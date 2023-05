Továbbadja előnyét a Lidl, folytatódnak az akciók

Továbbadja a beszállítói árak csökkenéséből fakadó, valamint azon is túlmutató árelőnyét a Lidl Magyarország, amely január óta már közel 400 termék árát csökkentette. A jövőben is számítani lehet az akciókra, hiszen az áruházlánc folyamatosan azon dolgozik, hogy a magyar emberek számára a lehető legjobb árakat tudja biztosítani.

Az elmúlt hónapokban nagy feszültség lengte körbe a Központi Statisztikai Hivatal inflációs jelentéseit. Nem csoda, hiszen az emberek pénztárcája a tét. Márciusban a fogyasztói árak átlagosan 25,2 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi értékeket. Az energia mellett az élelmiszerek ára emelkedett számottevően, ezzel jelentős terhet róva a családi kasszákra. A hajmeresztő inflációs adatokat követően az első negyedév után szerencsésebb lett a csillagok állása: mérséklődtek az energiaárak, és az élelmiszerek alapanyagárai is csökkenést mutatnak, valamint a gyenge forint is erőre kapott, ugyanakkor ennek a kiskereskedelembe való begyűrűzése valamelyest váratott magára.

Még sose volt ennyire fontos az ár-érték arány

Gazdasági szakértők szerint az infláció növekedési üteme ugyan csökkenésnek indult, azonban korántsem dőlhetünk hátra. Ráadásul aki korábban nem tudatosan intézte a bevásárlását, most az is kétszer meggondolja, hogy mi kerüljön a kosárba, és mennyiért.

A termékek kiemelkedő ár-érték aránya most még fontosabb, mint korábban bármikor.

A Lidl Magyarország szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben a fogyasztók árérzékenyebbek, így bevásárlásaik során most még inkább meghatározó számukra az ár.

„Vállalatunk stratégiai célként tűzte ki, hogy folyamatosan a magyar emberek, családok mellett álljon, és ezzel összhangban minél szélesebb körben, minél több termékkategóriában csökkentsük az árakat” – közölte korábban Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

Árpolitikájának részeként a közel 200 üzlettel rendelkező Lidl Magyarország üzleteiben januártól közel 400 termék ára mérséklődött.

Az intézkedésnek köszönhetően egyes árucikkek akár 27 százalékkal olcsóbban érhetők el az áruházakban, amivel a vásárlók tovább csökkenthetik kiadásaikat. Az áruházlánc célja, hogy minél több alapélelmiszer és közkedvelt termék árát tudja csökkenteni és tartósan fenntartani, ezáltal is segítve a fogyasztók mindennapi bevásárlását. Továbbá a négy pilléren nyugvó filozófiájuknak – minőség, frissesség, egészségesség és kedvező ár – is maradéktalanul eleget tegyenek.

A Lidl Magyarország tapasztalatai szerint a drágább márkatermékek helyett sokan előnyben részesítik a kedvezőbb árú saját márkás termékeket, amelyek a tévhitekkel ellentétben kiváló minőségűek.

Sokat spórolhatunk, ha a Lidl Plust használjuk

A tartós árcsökkentés miatt a Lidlben vásárlók nem csak egy-egy akció erejéig spórolhatnak az érintett termékek megvásárlásával, hanem hosszabb távon tervezhetnek az alacsonyabb árakkal kisebb és nagyobb bevásárlások során egyaránt – közölte érdeklődésünkre az áruházlánc, kiemelve, hogy a hétről hétre bevezetett árcsökkentett termékeket megtalálhatják az online akciós újságban, valamint a lidl.hu oldalon is, a hetente megújuló akciókon felül

több száz termék árát mérsékelték, amit a jövőben is folytatni kívánnak.

A vállalat kiemelten fontosnak tartja, hogy a lehető legjobb ár-érték arányt biztosítsa vásárlóinak, így különböző ajánlatokkal, sőt különféle hasznos spórolási tippekkel is segíti őket. A saját márkás termékek mellett akciós tematikus hetekkel, nagyobb kiszerelésű termékekkel, „Szuper ár!”, „Őrületes Lidl ár!” és „Együtt olcsóbb” akciókkal várja a vásárlókat. Ezen túlmenően a Lidl Plus applikációban elérhető kuponokkal és a Kupon Plusszal további kedvezményekkel is csökkenthetik bevásárlásaik költségét a Lidl vásárlói.

A cikk az Index és a Lidl Magyarország tartalmi együttműködésének keretében valósult meg.

(Borítókép: Lidl Magyarország)