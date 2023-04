A magyar agrárium számára kiemelten fontos a japán piac

A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy számos területen mutatkozik lehetőség az együttműködésre; különös tekintettel a technológiai tudásátadásra és az agrár-külkereskedelemre. A miniszter a gazdasági együttműködés területén a sertéshúsban, szárnyasokban, kacsában, mézben és a medical foodban rejlő lehetőségekre hívta fel a figyelmet, e termékek tekintetében ugyanis nagy kapacitásokkal rendelkezik hazánk.

A megbeszélésen az élelmezésbiztonság is szóba került. Nagy István közölte, hogy a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar több mint 20 millió ember ellátására képes. A teljes élelmiszeripari szektor megújulás alatt áll. Vágóhidakat, szárítóüzemeket, állattenyésztési telepeket építünk, és a gyümölcsültetvényeket is a legkorszerűbb technológiával szereljük fel.

A versenyképesség és a hozzáadott érték növelése a cél. Nem alapanyagot, hanem feldolgozott, jó minőségű termékeket szeretnénk exportálni. A beruházásokra és a technológiai megújításra éppen ezért háromszor több forrást biztosítunk, ebben a folyamatban pedig szívesen látjuk a japán befektetőket – tette hozzá.

A tárcavezető kitért arra is, hogy Magyarországon van a világ egyik legnagyobb génbankja. Az őshonos magyar fajtákban rejlő potenciál gazdaságilag is komoly lehetőséget jelent. A szőlészet kapcsán a miniszter kifejtette: elsődleges célunk, hogy kiváló minőségű bort csináljunk, és a termőhelyi sajátosságokat minél szélesebb közönség számára meg tudjuk mutatni. A magyar termelők azon dolgoznak, hogy továbbra is megkülönböztetett érzés legyen magyar bort inni.

A miniszter hangsúlyozta: Magyarország a továbbiakban is következetesen a szankciók eltörlését támogatja az EU-ban a fukusimai katasztrófát követően a japán élelmiszeripari termékekre kivetett és jelenleg is érvényben levő korlátozások kapcsán. Nagy István a magyar sertéshús vonatkozásában a Japánban alkalmazott regionalizációra is felhívta a figyelmet. Ebben a hazai termékek a legszigorúbb előírásoknak is megfelelnek. Az élelmiszer-biztonság bizalmi kérdés, éppen ezért hazánk kiemelt figyelmet fordít erre a területre – húzta alá a tárcavezető.