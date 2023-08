Menekül a forint a 400-as euró elől

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 390,23 forintról 388,25 forintra gyengült 18 órára, napközben 387,90 forint és 392,52 forint között mozgott.

A frank jegyzése a reggeli 405,92 forintról 403,77 forintra, a dolláré 354,91 forintról 353,02 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,0992 dollárról 1,0997 dollárra változott.

Akár a 400-as szint fölé is emelkedhet

Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője az Indexnek arról beszélt, átmenetileg a 400-as szint fölé kerülhet az euró–forint árfolyama a következő hetekben, hónapokban. Szerinte ha tartósan 400 felett ragadna az euró–forint kurzus, akkor a jegybank lassítana vagy szünetet tartana a kamatvágási ciklusban, ezzel véget vetve a magyar deviza gyengülésének. A múlt héten negatívan teljesítettek a főbb európai tőzsdék, a magyar BUX-index viszont szárnyalt. A gáz és az olaj ára emelkedett.

Varga Zoltán megjegyezte, hogy a forint nagyban függ a nemzetközi befektetői hangulat alakulásától is. A kockázatkerülést fokozta a Fitch Ratings keddi lépése, amikor egy fokozattal rontották az Egyesült Államok adósbesorolását. Az amerikai 10 éves állampapírpiaci hozam tovább emelkedett, melynek elszívó hatása van a kockázatosabb, feltörekvő piacokról.

Az Indexnek nyilatkozó szakértők összességében úgy látják, ezen a héten a magyar adatok is hatással lehetnek a forint árfolyamára, ugyanis a Központi Statisztikai Hivatal publikálja a júliusi inflációs adatokat, illetve a külkereskedelmi mérleg számai is napvilágot látnak. Ezzel együtt inkább az amerikai infláció lehet fontos a magyar deviza szempontjából: a Fed kamatpályájának alakulása miatt. „Ha felerősödnek azon várakozások, hogy a Fed szüneteltetheti vagy akár le is zárhatja szeptemberben a kamatemelési ciklusát, az a dollár gyengítésén keresztül erősítheti az árfolyamot” – állapította meg lapunknak Molnár Dániel, a Makronóm Intézet elemzője.