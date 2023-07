A turistaközpontokban, forgalmas tengerparti üdülőhelyeken egyre gyakoribb, hogy a kereskedőknél lévő bankkártyaterminálok lehetőséget biztosítanak a forintban történő fizetésre. Ez a szolgáltatás, a dinamikus devizakonverzió (DCC) azonban csak látszólag nyújtja az otthon kényelmét, vagyis a forintban történő fizetést.

A DCC-t nyújtó szolgáltatók ugyanis saját árfolyamot adnak meg a forintra, ami az esetek döntő részében sokkal rosszabb, mint saját bankunk váltási értéke – a különbség akár 10-20 százalékos is lehet.

A DCC-szolgáltatás során a POS-terminál vagy az ATM képernyőjén kötelező feltüntetni az átváltási árfolyamot, ám általános tapasztalat szerint javasolt az eredeti devizában és nem a forintban történő fizetést választani – mondta az Indexnek Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Érdemes emellett az utazás előtt tájékozódni a hazai és az adott ország aktuális devizaátváltási árfolyamáról, mert így könnyebben tudunk számolni a költségekkel, és szembesülhetünk például a DCC mellbevágó váltási árfolyamával.

Ahol tudunk, fizessünk kártyával

Miután már Magyarországon is a legtöbb helyen tudunk bankkártyával fizetni, számíthatunk arra, hogy a legtöbb helyen külföldön is tudjuk bankkártyánkat használni áruk vagy szolgáltatások vásárlására.

Utazásaink során mindenhol célszerű vásárolni a bankkártyával, mert az külföldön is ingyenes.

Ha viszont pénzfelvételre kerül sor, azzal mindenképp számolnunk kell, hogy az EU-szabályozásnak köszönhetően a bankoknak külön – kedvezőbb – árfolyamot kell kínálniuk az olyan országokban történő pénzfelvételre, amelyek az Európai Gazdasági Térség tagjai. További feltétel, hogy euróban történjen a készpénzfelvétel. Ha euróban történik a készpénzfelvétel, akkor annak díja pontosan annyi, mint a hazai, idegen ATM készpénzfelvételi díja. Ez pedig nagyon komoly kedvezményeket jelent, ráadásul tényleg minden banknál működik. Az EGT-tagországok közé tartozik az összes európai uniós tagállam, továbbá Izland, Liechtenstein és Norvégia.

Kedvezményes készpénzfelvételi díjak

Emellett több banknál mód van kedvezményes díjon történő készpénzfelvételre is a külföldi utazás alatt a fiataloknak.

Az OTP Junior számlával rendelkező ügyfelek az OTP-bankcsoporti ATM-ekből kedvezményes díjért, 2,55 euróért vehetnek fel készpénzt (kb. kevesebb mint 1000 forintért, jelenlegi árfolyamon számolva). Az OTP Junior számla tulajdonosai számára 6–18 éves kor között megköthető a Védelmező Junior balesetbiztosítás, ha az érintett szülőnek vagy törvényes képviselőnek van bankszámlája az OTP Banknál. A biztosítás a gyermekeket érintő leggyakoribb balesetek esetén nyújt fedezetet a vonatkozó feltételek alapján. Elveszett vagy ellopott bankkártya esetén pedig az OTP MobilBankban tiltható le azonnal a kártya a Kártyáim menüpontban. Az esetleges csalások elleni védekezésben pedig segíthet a szintén az alkalmazásban beállítható napi limit módosítása.

Az Erste Banknál – diákszámla-díjcsomagtól függően – ugyanannyiba kerül a készpénzfelvétel a külföldi Erste leánybankok ATM-jeiben, mint idehaza a saját ATM-eknél. Ilyen Erste ATM-ek külföldön Ausztriában, Csehországban, Horvátországban, Romániában, Szerbiában és Szlovákiában találhatók. Az Erste Banknál is létezik utasbiztosítás, mely a dombornyomású kártyák éves díjába be is van építve. Az egész világra kiterjedő utasbiztosítás az alkalmankénti külföldi tartózkodás alatt maximum 30 napig érvényes. Elektronikus kártyához 18 éves kor felett külön díj ellenében igényelhető Erste Védelem utasbiztosítás. Az Erste Bank új generációs George mobilalkalmazásával ugyancsak van mód a bankkártyalimit átállítására bármikor az utazás alatt.

