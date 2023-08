Hadat üzent a Revolutnak az Erste

Az Erste Bank Hungary a 2022-es 4,45 milliárd forintos nyereség után idén 46,71 milliárd forintos adózott eredményt ért el az első fél évben. Jelasity Radovan elnök-vezérigazgató szerint az idei eredményt nem a tavalyi eredménnyel, hanem inkább a 2021-es szintekkel érdemes összehasonlítani, mivel tavaly rengeteg egyszeri hatás rombolta, idén erősítette a bank eredményességét.

A legnagyobb tételt a babaváró hitelek mögött álló 5 éves állampapírok hozamának növekedése jelentette, amely miatt tavaly a bank 13,7 milliárdos mínuszt kellett elkönyveljen az egyes hitelek valós értéken történő értékelése (fair value) miatt, míg idén ellentétes hatás volt tapasztalható, aminek köszönhetően a fair value értékelés 19 milliárd forintos pluszt hozott az eredményességben. A másik érdekes tételt a Sberbank csődelszámolása okozza. A bank tavaly 7,9 milliárd forintot fizetett be a Sberbank-ügyfelek kártalanítására az Országos Betétbiztosítási Alapba (OBA), idén viszont 3,2 milliárdos visszafizetés érkezett. Ennek köszönhetően tudott év/év alapon 8 százalékkal csökkenni a bank működési költsége – magyarázta Jelasity Radovan.

Az idei eredmény a 2021. I. félévi 31,77 milliárdos szinthez képest harmadával nagyobb, ám az elnök-vezérigazgató ismét hangsúlyozta, hogy az idei eredménybővülés jelentős részét a fenti egyszeri hatás segítette.

Nem vesznek fel hitelt az ügyfelek

A bank ügyfélhitel- és kötvényállománya 10 százalékkal nőtt egy év alatt, ugyanakkor az új kontraktusok volumene 39 százalékkal marad el a 2022. I. félévi szintektől.

A lakossági új hitelek kihelyezése 128 milliárd forintról 85 milliárdra, a vállalati területen 144 milliárd forintról 82 milliárd forintra esett.

A lakossági területen a jelzáloghitelek kihelyezése 58 százalékkal 25 milliárd forintra esett.

Harmati László vezérigazgató-helyettes szerint komolyabb változásra nem lehet számítani – maximum a használt lakások piacán van remény némi élénkülésre. A babavárónál a visszaesés 43 százalékos volt, itt Harmati László szerint a bejelentett változások időben érkeztek, így van remény arra, hogy a következő hónapokra szétosztva jelenik meg azok kereslete, akik a jövő évtől kiszorulnának a programból. A személyihitel-kihelyezés 9 százalékos visszaesést mutat, de Harmati László szerint ez az üzletág igen jól teljesít, és vélhetően a folytatás is kedvező.

A vállalati területen a Széchenyi Kártya új konstrukciója 20 százalékos bővülést hozott a mikrohitelezésben, s a vállalati területen is ez a termék (és a Baross Gábor Hitelprogram) tudott egyedül bővülést hozni. A nagyvállalati és önkormányzati ügyfelek körében 46 százalékos volt az új kihelyezések csökkenése – mondta Cselovszki Róbert vezérigazgató-helyettes.

A bankban maradt az ügyfélvagyon

Az Ersténél a 4617 milliárdos lakossági vagyonállomány 7 százalékkal 4960 milliárd forintra nőtt. Ezen belül a betétállomány részesedése 41 százalékról 32 százalékra csökkent. Harmati László szerint az nagy eredmény, hogy a betétből kivont pénzek döntő része a bankban maradt, nem állampapírba, hanem az Erste által kezelt befektetési alapokba ment. Ennek köszönhetően az Erste piaci súlya a befektetési alapok piacán 1,3 százalékkal 20,2 százalékra nőtt.

A versenytárs termékeit hozzák be

Az ügyfelek egyre inkább a digitális tér felé mozdulnak. A személyi hitelek igénylésének 20 százaléka már digitális úton bonyolódik. A banknál elérték a 80 százalékot az elektronikus kivonat használatában, az ügyfelek kétharmada csak a George appot használja, még az is, aki korábban az internet mellett használta a George appot, most egyre inkább csak a mobilalkalmazást használja. A kkv-ügyfelek számára a napokban élesedett az önálló mobilalkalmazás.

Az azonnali áras devizaváltás-szolgáltatás a bank mind az 1 millió lakossági folyószámlát vezető ügyfelének elérhető.

Napközben havi 500 ezer forintig szabadon tudnak öt, a bank által jegyzett devizára (euró, dollár, svájci frank, angol font és kanadai dollár) pénzt váltani számlájukról piaci áron.

A banknál tesztelték a megoldást, és a váltási árfolyam általában kedvezőbb, mint a piacon ezt a szolgáltatást életre hívó fintech (a Revolut – a szerk.) által alkalmazott árfolyam. Ezenfelül – jelezte Harmati László – a banki nyitvatartási időn (reggel 8 és 17 óra között) túl és a hétvégén a bank által alkalmazott többletdíj is alacsonyabb, mint amekkora díjat a nagy, bankfüggetlen versenytárs alkalmaz.

A bank ügyfeleinek automatikusan felkínálja azt a lehetőséget, hogy egyetlen bankkártyájukat épp ahhoz a számlához kapcsolják, amelyikről fizetni akarnak. Így az erre a szolgáltatásra szerződőknek nem kell külön bankkártyát használniuk, ha például külföldön eurószámlájukról akarnak költeni – ezt a változást is a Revolut szolgáltatása hívta életre.

Az Erste komoly reményeket fűz a fiatal ügyfelekhez. Azon bankok egyike, ahol már 7 éves gyermekeknek is lehet számlát nyitni. Az új számlavezető ügyfelek 20-25 százaléka fiatal, 18 év körüli a banknál. Harmati László szerint a diákhiteles ügyfelekért folyó versenyben az érintett bankok között verseny lesz – az Ersténél is új kedvezményekben gondolkodnak.

(Borítókép: Nagy Tamás / Index)