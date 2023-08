Brutális mélypontot ért el az oroszok pénzének árfolyama

2022 márciusa óta nem látott szintekre gyengült hétfőn a rubel a dollárral és az euróval szemben is – írja az MTI.

Az orosz fizetőeszköz idén már 25 százalékot vesztett értékéből a dollárral szemben, amit elemzők a nyugati szankciók miatt visszaeső exporttal, ezen belül a kőolaj- és gázbevételek visszaesésével magyaráznak.

A háború kitörése után a dollár–rubel árfolyam a 130-as szintig ugrott, de a központi bank devizaeladásai és az emelkedő olaj- és földgázárak az orosz deviza jelentős felértékelődéséhez vezettek, így 2022 nyarán egy dollárért még 50-60 rubelt adtak.

A forinttal szemben is vesztésre áll a rubel

Ugyanebben ebben az időszakban a forint–rubel árfolyamban is látható volt a gyengülés. 2022 nyarán rendkívül drága volt a rubel, akkor 7 forintot kellett fizetni az orosz devizáért, egy évvel később viszont már 4 forintot sem ér az orosz rubel.

Azonban ötéves távlatban nem ez a legrosszabb teljesítménye az orosz fizetőeszköznek a magyar forinttal szemben, ugyanis 2022 márciusában, az invázió kezdete után 3 forint alá esett a forint–rubel árfolyam. Mindez alább is látható az ötéves időtartamra (5Y) kattintva.

Az oroszok így kommentálták

Makszim Oreskin elnöki tanácsadó a TASZSZ hírügynökség által hétfőn megjelentetett véleménycikkében a jegybank laza monetáris politikáját hibáztatta a gyenge árfolyamért, amely szerinte „nehezíti a gazdasági átalakulást és negatívan hat a háztartások jövedelmi helyzetére.”

Ezzel szemben az orosz gazdaság érdekeit az erős deviza szolgálja

– tette hozzá.

Az orosz jegybank a múlt héten bejelentette, az év végéig felfüggesztik a devizavásárlásokat, hogy ezzel is támaszt adjanak a rubel árfolyamának, és csökkentsék a volatilitást. Egy pénteki sajtókonferencián az orosz jegybank alelnöke, Alekszej Zabotkin elismerte, a nyugati szankciók miatt jelentősen visszaeső import is gyengítette az orosz devizát, de megalapozatlan feltételezésnek nevezte, hogy a tőkekiáramlás is szerepet játszik a rubel leértékelődésében.

A jegybankár közlése szerint az orosz jegybank a következő, szeptemberi 15-i ülésén várhatóan egy százalékponttal, 8,5 százalékra emelheti a kamatot. A jegybank hét hónap után a múlt hónapban emelte meg az irányadó kamatot 100 bázisponttal, 7,5 százalékra.