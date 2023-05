Elbukott százmillió és heroinmámor: a nulláról épített válságálló céget az apa-fiú páros

A pánikból táplálkozó keresletnövekedést is meglovagolta, valamint a támogatási időszak virágait is leszakította az Ablakszakértő. A nyílászárók minden hangszerén játszó budapesti székhelyű vállalat az árrobbanás ellenére is tartani tudja a felfelé ívelő pályát. A megfelelő minőségű nyílászárók felértékelődtek a jelenlegi energia-vérzivataros időszakban, ezt pedig ők is érzik.

Már a vállalat neve is sokat sejtet: az Ablakszakértő immár 35 éve megbízható szolgáltató azon a nyílászárópiacon, aminek fontossága a jelenlegi energiaár-érzékeny időszakban még inkább felértékelődött. A megfelelő minőségű, és kellő szakértelemmel telepített ajtók, ablakok, illetve kiegészítők jelentős segítséget nyújthatnak az energiamegtakarítás területén.

„1988-ban kezdtem először redőnyökkel foglalkozni, azóta a párkányokon élek” – kezdte Őrfalvy Árpád, az Ablakszakértő tulajdonosa, szakmai vezetője, aki egy véletlen folytán csöppent a szakmába, ám hamar magával ragadta a kézzelfogható munka eredménye, valamint a lélekbalzsamként ható megrendelői elégedettség.

Az Ablakszakértő szolgáltatási körében az ablakok és ajtók mellett egyéb kiegészítők – redőny, szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, illetve garázskapu – is beletartoznak. A vállalat magánszemélyek, valamint társasházak mellett kisebb kivitelezők megrendeléseit is maximális elhivatottsággal elégíti ki, amit jól példáz, hogy tízből hat ügyfél ajánlás útján jut el az Ablakszakértőhöz. „Ragaszkodnak az Őrfalvy-minőséghez, ráadásul – tudomásom szerint a piacon egyedülálló – tízéves garanciavállalással dolgozunk” – mondta a tulajdonos.

Trendközelben

A nyílászárók technológiájának fejlődési pályája töretlen volt az elmúlt évek, évtizedek során. A kétrétegű üvegtől eljutottunk a három-, sőt akár már a négyrétegűig. A megrendelői igényektől függően fa-, alumínium-, illetve műanyag keret is elérhető az Ablakszakértő kínálatában. Ebben a tekintetben az ügyfelek sok esetben támaszkodnak szakértői javaslatra, Őrfalvy Árpád példaként említette, hogy nagyobb társasházak közösségi tereibe alumínium nyílászárót javasolnak, de fakerettel is készíthető rendkívül mutatós, egyben kiváló hőszigetelő képességgel bíró ablak. Lehetőség van már hibrid technológiára is, amikor a keret külső felülete alumínium, míg belül faanyag található – ezek a megoldások magasabb költség mellett elérhetők.

Az aktuális trendek is beépülnek a cég szolgáltatási repertoárjába. Őrfalvy Árpád példaként említette a külső-belső árnyékolókat, vagy épp az árammal működő, fényre reagáló fóliákat, ami tetszés szerint átláthatóvá – vagy ellenkezőleg, átláthatatlanná – teszi az ablaküveget.

Kereslet- és árrobbanás

Az említett energiaválság, valamint a magas inflációs környezet miatt elapadt háztartási büdzsék hatására a lakosság az élet számos területének derékszíjára operált szorosabbra húzást eredményező lyukat. Az egyik szegmens, amin igyekeznek spórolni, az elszálló energiaárak következtében megdrágult rezsi. Ehhez kiváló eszközt jelentenek az olyan, energiahatékonyságot növelő megoldások, mint a megfelelő nyílászárók telepítése.

Az energiakrízis hatására egyre tudatosabbak ezen a téren a magyarok. A koronavírus-járvány idején érezhető volt egy egyik napról a másikra történő piacleállás, ám fokozatosan helyreálltak a megrendelések. A mostani megélhetési nehézségekkel átszőtt időszakban nem esett vissza a kereslet, sőt az orosz–ukrán háború idején a megrendelések jelentős, pánikszerű megugrásával szembesültünk. Az emberek tudatosabban fektetnek a mindennapi életvitel költségeit csökkentő beruházásokba, a megfelelő minőségű nyílászárók pedig ebbe a kategóriába sorolhatók. Ügyfeleink többsége a lakosság tehetősebb szegmenséből érkezik, számukra az átlagosan 30-40 százalékkal drágulás sem riasztó, ennyivel mentek fel az árak az elmúlt másfél évben

– mondta Őrfalvy Gusztáv, a cég értékesítési vezetője, hozzátéve: a költségek növekedését az Ablakszakértő is kénytelen volt megjeleníteni áraiban. „Az üveg előállításához gáz szükséges, aminek az ára jócskán emelkedett, de a vas is jóval drágább lett, márpedig mi a legjobb minőséget nyújtó gyártók termékeivel dolgozunk” – jegyezte meg.

Bár a kiugró kereslet fénye azóta sem hunyt ki, munkaerőt nem egyszerű találni – avattak be Őrfalvyék. „Sok olyan esettel találkoztunk, amikor a potenciális munkás napi 40 ezer forint alatt nem jön dolgozni, de olyan is akadt, amikor az illető egyszerűen nem jelent meg a megbeszélt időpontban és helyen, majd néhány nap múlva előkerült, mondván, hogy most már ráér, és tud jönni dolgozni. Az ilyen hozzáállás azonban nem fér bele a cég értékrendjébe” – mesélte Őrfalvy Gusztáv. Az Ablakszakértő kilenc állandó munkatárssal dolgozik, köztük hat olyan nyílászáró-szakemberrel, akik a cég állandó alkalmazottai. Az egyre bővülő megrendelések kielégítéséhez elférne még dolgos kéz, ám a munkaerőhiányt saját bőrén érzi a vállalat.

