Ötmillió forintot kapott egy klub, amely a férfias értékek visszaállításán, megőrzésén és örökítésén dolgozik

Májusban és júniusban összesen 146 milliót osztott szét a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft., az állami Szerencsejáték Zrt. támogatásosztó leányvállalata. A pénzből összesen hat cég kapott. A HVG szerint ezzel akkor a Szerencsejáték Zrt. visszavett a pénzszórásból, ugyanis korábban volt, hogy három hét alatt bruttó 639 millió forintot osztottak ki 23 szervezet és cég között.

A hvg.hu adatai szerint a Szerencsejáték Zrt. támogatásokról döntő leánycége rekordnak számító, bruttó 974 millió forintot osztott szét júliusban.

Ezt az összeget összesen tíz szervezet között osztották ki, Azonban nem arányosan. A 82 százalékát, bruttó 800 milliót egyetlen kedvezményezett, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány kapta.

A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy több alkalommal is kapott már nagyobb összeget a Magyar Turisztikai Ügynökség, amelynek kuratóriumi tagjai között több fideszes ember is megtalálható, de még politikus is van közöttük.

Csurrant-cseppent a kultúrára és a férfias értékekre is

A Szövetség a Nemzetért Alapítványnak 60 millió forint plusz áfa járt. Ez az első polgári körből, az Orbán Viktort és egykor Vona Gábort is soraiban tudó Szövetség a Nemzetért Polgári Körből kinőtt civil szervezet a hvg.hu szerint.

Emellett a Lupa Strand Kft. 30 millió forint plusz áfát, a Magyar Zene Házát működtető cég 10 millió plusz áfát, a VéNégy Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft. szintén 10 millió plusz áfát kapott.

Ezenkívül Illényi Katica Liszt Ferenc-díjas hegedűművész cége 7 millió forint plusz áfa összeget kapott, de ennél is érdekesebb

a Férfiak Klubja Nonprofit Kft., amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a férfiak családi és társadalmi felelősségvállalásának, értékközpontú példamutatásának fontosságára.

Ez a cég is kapott 5 millió forint plusz áfa összeget. „A Férfiak Klubja egy olyan közösséget hivatott összekovácsolni, amelyik az eredeti férfias értékek visszaállításán, megőrzésén és örökítésén dolgozva helyreállítja a férfiak önbecsülését és teremtő erejét, illetve új egyezség megteremtését tűzi ki célul férfi és nő között” – olvasható a klub hitvallásában.