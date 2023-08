Kilométerenként csaknem 100 millió forintba került két tokaji dűlőút

Korábban nagy meglepetésre Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is ott volt egy olyan dűlőút átadásán, amelynek hossza összesen három és fél kilométer volt. Gulyás mellett még további hat politikus is részt vett az eseményen. Most az is kiderült, hogy két utat újítottak fel, összesen 620 millió állami támogatásból.