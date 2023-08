Árat emel a Spotify

A Spotify csaknem egy évtized után emeli meg árait többek között Magyarországon is. Ennek következtében két prémium csomag ára is emelkedik. Azonban ezentúl már nem euróban, hanem forintban kell fizetni a szolgáltatásért.

Korábban megírtuk, a legnépszerűbb zenei streamingszolgáltató, a Spotify csaknem egy évtized után emeli meg árait több mint 200 millió előfizetője számára. Az Egyesült Államokon kívül az áremelkedés Kanadára, az Egyesült Királyságra, Ausztráliára és további 49 másik országra is vonatkozik, amelybe Magyarország is belesett.

Most az is kiderült, hogy az áremelkedés a Premium Duo és a Családi Prémium csomagra is vonatkozik.

Megemeljük a Premium Duo csomag árát, hogy további befektetések révén fejleszthessük a termékkínálatunkat és a funkciókat, és így a legjobb felhasználói élményben legyen részed

– olvasható a cég tájékoztatásában, amelyet a felhasználóknak küldtek ki.

Az áremelés mellett „és a felhasználói élmény javítása érdekében” módosítják az előfizetések pénznemét. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban a csomagok előfizetését a helyi pénznemben számlázzák ki.

Így az alábbiak szerint módosulnak a Spotify prémium csomagok havidíjai: