Többre hivatott Budapest angol legénybúcsús turisták tömegénél

„Budapesten az ötcsillagos szállodák átlagárai még Pozsony és Prága hasonló szintű szolgáltatásaitól is messze vannak, nemhogy a bécsiekétől. Hogyan lehetséges, hogy Budapest ennyire alulértékelt?” – tette fel a kérdést az interjúban Tiborcz István. A BDPST Group tulajdonosa majd azt fejtegette, hogy turisztikai vonzerőnek nem elegendő a főváros unikális épített öröksége vagy kedvező természeti adottsága. A magasabb minőségi elvárásokkal rendelkező vendégek igényeinek kielégítéséhez elengedhetetlenek a világmárkákat árusító cégek, egyenletesen magas minőségű kulturális kínálat, egymással is versengő, nemzetközileg is jegyzett éttermek tucatjai, és nem utolsósorban a négy- és ötcsillagos szállodák is.

Nyilván nagyon jó az is, hogy az angol legénybúcsús turisták tömegei a VII. kerületben vonulnak éjszakánként A-ból B-be, de nem ennek kéne a szolgáltatási paletta meghatározó elemének lennie.

Tiborcz István szerint annak elkerülése érdekében, hogy Budapest ne az olcsó turisztikai vonzerő szinonimája legyen, világos stratégiára van szükség. A BDPST szakértői ezt az elemzést már elvégezték, amely stratégia alkotásuk fontos fonalvezetője is.

A szállodafejlesztéseiknek csak egy eleme maga az épület, ugyanis a komplex gondolkodásukból adódóan olyan városi hubok létrehozásában érdekeltek, ahová nem csupán becsalogatni kívánják a turistákat, hanem a vendéglátás és a fogyasztás közösségi központjainak kialakításával. Ehhez pedig széles szolgáltatási paletta biztosítása szükséges.

Ősszel átadják az új Marriott Hotelt, az Autograph Collectiont a Vörösmarty téren. A 37 ezer négyzetméteren történő fejlesztés során a három megvásárolt épületet egységesítették, az általuk körülzárt courtyardot üvegtetővel fedték le, és ezáltal kialakítottak egy közösségi teret óriási fákkal, növényekkel, ami egyébként a hotel lobbija és kávézója. A tulajdonos szerint a beruházás olyan turisztikai vonzerővel bír majd, amely a városlakók számára is értéket képvisel. Egy olyan komplexum jön létre a fejlesztéssel, amilyen garantáltan nincs még egy a fővárosban.

Fotó: BDPST Group Tiborcz István

A turisztikai vonzerő emelésének további eleme a szállodai éttermek, amelyekre néhány évvel ezelőtt szükséges rosszként gondoltak a fejlesztők – vetette fel az interjúban, amelyben hozzátette: mára ez teljesen átértékelődött, mivel a menő nemzetközi gasztrotrendek felértékelik a szállodát.

Összeköt a történelem

Hotel- és vendéglátóegységeik fejlesztései során azért gondolkodnak a prémiumszegmensben, mert a házaik eredetileg is ebben a kategóriában versenyeztek.

A BDPST ingatlanüzletága a luxuskategóriára koncentrál. Megértem azokat is, akiknek ez a jelző pejoratív, de a mi épületeink nem érdemelhetnek mást.

Történetük akár építészeti, akár kultúr- vagy várostörténeti értelemben kiemelkedő, olyan megbecsültséget követelnek maguknak, amellyel nyilván lehetne szembemenni, de akkor testületileg nem lennének méltók ezekhez a fejlesztésekhez – ismertette. A kor követelményeit szem előtt tartó szállodaberuházás mellett azt is fontosnak tartja, hogy megtalálják a megfelelő nemzetközi üzemeltetőt.

Az ingatlanfejlesztés, főképp egy szállodai fejlesztés esetében a lokáció az egyik legfontosabb elem. Az ingatlanberuházásaik során elsődleges céljuk az értékteremtés, ezért nem véletlen, hogy a cég portfóliója egyedi, különleges épületekből áll. A Gellért Szálló, a Vörösmarty téri Mahart-székház vagy az Adria-palota egytől egyig történelmi monumentumok – hangsúlyozta.

Beszélt arról is, hogy az épületeiket összeköti a történelem, mivel az Adria Hajózási Zrt. jogtanácsosa volt az a dr. Rosenberg Gyula, aki a Verno House egykori épületét, a Rosenberg-házat építette, és párbajozott a Schossberger család egyik leszármazottjáért, akik a BOTANIQ Turai Kastély eredeti tulajdonosai voltak.

A közelmúltban adták át a Szabadság téren található Verno House-t. A fejlesztésről Tiborcz István elmondta, hogy Reimholz Péter Kossuth- és Ybl-díjas építész vezette csapat megismerte és adaptálta az épület múltját, ennek megfelelően nyúltak hozzá a rekonstrukció során. A látványos kortárs bővítéssel pedig szó szerint megkoronázták a házat. Az épület külső megjelenése tökéletesen illeszkedik a Szabadság téri építészeti környezethez, a belülről teljesen megújult enteriőr pedig magával a parkkal, a zöld környezettel áll összhangban.