Hiába csökken az üzemanyag ára Magyarországon, továbbra is nagyon drága a többi országhoz képest

Egyötödével visszaesett az üzemanyagok forgalma idén a tavalyi, azonos időszakhoz képest. Grád Ottó a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint ennek az az oka, hogy kevesebben járnak hozzánk az olcsó, hatósági áras üzemanyagért. Mint kiderült, többen képesek utazni is, hogy 5-10 forinttal olcsóbban tankolhassanak, miközben Romániában jelenleg 100 forinttal olcsóbb egy liter benzin.

Korábban megírtuk, az első negyedévben 10,2 százalékkal kevesebb motorbenzin és 22,4 százalékkal kevesebb gázolaj fogyott Magyarországon, mint az előző év azonos időszakában, az üzemanyag-fogyasztás így átlagosan 18,2 százalékkal csökkent a tavalyi első negyedévhez képest – tette közzé honlapján a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ).

A komoly visszaesés relatív, hiszen semmi más nem történt, mint az elmúlt év első három hónapjának extrém magas fogyasztása tűnt el a hazai üzemenanyag-fogyasztásból

– fogalmazott erről Grád Ottó a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára az RTL Híradónak.

Külföldről is hozzánk jártak

Arra is emlékeztettek, hogy tavaly a hatósági áras üzemanyag miatt sok külföldi is nálunk tankolt az olcsó üzemanyagból. Az árak hatása szerintük inkább abban látható, hogy a prémiumgázolaj forgalma a negyedére esett vissza.

Ezek a termékek még inkább árérzékenyek, hiszen akár 5-10 százalékkal is drágábbak lehetnek az alaptermékeknél, és itt azért már sokkal jobban érződik a magas árszint hatása

– mondta Grád.

Az üzemanyagokon belül a prémium-motorbenzinből 47,8 millió liter fogyott, 18,5 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

A 95-ÖS MOTORBENZINBŐL 295,7 MILLIÓ LITERT TANKOLTAK AZ AUTÓSOK, 8,7 SZÁZALÉKKAL KEVESEBBET, MINT AZ ELŐZŐ ÉV HASONLÓ IDŐSZAKÁBAN.

A prémiumdízel fogyasztása 37 millió liter volt az első negyedévben, ami 49,1 százalékos visszaesés az egy évvel korábbihoz képest. A nem prémiumgázolaj eladása 515,6 millió liter volt, ez 19,4 százalékos csökkenés az előző év azonos időszakához képest.

5-10 forintért is képesek vagyunk többet utazni

Tavaly a nagyobb kutak forgalmába épült be az is, hogy az ársapka, valamint az ellátási gondok miatt is náluk vásároltak a kisebb, független kutak vásárlói. Jelenleg a kisebb kutak alacsonyabb árral próbálkoznak a vevők csalogatására.

Azt látjuk, hogy adott településen belül 5, maximum 10 forintos különbség az, ami jelenleg tapasztalható, és ezzel az árstratégiával próbálnak meg a kis, fehér kutak vevőt szerezni. És látszik az, hogy számít. Tehát az emberek akár néhány forintért is hajlandóak akár többet autózni, hogy olcsóbban tankolhassanak

– mondta Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője.

Hiába csökken idén a benzin ára, még mindig nálunk a legdrágább az üzemanyag. Romániában például 100 forinttal olcsóbb egy liter benzin. Ennek oka az lehet, hogy az olajkereskedők Magyarországon hatalmas haszonnal értékesítik az üzemanyagot.