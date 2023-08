Ha Barbie malibui álomháza valódi lenne, akkor most 2,7 millió dollárral többe kerülne, mint 1962-ben. Volt már orvos, űrhajós, nyomozó, életmentő, sőt tűzoltó is, de most már ingatlanbefektető is lehet az önéletrajzában Barbie. A Corelogic új jelentése bemutatta, hogy Barbie ikonikus álomháza – ha valódi lenne – mennyit drágult volna az Egyesült Államok 20 településén az 1962-es debütálása óta.