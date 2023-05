Ha már ütköznie kell, nyugdíjassal ütközzön!

Az Európai Unió új szabályozást készít elő, amelynek értelmében egységesen

szigorúbb szabályok mellett tarthatnák meg jogosítványaikat a 70 évesnél idősebb autóvezetők.

A német Bild értesülései szerint akár új tesztalapú vizsga megtételéhez is lehetne kötni a jogosítvány hosszabbítását. Ugyanakkor a lap azt is megjegyzi, hogy nincs még döntés a kérdésben, és nagyon úgy fest, továbbra is tagállami döntéskörben tartják azt, hogy a hosszabbításhoz elegendő lesz-e az orvosi vizsgálat, vagy külön járművezetői vizsgát is előírnak-e.

Ahány ország, annyi szabály

Az egységesítés ráfér a szabályozásra, hiszen már az orvosi alkalmasság terén is teljesen eltérő a szabályozás Európában. Míg például Olaszországban 50 év felett ötévente kell megújítani a jogosítványt, 70 esztendő felett ez három-, túl a 80-on pedig kétévente elvégzendő feladat, addig Spanyolországban és Szlovákiában 65 év felett kell csak ötévente megújítani a jogosítványt egy orvosi igazolás csatolásával. Dániában csak 75 év felett kell orvosi igazolást csatolni a jogosítvány megtartásához, 80 felett pedig évente lehet meghosszabbítani a jogosítványt. Eközben Nagy-Britanniában túl a 70-en háromévente kell a jogosítványt megújítani orvosi igazolással.

Magyarországon nem okozna nagyobb változást az egységes életkori szabály, hiszen nálunk ma is kerek 70 esztendőnél lép be a szigorúbb szabályozás, amikortól kétévente kell orvosi alkalmassági vizsgára menni.

A módosítás célja az, hogy növeljék a biztonságot az utakon. Az EU terve ugyanis az, hogy 2030-ra felére csökkentsék a tavalyi 20 600 áldozatot hozó halálos közúti balesetek számát, 2050-ben pedig már ne haljon meg senki az európai utakon.

Megnő a kárgyakoriság, de...

A kérdés az, hogy ezt vajon tényleg az idős vezetők számára előírt extra feltételekkel kell-e, lehet-e ezt elérni. Az Index biztosítókat kérdezett meg arról, kárstatisztikáik mennyiben támasztják alá azt, hogy az idős, 70 év feletti sofőröknek gyakoribb alkalmassági vizsgálatra van szükségük.

Megyeri Gábor, az Aegon gépjármű termékmenedzsere megerősítette a szabályozási véleményt, hogy 70 év felett indokolt a fokozott figyelem az alkalmasságra, amit a Signal Iduna Biztosító szakértői azzal egészítettek ki, hogy

az életkor előrehaladtával folyamatosan csökkenő kockázat a 70. év körül kezd el növekedni, sőt 75 éves kor körül még jelentősebben megnő.

Árnyalja a kárstatisztikákon alapuló véleményalkotást a K&H Biztosító, ahol arra hívták fel az Index figyelmét, hogy mivel a járművet vezető és az üzembentartó személye eltérhet, a kárstatisztikák nem feltétlenül adnak egyértelmű képet arról, hogy mely korban romlik a vezetői képesség. Erre jó példa a társaság szerint az, hogy az 50-60 év közötti korosztályban megnő a kárhányad, ám ez annak köszönhető, hogy megjelennek a járművet vezető gyermekek által okozott károk is.

Fontos ugyanakkor azt látni – emlékeztetnek a Groupama Biztosító szakértői – hogy bár magasabb a kárgyakoriság 70 év felett, mint 70 év alatt, azonban még így is jelentősen elmarad a 25 év alattiaktól. Ráadásul – teszik hozzá a biztosító képviselői –

a magasabb gyakorisághoz alacsonyabb átlagkár-kifizetés társul, és sokkal kevesebb a személyi sérüléssel járó káresemény.

