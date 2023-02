Nagyot drágulhat egy közkedvelt élelmiszer

Az aszályos évek és a hőhullámok miatt a dél-európai országok egyre kevesebb olajbogyót termelnek, így az idén várhatóan sokkal drágább lesz az olívaolaj, mint korábban. Az egész világon mintegy négyezer tonna a hiány, ami miatt akár 30-50 százalékos áremelkedés is lehet.

Az aszály és az óriási meleg az elmúlt években – különösen tavaly – Európa legtöbb részén sok kárt okozott az olívabogyó-termelők számára. Az extrém időjárás miatt sokkal kevesebb volt a termés, ez pedig a készletek csökkenését eredményezi – írja a Roadster.

A legnagyobb olívaolaj-termelő és exportáló országok közül Olaszország, Görögország, Spanyolország és Portugália is megerősítette, hogy a gazdák jelentősen kevesebb olívaolajat tudnak előállítani.

Egyes becslések szerint az olaszok 37 százalékkal kevesebb olívaolajat termelnek majd a 2022–2023-as szezonban, mint az előző évben.

Az ismert adatok szerint az egész világon körülbelül négyezer tonna lehet a hiány, így pedig mintegy húsz százalékkal kevesebb olívaolajat tudnak majd előállítani.

Ez akár 30-50 százalékos drágulást is jelenthet a közeljövőben.

Nemcsak az olajbogyó mennyiségére van negatív hatással az aszály és a forróság, hanem annak minőségére is. A termőföld, vagyis az olajfa termesztésének a környezete is rendkívül fontos az íz szempontjából, valamint az egyes termékek tanúsítványa, besorolása miatt is.

A lap azt írja, a szakemberek sok időt töltenek azzal, hogy megtalálják azokat a termékeny fajtákat, amelyek hatékonyabban tudnak védekezni a különféle kórokozókkal és a szélsőséges időjárási viszonyokkal szemben. Egyes megállapítások szerint tizennyolc faj mutatott nagy ellenálló képességet, de a termelőknek jelentős beruházásokat és reformot kellene megvalósítaniuk az öntözési technikákkal kapcsolatban is.