Európa legmodernebb sertéstelepe jön létre Magyarországon

Az UBM Csoport idén március 9-én mutatta be a 2025–2026-os üzleti évig felvázolt növekedési stratégiáját és üzleti tervét, amelynek egyik központi eleme volt, hogy a cégcsoport törekszik működési vertikumának további szélesítésére, ezért vizsgálja az élőállat-tenyésztésbe való belépés lehetőségét is. E célkitűzésének megvalósítását segíti az is, hogy a baromfi- és sertéshús-fogyasztás esetében összesen 10 százalék körüli növekedés várható globálisan a következő években.

Ágazati áttekintésben vizsgálva az UBM Csoport piaci pozícióját elmondható, hogy a tranzakció lezárása után a cégcsoport hét szegmensből hatban – a commodity-kereskedelem, a takarmány-kiegészítők gyártása és értékesítése, a premix-gyártás, a takarmánykeverés, a disztribúció, valamint immár az élőállat-tenyésztés területén is – aktív szereplő lesz.

A Moldován András által 2002-ben alapított Mangal Ilona Sertéshizlalda Kft. eleinte mangalica-tenyésztéssel foglalkozott, majd áttért a fehér sertés hizlalására. A cég kapolyi telepe az elmúlt három évben teljes rekonstrukción esett át, így 2 milliárd forintos beruházással 8 ezer új férőhely került kialakításra. Ennek köszönhetően jelenleg ez Magyarország legmodernebb szalmás-kifutós sertéstelepe, amely egyszerre 12 ezer állat tartására alkalmas.

Az UBM Csoport a Mangal Ilona Sertéshizlalda Kft. 50 százalékos tulajdonrészének megszerzésével egy olyan iparágba lép be, amely hosszú távon, tartósan képes nyereséget termelni. A következő lépésben elindul a cégben egy ultramodern sertéstelep megtervezése, amelyet 2-3 éven belül működésbe helyezünk. Ez Európa legmodernebb és legfenntarthatóbban működő sertéstelepe lesz, ahol egyidőben 50 ezer sertést nevelünk majd. A 2025–2026-os üzleti év végéig - a további tervezett akvizíciókkal együtt – éves szinten 350-500 ezer hízósertés előállítása a célunk

– hangsúlyozza Horváth Péter, a cégcsoport vezérigazgatója.

Az UBM saját forrásból, hitel nélkül bonyolítja a tranzakciót, amelynek zárása 2023 júliusában várható. Ezt követően Moldován András – 50 százalékos tulajdonrészét megtartva – öt éven keresztül társügyvezetői posztot lát el a vállalatnál.