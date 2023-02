Huszonöt százalékkal emelkedő bérek? Nekik sikerült

Az elmúlt egy év során több lépcsőben emelte meg a dolgozók fizetését a JYSK, így tavaly év eleje óta 25 százalékkal több bért vihetnek haza a munkatársak:

2022 januárjában és szeptemberében 10-10 százalékkal, idén januárban pedig további 5 százalékkal nőttek a bérek.

Az alapbér mellé évente akár további bruttó 600 ezer forint juttatás érhető el az áruházi munkatársak számára, többek között az értékesítési eredmények függvényében.

Emellett a dolgozók egészségbiztosítást és sporttagsági hozzájárulást is kapnak, a munkába járást pedig havonta kilométerenként 30 forinttal támogatja a JYSK. Mint ismert, eddig kilométerenként maximum 15 forintos adómentes költségtérítést tettek lehetővé a munkáltatók számára a jogszabályok, ez Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter javaslatára azonban a duplájára, 30 forintra ugrott.

Felépítik a jövő vezetőit

A munkatársak számos szakmai képzésen és oktatáson is részt vehetnek – például a targoncásjogosítvány megszerzését is támogatja a vállalat –, de mentorprogramok, tréningmodulok is elérhetők azoknak is, akik vezetői beosztásra készülnek.

A JYSK célja ugyanis az, hogy a jövőben a vezetők 80 százalékát házon belül nevezzék ki.

A dán nagyvállalat 91 magyarországi áruházában, valamint ecseri logisztikai központjában már több mint 1000 munkavállalót foglalkoztat. A kihívásokkal teli gazdasági környezet ellenére egyébként a JYSK az elmúlt pénzügyi évben is tovább nőtt Magyarországon, az adózás előtti eredmény a teljes cégre vetítve (retail és logisztikai központ) 0,4 százalékkal, az árbevétel pedig 19 százalékkal emelkedett, elérve a 67,6 milliárd forintot.

Folytatódnak a beruházások, négy új áruházat nyitunk, miközben az ecseri régiós logisztikai központ is tovább bővül. Innen szolgáljuk ki ugyanis a hazai mellett horvát, szlovén és szlovák üzleteinket, illetve majd az online megrendeléseket is, ezért munkatársaink létszáma a jelenlegi 200-ról a tavaszra 300-ra bővül, a végső létszám pedig elérheti az 500 főt is

– mondta Szimeiszter Sándor, a JYSK Magyarországért, Ausztriáért és Görögországért felelős országigazgatója.

Skandináv gyökerek

A JYSK több mint 3200 áruháza és webshopja 48 országban várja vásárlóit. Az alapító Lars Larsen első boltját 1979-ben Dániában nyitotta meg. A JYSK ma már 30 ezer munkatárssal rendelkezik. A cégcsoport forgalma a 2021/22-es gazdasági évben 4,87 milliárd euró volt.

