében tett vállalások korábbi elérésében, és újabbak kitűzésében”.

Berkó Gábor szerint azt még korai lenne kijelenteni, de valószínűleg a vásárlók és a háztartások egyre tudatosabbá válnak minden téren.

Nemrég készített a P&G Magyarország egy reprezentatív lakossági felmérést, mely szerint az energiafogyasztás csökkentésére fordítanak leginkább figyelmet a hazai háztartások. A felmérésből megtudtuk, hogy körültekintőbben ügyelnek az energiafelhasználásra otthonaikban, aminek következtében például kevesebbszer, azonban teljesen megpakolt mosógéppel mosnak. Egyre nagyobb a nyitottság a 30 fokon történő mosásra, hiszen a víz felmelegítése a legnagyobb energiafelhasználási tényező a mosás során.

Mind az Ariel, mind a Lenor mosószerek 30 fokos mosásra lettek kifejlesztve, hogy lehetővé tegyük a mosás ökolábnyomának csökkentését, és egyben az energiafelhasználás jelentős mérséklését. Ez a zöld irány, a fenntarthatóság pedig ebben a kategóriában is fokozatosan alapelvárássá lép elő, ezért is van már mögöttünk 3 évnyi fejlesztés és tesztelés 10 ezer fogyasztón, hogy a jelenleg elérhető legfenntarthatóbb, a terméket maximálisan védő, a logisztikában is kedvezőbb térkitöltést biztosító és gyermekbiztos csomagolásunkat tudjuk biztosítani jelenlegi és potenciális vásárlóinknak – tette hozzá.

Nincs megalkuvás fenntarthatóság terén

„A fenntarthatóság terén sem ismerünk megalkuvást, látjuk, hogy a termékek környezeti hatásai most nem a legfontosabb választási faktorok, de a jelenlegi gazdasági helyzet nem állíthat meg bennünket abban, hogy megvalósítsuk vállalásainkat 2030 és 2040-ig, azt, hogy nettó kibocsátók legyünk és termékeink alapanyagai, csomagolása fenntartható legyen, a körkörös gazdaság maximálisan megvalósuljon" – húzta alá a P&G Magyarország vezetője. Ezen szempontoknak megfelelnek a magyarországi gyárak, amelyekben 2007 óta nem termelnek gyártási hulladékot, tisztított és újrafelhasznált vízzel dolgoznak, továbbá a csomagolóanyagokat is a lehető legkörnyezetkímélőbb módon fejlesztik.

Mindezeken túl a fogyasztókat is ösztönözni próbálják, hogy szokásaikat megváltoztatva saját háztartásaikban is környezetbarátabban működjenek.

Az Ariel és Lenor új karton dobozos csomagolása 100%-ban újrafelhasznált papírból készül és teljesen újrafeldogozható, emellett a podok használata megengedi a rövid, alacsony hőmérsékleten történő mosást, mellyel így vizet és elektromos áramot lehet megtakarítani. Újratölthető csomagolásaik is jelentős csökkenést jelentenek a termékek lábnyomát tekintve, és itt a samponokra (Ariel, Aussie, Herbal Essences, Pantene) vagy a Jar újratölthető verzióira gondolt Berkó Gábor.

Ez a cikk az Index és a Procter&Gamble Magyarország tartalmi együttműködésének keretében valósult meg.

(Borítókép: Berkó Gábor. Fotó: Szollár Zsófi / Index)