Leszakították a virágokat

Nemcsak az energiaválság hullámait, de a tavaly év végén kifutó lakásfelújítási támogatás két évét is meg tudta lovagolni a vállalat. „Mindkét évben 100 ezer felett volt az általunk új nyílászárókkal ellátott ingatlanok száma” – mondta Őrfalvy Árpád.

Az Ablakszakértő a budapesti központ mellett mobilis, az ország bármely pontjára nézve vesz fel rendelést, ahogy erre számos példa akadt a Balatontól Gyulán át egészen Sopronig. 2021-ben 1000, míg tavaly 1200 ajánlatkérés érkezett be a céghez, ez idén némiképp csökkenő tendenciát mutat, de ez az árnövekedés hatására bevételi oldalon nem jelenik meg. Bár konkrét összeget nem említett az apa-fia páros, annyit elmondtak, hogy a bevétel átlagosan évente 50 százalékkal növekszik.

Átjáró két világ között

A vállalat értékesítési vezetőjeként tevékenykedő ifjabb Őrfalvy nem mindig lubickolt így. A piros és kék pirulát is bevette, és a Mátrix mindkét világát megélte. Komoly szenvedélybetegségét és az innen vezető kiutat egy könyvben is dokumentálta, amit ki is adott.

A lejtőn vezető út egy ígéretesen induló futballkarrier sérülés miatti megtörésével kezdődött, majd a szülők válása jelentett további olajat a tűzre.

„Az önsajnálat pocsolyájában tapicskoltam, ami azzal járt, hogy folyamatosan ettem, aminek vége egy 160 kilogrammos testsúly lett. Emellett összeismerkedtem egy emberrel, aki szó szerint egy autókormányból előkerült cigibe tekert porral kínált meg, mondván, hogy ez csoki, és kóstoljam meg, mennyire jó – mesélte Őrfalvy Gusztáv. – Sajnos valóban túl jónak bizonyult, mivel ezt követően én kértem naponta újabb és újabb adagokat az illetőtől, aki körülbelül a tizedik alkalom után közölte, hogy amitől ennyire jól érzem magam, az nem más, mint heroin.

Ez jó táptalajt biztosított számomra, hiszen épp lázadtam.

Közös albérletbe költöztem ezzel az illetővel, ahol 4-5 hónapig folyamatosan „nyomtuk a cuccot”. A fordulópontot egy karácsony jelentette. Tisztában voltunk vele, hogy akitől szerezzük a heroint, nem lesz elérhető az ünnepek alatt, ezért egyheti adagot beszereztünk tőle. Az volt a gond, hogy ezt két nap alatt eltoltuk, újabb adaghoz viszont nem jutottunk, mert a dílert időközben lecsukták. Mindketten hazamentünk a családunkhoz. Az elvonási tünetektől szenvedő lakótársam akkora balhét csinált otthon, hogy a zárt osztályon kötött ki, míg én öt napon keresztül egy galérián feküdtem, egy üdítősflakont WC-ként használva.

Ott tudatosult bennem, hogy útelágazáshoz érkeztem.

Vagy kimászok a gödörből és rendes életet élek, vagy visszacsúszok, de onnan már nem biztos, hogy lesz visszaút. Az előbbit választottam, bár nem volt zökkenőmentes az út. Fiatalon sokat buliztam, ahol találkoztam ilyen-olyan kábítószerrel, de azokat a heroin után gyakorlatilag meg sem érezte a szervezetem. Végül teljesen tiszta lettem, és egy munkásszállóra költöztem, mert édesapámnak nem mertem elmondani, ám nagyjából négy nap után mégis jeleztem felé, hogy gond van. Végül nagymamámnál kötöttem ki, ami nagyon jót tett. Megtanultam, milyen az, amikor valaki rendszer szerint éli az életét. Ezt követően úgy döntöttem, hogy le szeretnék fogyni, amiben szintén voltak – többek között illegális tablettákkal tarkított – hullámvölgyek. Elkezdtem edzeni, végül egy testépítőversenyt is megnyertem. Még körülbelül két évet »lébecoltam«, ezt követően jelentkeztem édesapámnál, hogy szívesen beszállnék a családi bizniszbe, aminek végül pozitív végkimenetele lett. Apa viszi a szakmai részét, míg én tárgyalok, és igazgatom a cég ügyes-bajos dolgait. Jól kiegészítjük egymást” – zárta történetét Őrfalvy Gusztáv.

„Sosem gondoltam volna, hogy a fiammal közösen fogom vinni a céget” – jegyezte meg az idősebb Őrfalvy, aki – fia kálváriáján túl – szintén megjárta a poklot. Hiszékenysége miatt elbukott közel 100 millió forintot, amire többek között a háza is ráment. Gusztávhoz hasonlóan azonban ő sem adta fel, és lenullázódva is talpra tudott állni, jelenleg pedig olyan családi céget vezetnek, amely hozzájuk hasonlóan válságállónak bizonyult.

(Borítókép: Őrfalvy Árpád és Őrfalvy Gusztáv. Fotó: Németh Kata / Index)