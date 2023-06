Szijjártó Péter egy orosz lapnak mondta el, mit gondol Putyin tervéről

Szijjártó Péter most az Interfax orosz portálnak adott rövid interjút, amelyben elmondta, Magyarország nem lesz a Török Áramlat részvényese. Majd hozzátette, nincs tervben az orosz gáz helyettesítése, miközben egy nappal korábban bejelentette, hogy 100 millió köbméternyi földgáz érkezik Magyarországra Azerbajdzsánból.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter június 2-án a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a magyar MVM CEEnergy és az azeri SOCAR aláírt egy megállapodást, amelynek keretében 100 millió köbméternyi földgáz érkezik Magyarországra Azerbajdzsánból az év végéig.

Kiemelte azt is, hogy a most meginduló szállítás alapja lehet egy hosszú távú gázvásárlási szerződésnek, amely keretében akár évente kétmilliárd köbméter földgáz is érkezhet hozzánk a Kaukázusból.

A magyar külügyminiszter pár nappal korábban Oslóban pedig arról beszélt, hogy tárgyalásokat folytat Szlovákiával egy esetleges, norvég földgáz szállítását célzó megállapodás reményében. Ebből úgy tűnik, egyre több alternatíva után néz Magyarország, amellyel esetleg ki lehet váltani az orosz gázt a későbbiekben.

A Gazprom megbízható partner

Ezzel szemben most egy orosz lapnak, az Interfaxnak nyilatkozva azt mondta a magyar külügyminiszter, hogy nem szeretne Magyarország leállni az orosz gázról, de diverzifikálni kívánják a gázimportot.

Nem fogjuk helyettesíteni az orosz szállítmányokat – sem olajban, sem gázban. Oroszország megbízható partnerünk: a Gazprom és az olajtermelők egyaránt. (...) Egy másik kérdés a diverzifikáció. De a mi szempontunkból ez nem azt jelenti, hogy az egyik forrást egy másikkal akarjuk helyettesíteni. A diverzifikáció számunkra azt jelenti, hogy más forrásokat keresünk, de nem azzal a céllal, hogy az orosz forrásokat helyettesítsük

– mondta Szijjártó Péter.

Török gázcsomópont

Emellett azt is kiemelte, Törökországra mint tranzitpartnerre támaszkodunk. De nem célja Magyarországnak, hogy bármilyen energetikai infrastruktúrában részesedést vásároljon Törökországban, ahol – egy tavalyi orosz–török megállapodás szerint – egy új gázcsomópont jöhet létre a közeljövőben. A csomópont létrehozásának ötletével, ahová az Északi Áramlaton keresztül kieső tranzitmennyiséget át lehet irányítani, Vlagyimir Putyin rukkolt elő.

ELMONDÁSA SZERINT EGY MÁSIK GÁZVEZETÉKRENDSZER KIÉPÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL ÉS EGY TÖRÖKORSZÁGI CSOMÓPONT LÉTREHOZÁSÁRÓL VAN SZÓ, AMELYEN KERESZTÜL ELSŐSORBAN EURÓPAI ORSZÁGOKBA SZÁLLÍTANÁNAK GÁZT, HA AZOK EBBEN ÉRDEKELTEK.

Fatih Dönmez török energetikai és természetierőforrás-miniszter korábban úgy vélekedett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök javaslata, miszerint Törökországban gázközpontot kellene létrehozni, megvalósítható.