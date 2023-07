A tejnek számos előnye van az emberi szervezet számára; építi és fenntartja az egészséges csontokat és fogakat, segít az egészséges vérnyomás fenntartásában, energia-, fehérje- és ásványianyag-forrásként szolgál, és támogatja a szervezet immunrendszerét is. A tej fehérjét, kalciumot, jódot, B2- és B12-vitamint, foszfort és káliumot tartalmaz.

Vízágyakkal kényeztetik a teheneket

A világszerte előállított tej mintegy 85 százaléka tehenektől származik, a fennmaradó 15% pedig kecskéktől, juhoktól, bivalyoktól, tevéktől, lovaktól és szamaraktól. A globális tehéntejtermelés a 2013-as 467 millió tonnáról 2022-re mintegy 544 millió tonnára nőtt. Egyes statisztikák szerint ennek a legnagyobb részét az Európai Unió adta, amely közel 145 millió tonna tehéntejet termelt. Ugyanebben az évben az EU-ban több mint 20 millió tejelő tehén élt. Ugyanakkor annak ellenére, hogy az EU termelte a legnagyobb mennyiségű tejet, Indiában több mint kétszer annyi tejelő tehént számláltak.

A tejtermelés és tejfeldolgozás a mezőgazdaság egyik legdinamikusabban fejlődő területe, a munkavégzés mindennapját képezik a csúcstechnológiák.

Magyarországon is számos olyan állattartó telep található, amelyek megfelelnek az Európai Unió előírásainak, és kiemelkedően magas technológiai színvonalúak. Napjainkban már a hazai telepeken is az összes termelési folyamat automatizált, a munkát robotok segítik, és az állatokat kényelmi szolgáltatásokkal ösztönzik – például vízágyon pihennek – a kiegyensúlyozott hozamok elérésére.

Nagy István agrárminiszter korábban ismertette, hogy Magyarország tejből önellátó, a termelés mennyisége 2010 óta több mint 16 százalékkal bővülve elérte az évi 1,9 milliárd litert 2020-ban.

Ehhez jelentősen hozzájárulnak a hazai vállalatok, hazánk vezető kiskereskedelmi áruházlánca is, amely hosszú távú partnerséget, stabil piacot és növekedési lehetőséget is biztosít a tejágazat szereplőinek. A Lidl büszke arra, hogy hosszú távú és erős kapcsolatot épített ki hazai beszállítóival. Az áruházlánc támogatja partnereit a hazai értékesítés mellett a nemzetközi piacokon való jelenlétben is, ami lehetővé teszi, hogy a magyar tej és tejtermékek népszerűségükön túl eljussanak külföldi Lidl üzletek polcaira is. Ennek köszönhetően a Lidl Magyarország az elmúlt gazdasági évben csak az export által közel 16 milliárd forint árbevételhez segítette a magyar tejtermelőket, akik több mint 20 országba közel 40-féle hazai tejet és tejterméket juttattak el. A legnépszerűbb termékek közé a 1,5%-os és a 3,5%-os zsírtartalmú friss tejek, a laktózmentes tej, a 20%-os zsírtartalmú tejfölök, a joghurtok, a túródesszertek és a szeletelt trappista sajtok tartoznak.

Kiegyensúlyozott étrend nincs tej nélkül

2022-ben Indiában mintegy 85 millió tonna tejet fogyasztottak el. Az Európai Unió és az Egyesült Államok 23,8 millió tonna, illetve 21 millió tonna tejet fogyasztott abban az évben. Magyarországon a fogyasztás még nem érte el az európai élmezőnyt, de az elmúlt években mind a tej, mind a tejtermékek fogyasztása növekedésnek indult; az egy főre jutó mennyiség tejegyenértékben számolva (vagyis az összes tejtermék fejenkénti fogyasztása tejliterre vetítve) mintegy 165 kilogramm.

Míg egyes országokban a tejre vonatkozó ajánlások legalább napi egy adag tejet tartalmaznak, addig más országokban akár napi három adagot is.

Elsőre ezt nehéznek tűnik teljesíteni, azonban nem lehetetlen, hiszen a Lidl polcain fellelhetők a kiváló minőségű és kedvező árú tej- és tejtermékek. Ugyanis az áruházlánc számára kiemelten fontos a vásárlói igények maximális kiszolgálása, melyet széles termékkínálatával, az új fogyasztói igényekre való gyors reagálásával és nem utolsósorban a termékek kiváló ár-érték arányával biztosít. Diszkont-áruházláncként a kínálat elsősorban saját márkás termékekre épül. Ezek olyan termékek, amelyek a Lidl-hálózat számára készülnek, és csak a Lidl üzletekben kerülnek forgalomba.

A Pilos termékskála több mint 80 különböző terméket foglal magában, beleértve a tejet, vajat, margarint, túrót, kefirt, tejfölt, joghurtokat, kakaós italokat, tejes és túrós desszerteket, tejszínhabot, főző- és habtejszínt, valamint széles választékban kapható sajtokat és sajtkrémeket. Emellett számos laktózmentes változat is elérhető ezekből a termékekből, legyen szó tejről, tejfölről, túróról, sajtról, vajról, joghurtról vagy akár túródesszertről.

Csökkent júniusban a tej ára

Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint Magyarországon a nyers tej országos termelői átlagára 161,96 forint/kilogramm volt 2023 júniusában. A fehérjetartalom 0,1 százalékpontos, a zsírtartalom 0,05 százalékpontos romlása, valamint az alapár 4 százalékos csökkenése mellett a nyers tej átlagára 6 százalékkal mérséklődött 2023 júniusában a 2023. májusihoz képest, és 1 százalékkal meghaladta az előző év azonos hónapjának átlagárát.

A nyers tej árának egy hónap alatti csökkenése a termékpálya további fázisaiban is megmutatkozott.

A jelentés szerint a tej és tejtermékek értékesítési ára közül a trappista sajt (–4 százalék), a gyümölcsös joghurt és a tejföl (egyaránt –5 százalék), az adagolt vaj (–6 százalék), a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos friss tej (–7 százalék), az 1,5 százalék zsírtartalmú dobozos tartós tej (–9 százalék), a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos tartós tej (–11 százalék) értékesítési ára csökkent. A KSH adatai szerint a gyümölcsös joghurt fogyasztói ára nem változott, a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos UHT- (tartós) tej (–1 százalék), a 12 és a 20 százalék zsírtartalmú tejföl, valamint az 1,5 százalék zsírtartalmú pasztőrözött ESL- (hosszan friss) tej (egyaránt –3 százalék), a trappista tömbsajt (–5 százalék), a 2,8 százalék zsírtartalmú pasztőrözött ESL- (hosszan friss) tej (–6 százalék) fogyasztói ára csökkent ugyanebben az összehasonlításban.

