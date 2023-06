Egyes termékek részesedésének aránya több mint 50 százalékkal nőtt a kategóriáján belül más olyan termékekhez képest, amelyeket az emberek általában vásárolnának. Mint a volumen eltolódása is mutatja, a vásárlók profitáltak az intézkedésből – osztotta meg az Index érdeklődésére Gabriel Makki, a Kifli.hu ügyvezetője azzal kapcsolatban, hogy a kormány döntése értelmében augusztus 1-jével megszűnik az árstop.

A termelőket tekintve azonban Gabriel Makki szerint kevésbé kedvező az összkép.

A végrehajtás és a keretrendszer egészségtelen feszültséget és helytelen viselkedést teremt, mivel korlátozza az újraelosztási árat, előírja a rendelkezésre állást, miközben nem ellenőrzi vagy irányítja az eladási árat a termelők vagy nagykereskedők számára.

Eltolja és korlátozza az egyenlet fontos részét, amikor a gyártók és a kiskereskedők partnerségre lépnek és tárgyalnak annak érdekében, hogy jó ajánlatokat kínáljanak a vásárlóknak, akik jobb termékek és jó minőség révén profitálnak ebből a kölcsönhatásból – tette hozzá.

A hatósági árak hatása jelentős volt, mivel a beszállítók folyamatosan emelték az árakat, és egyes kategóriákban a beszerzési ár megduplázódott, miközben az eladási ár változatlan maradt. Ezáltal az ársapka pénzügyi hatása magas volt, és az ellenőrzött termékek növekvő arányával a negatív hatás még tovább nőtt. „De a piacon látott más példákkal ellentétben mi nem ellensúlyoztuk az ársapkát azzal, hogy csökkentettük a promóciókat, vagy feljebb áraztuk volna a választék többi termékét” – jelezte a Kifli.hu ügyvezetője.

A szintén kormányzati intézkedés, a kötelező akciózás mögött is jó szándékot vél felfedezni, alapból támogatja a promóciókat a kulcsfontosságú kategóriákban, hogy a vásárlók jó áron férhessenek hozzá kedvenc termékeikhez.

Soha nem állítottuk le vagy korlátoztuk a promóciókat, így a rendelet csak kiegészíti azt, amit amúgy is csinálunk.

A Kifli.hu első embere szerint a legfontosabb az, hogy a szabályozási keret átlátható legyen, és tisztességes és összehasonlítható módon befolyásolja az ágazat valamennyi szereplőjét.

430 megrendelővel indultak

Indulásakor az első hónapban még csak 438 megrendelést szállított ki 430 ügyfélnek a Kifli.hu, amely most már havonta több mint 50 ezer embert szolgál ki. Ráadásul az ország legnagyobb forgalmú online bevásárló szolgáltatásának a vásárlói bázisa folyamatosan növekszik. Jelenleg a Kifli alkalmazottak száma 250, a futároké 400 körül mozog. A 9000 négyzetméteres, Jászberényi úton található raktárukból a budapesti kerületekkel együtt összesen 106 települést szolgálnak ki.

A kiszállításhoz a megrendelésnek 12 ezer forint felett kell lennie, a prémium tagoknál a minimális rendelési érték alacsonyabb.

A Kifli.hu-n értékesített termékek száma meghaladja a 12 ezret, az átlagos kosárérték pedig a 25 ezer forintot.

Az online kiszállítással foglalkozó cég bevételei tavaly 40 százalékkal nőttek az előző évhez képest, egyrészt a megrendelések szerves növekedésének, másrészt az élelmiszerek inflációjának köszönhetően, amelyek tükröződtek az árakban, ugyanakkor korántsem olyan mértékben, mint amit a beszállítói árak indokoltak volna – közölte az Index érdeklődésére a cég ügyvezetője.

A Kifli.hu 2019-es indulása óta Gabriel Makki negyedik ügyvezetője a cégnek. Piaci információink szerint ebből is látszik, hogy a cseh tulajdonos elég nagy elvárással és nyomással van a magyar leányvállalat teljesítményét illetően.

Beszállítóik több mint 80 százaléka hazai, így Gabriel Makki megjegyezte, hogy a beszerzés inkább attól függ, hogy a költségstruktúra és a forint árfolyam-ingadozása hogyan érintette a partnereiket.

Kiemelte, hogy a forint árfolyam-ingadozására különösen akkor hárul fontos szerep, amikor saját és exkluzív márkáik nemzetközi beszerzéséről van szó. Az elmúlt hetekben a valutánk még az előző évi szint alá is erősödött, így álláspontja szerint a forintban jövedelmet szerző vásárlóik számára az árak stabilan tartásának stratégiája a helyes.

A nyereségadatok egyelőre nem publikusak, ugyanakkor azt megosztotta, hogy

az infrastruktúrába és szervezetükbe történő beruházások mellett működési nyereséget könyveltek el.

A Kifli.hu Shop Kft. egyelőre nem publikálta a tavalyi évre vonatkozó üzleti jelentését. Az utolsó beszámolója szerint 2021-ben árbevétele meghaladta a 24 milliárd forintot, 10 milliárd forinttal növekedett az előző évhez képest. A társaság ezzel párhuzamosan 5,4 milliárd forint veszteséget könyvelt el a korábbi 1,7 milliárd forint után.

Üdvözlet a konkurenciának

Gabriel Makki beszélt arról is, hogy tovább fejlesztik szolgáltatásaikat és bővítik magyarországi tevékenységünket. Továbbra is céljuk, hogy a meglévő területeken minden háztartás tőlük rendeljen. Meglévő működésükkel párhuzamosan építik az infrastruktúrát, amely lehetővé teszi számukra, hogy földrajzilag terjeszkedhessenek különböző városokba, mint például Székesfehérvár a közelmúltban, de növeljék szolgáltatásaik minőségét és sebességét is, mint a most bevezetett 90 perces szállítási idősávok, vagy új egyedi márkákkal bővítsék kínálatunkat.

Az ügyvezető szerint bőven vannak még kiaknázatlan lehetőségek az online élelmiszerkereskedelemben a vásárlási élmény javítására.

A piacra érkező újabb játékosokat üdvözlöm és szurkolok nekik.

Minél több játékos csatlakozik, annál több lehetőség közül választhatnak a vásárlók, és annál nagyobb a lehetőségük megtapasztalni, mennyire felszabadító így élni. A verseny elsősorban a választék minőségén, a frissességen és az ügyfélszolgálat területén lesz, nem pedig online vagy offline.

Arra a kérdésünkre, hogy a portfólió bővítésekor gondolkodnak-e azon, hogy kínáljanak akciós televíziót vagy szerszámokat, a Kifli ügyvezetője azt közölte, jelenleg is tartanak és folyamatosan bővítik a nem étel termékek listáját, amelyek közel állnak az élelmiszerekhez, de pillanatnyilag elenyésző hozzáadott értéket lát a mindenhol elérhető kedvezményes tv-k értékesítésében.