Az UniCredit Bank diákszámlás ügyfelei 0,072 százalék plusz 1,691 euróval olcsóbban vehetnek fel készpénzt a bankcsoport saját ATM-jeiből külföldön, mint más külföldi bankéból. Az országok, ahol külföldi UniCredit ATM található: Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Németország, Olaszország, Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Törökország. Ingyenes beépített utasbiztosítás tartozik az UniCredit Bank Mastercard Standard bankkártyájához, mely a földrajzilag Európához tartozó területeken, valamint az Azori-szigetek, Ciprus, a Kanári-szigetek, Madeira és Törökország ázsiai területén is érvényes. A beépített utasbiztosítás mellé Sport utasbiztosítás és az egész világra kiterjesztett Extra utasbiztosítás is választható kiegészítésként, 1 éves határozott időtartamra. Az UniCredit mBanking mobilalkalmazása ugyancsak alkalmas a bankkártya limitjének átállítására, külföldön bárhol járva is.

A CIB Bank teljesen ingyen biztosítja a külföldi Intesa Sanpaolo bankcsoport ATM-jeiből a készpénzfelvételt a Visa Inspire kártyájával, 3881 forint helyett. Ilyen ATM-ek az alábbi országokban találhatók: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Egyiptom, Horvátország, Olaszország, Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna. A CIB-nél nincs beépített utasbiztosítás a Visa Inspire bankkártya esetében, de külön díjért egy évig az egész világra érvényes CIB Utazásőr Biztosítást lehet kötni, mely korlátlan számú, alkalmanként 60 napnál nem hosszabb tartamú utazásra jogosít. A CIB Bank mobilapplikációja ugyancsak lehetővé teszi a bankkártyához kapcsolt napi limit díjmentes átállítását széles körű határok között.

Az árfolyamon is sokat lehet spórolni

Külföldön már csak azért sem mindegy, hogy milyen árfolyamon váltják át a számlán lévő pénzt, mert két konverzió is történhet. Az egyiket a kártyatársaság alkalmazza, ha a költés Európában nem euróban, azon kívül pedig nem dollárban történt, míg a másikat a kártyabirtokos bankja, amikor a már átváltott euróról vagy dollárról forintra váltja át a külföldi költést.

Az OTP Banknál felnőtteknek és a Junior számlához is igényelhető díjmentesen az Árfolyam+ kedvezményes számlacsomag-szolgáltatás. Ezzel az igénylést követő hónaptól akciós jelleggel kedvezőbb árfolyamon, devizaeladási árfolyam helyett az OTP Bank középárfolyamán váltja át a bank a devizában történő bankkártyás vásárlásokat euró, angol font, amerikai dollár és svájci frank esetében. Emellett a szolgáltatás az elektronikus devizautalásokra is igényelhető – itt valamennyi, az OTP által jegyzett devizanem esetén igénybe vehető a kedvezőbb árfolyam havi 300 000 forint összegig. A szolgáltatás havi díja 113 forint, de ezt jövő év február végéig elengedi a bank. Fontos ugyanakkor tudni, hogy a kedvezmény az internetes kártyás vásárlásokra és a hitelkártyával végzett vásárlásokra nem vonatkozik.

Revolut? Jó, de figyelni kell

Aki Revolutot használ a külföldi költésekhez, az is sokat spórolhat az átváltáson, a Revolutnak ugyanis nagyon versenyképes árfolyamai vannak. Ezek ráadásul az internetes vásárlások vagy a nemzetközi pénzátutalások során is kihasználhatók. Arról nem is szólva, hogy a Revolut átutalási díjazása is kedvezőbb lehet, mint más hazai banké. Ugyanakkor figyelni itt is kell: ha a devizaváltás hétvégén történik, akkor az alapdíjon felül 1 százalékos extra díj társul az átváltás költségeihez. Emellett a Revolutot választóknak le kell mondaniuk a magyar nyelvű ügyfélszolgálatról, azaz ügyes-bajos dolgaikat csak chaten keresztül, angol nyelven intézhetik. Az esetleges korlátozásokat is nehezebb feloldani a Revolut esetében, ezért célszerű csak annyi pénzt tartani rajta, amennyi a biztonságos nyaraláshoz szükséges.

