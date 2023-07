Új korszak a boltokban, ezek a legfontosabb változások

Az Árfigyelő működése nemcsak a rendszerhez csatlakozásra kötelezett cégekre, hanem az abból kimaradók árképzésére is hatással lesz – vélekednek az első hetek tapasztalatai után az Indexnek válaszoló cégek. Ugyanakkor ők maguk is javítanának a rendszeren, így akár a termékek minőségi paramétereit is rögzíthetik a jövőben.