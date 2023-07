Egy német elemzés szerint Magyarország óriási segítséget ad az ukrán hadseregnek

A lap szerint Ukrajna hat olajfinomító üzeméből már a háború kitörése előtt is csak az egyik, a kremencsuki finomító működött (amely önmagában az ország üzemanyag-fogyasztásának nagyjából 30 százalékát volt képes fedezni). De 2022 áprilisában azt az üzemet is csapás érte, és azóta csak hellyel-közzel működik.

Emiatt az ukránok nehéz helyzetben vannak, mert a hadsereg mozgatásához továbbra is külföldi szállítmányokra szorulnak. A Handelsblatt ezzel kapcsolatban az ukrán vámhivatal adatai alapján azt közölte, hogy

az ukrán hadsereg zavartalan működését gyakorlatilag Magyarország és Törökország dízelexportja biztosítja.

Mindkét országra igaz, hogy elsősorban Oroszországból importált nyersolajat dolgoz fel a finomítóiban, és az abból készített üzemanyagtermékeket exportálja. Tehát az ukránok – közvetve – orosz olajjal működtetik a hadseregüket.

A Handelsblatt cikke szerint ebben a Mol Nyrt. sokat segít, ugyanis a magyar vállalat

az elmúlt fél évben gyakorlatilag megduplázta az Ukrajnába irányuló exportját.

A német lap szerint mindez annak is a következménye, hogy a Mol-csoport gyakorlatilag versenyelőnyben van, ugyanis az Európai Uniótól külön engedélye van arra, hogy továbbra is orosz olajjal lássa el a finomítóit. Más európai országokkal szemben a Magyarországra érkező vezetékes olajszállítást egyelőre nem érinti az olajembargó, és az Európai Unió tervei szerint ez egészen 2024-ig így is marad.

Ezzel párhuzamosan azok az országok, amelyek a szankciók miatt nem jutnak hozzá az orosz kőolajhoz, egyre kevesebb olajat tudnak adni Ukrajnának. Ezen túl a piaci helyzetet az is befolyásolja, hogy az orosz Urals kőolaj olcsóbb, mint a nyugati Brent olaj. A Handelsblatt azt is megjegyzi: Magyarország „különleges helyzete” ebből a szempontból eddig nem kapott túl nagy figyelmet külföldön.

Michal Paszkowski, az Institute of Central Europe elemzője a német lapnak azt mondta: az Ukrajnába érkező üzemanyag egy része Lengyelországon keresztül, vasúti szállítással érkezik, emellett pedig csővezetéken, Magyarországtól és Szlovákiától kapnak nyersolajat, illetve Romániától, tengeri és vasúti szállítás révén is kapnak üzemanyagot.

Azzal kapcsolatban, hogy milyen mennyiségben szállít Magyarország üzemanyagot Ukrajnának, kérdéseket küldünk a Molnak is. Amennyiben válaszolnak, arról beszámolunk.