Ez annak fényében lehet fontos, ha az okozott kár kisebb, akkor az – tekintve, hogy ebben a saját káros casco és az idegen gépjárműben okozott kötelező gépjármű felelősségbiztosítási (kgfb) kár is benne van – nem arról van szó, hogy idősebb honfitársaink elöregedett kocsijai miatt kisebb az átlagkár. Egy öreg kocsival is darabokra lehet törni úgy egy másikat, hogy többmilliós legyen a kár. Jó eséllyel tehát arról van szó, hogy a kis összegű, figyelmetlenségből adódó, kisebb, koccanásos károk résztvevői az utakon már nem épp autóversenyzőként közlekedő nyugdíjas vezetők.

Casco-díjban a legjobb, kisgyermekes szülőkkel versenyeznek

Az Index próbaszámításai is inkább a Groupama vélekedését támasztják alá. Ugyanarra az ötéves Dacia Duster típusú gépjárműre a Netrisk.hu kalkulátorával számolva egy budapesti 70 éves öt százalékkal alacsonyabb kgfb-díjon tud szerződni, mint egy 25 éves, s ami első ránézésre ennél érthetetlenebb, hogy a saját káros esetekben ugyanarra a kocsira miért kerül több mint 30 százalékkal kevesebbe egy 70 éves sofőr casco biztosítása, mint egy 25 évesé , s így –

ha magasabb a kárveszélyessége – miért kerül lényegében ugyanannyiba egy szépkorú casco biztosítása, mint a biztosítás szempontjából legmegfelelőbb, 45 éves, már kellő vezetési rutint szerzett autósé,

aki legtöbbször úgy vezet, hogy a kocsiban kiskorú gyermekei is vele ülnek, ezért kiemelten óvatos. Ugyanakkor a magyarázatot az jelentheti, hogy a kisebb károk esetében a casco biztosítások sajátja, a kötelező önrész – amely ma már egyre többször 100.000 forintos minimálisan az autós által fizetendő összeget jelent – erőteljesen redukálja a biztosítók kárkifizetési összegét.

Kgfb és casco díjszámítás* kgfb 25 éves 45 éves 70 éves 1. Posta 73900 K&H 63304 K&H 70280 2. K&H 84132 Allianz 73920 Allianz 83160 3. Allianz 93600 Aegon 79404 Köbe 96528 legdrágább Signal 423033 Waberer 201156 Waberer 242124 casco 25 éves 45 éves 70 éves 1 Allianz 133560 Allianz

94560 Allianz 93360 2 Groupama 161184 K&H 104070 Groupama 109032 3 Union 163510 Waberer 107852 Aegon 111588 legdrágább Genertel 398145 Uniqa 143628 Genertel 143332 *Dacia Duster 1,3, Budapest XIII. kerület, éves díjfizetés Forrás: Netrisk.hu, Index gyűjtés

Összességében azt mondhatjuk, hogy bár a biztosítók szerint is

emeli a káresemény kockázatát a magas életkor, ám ez a veszély messze nem akkora, mint a fiatal, rutintalan vezetők esetében futott kockázat.

Ezt mindennél jobban mutatja, hogy miközben a fiataloknál mind a kgfb, mind a casco esetében olyan magas díjakat találunk egynémely, az adott ügyfélkörtől magát távol tartani akaró biztosítónál, amely egyértelműsíti, hogy nem oda kötnek majd biztosítást közel hatszoros kgfb- és háromszoros cascodíjon, addig az idős vezetők esetében a kgfb-díjban háromszoros ugyan a különbség a legjobb és a legmagasabb összegű ajánlat között, de a casco esetében a legrosszabb biztosító is maximum 50 százalékkal magasabb díjon várja a 70 éves ügyfelét, mint a topajánlatot adó biztosító. Tegyük hozzá, hogy ez utóbbi, extra magas cascodíj egy 25 éves autósnak lényegében elérhetetlen.

