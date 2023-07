A sajt, a tulipán vagy a fapapucs jut először a legtöbb ember eszébe Hollandiáról, miközben a paradicsomtermesztésre is legalább olyan büszkék lehetnek a németalföldiek. Eddig azt hittük, a paradicsomexportjuk verhetetlen, az energiaár-robbanással azonban tavaly újraindult a verseny, és egy magyar termelői értékesítő szervezet, a Trivega olyan piacokra is betört, amelyek eddig jellemzően holland fennhatóság alatt álltak, legfeljebb a lengyeleknek osztottak még lapot. Így tűnt fel az üvegházait geotermikus energiával működtető dél-alföldi társaság Csehországban és Németországban is.