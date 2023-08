Ezeket inni olyan, mint ruhában fürdeni – itt az Index nagy sörtesztje!

Kevés dolog van, ami jobban esik a nagy nyári melegben egy jó hideg sörnél. A zéró tolerancia megszüntetésére még várni kell, azonban addig is vannak opciók, amelyek biztosíthatják a felfrissülésünket. A boltok hűtői roskadoznak ugyanis az alternatíváktól, ezért az Index most a legjobb ízesített alkoholmentes sörök nyomába eredt – egy kis csavarral.

Ezek most akkor sörök vagy nem sörök? – szegeztük a kérdést Kántor Sándornak, a Magyar Sörgyártók Szövetsége igazgatójának, aki mielőtt választ adott volna, kifejtette:

A söripar aranyszabálya, minőség akkor van, ha mindig ugyanazt tudom letenni az asztalra. A mi iparágunkban nincs olyan, hogy jobb vagy rosszabb minőség, ez egy lehetetlen fogalom. Ha egy gyártó nem márkaazonos, akkor nem hozza a márkaminőséget.

Már egy ideje elindult a sörpiacon ezeknek a termékeknek a térhódítása. De hogy miért fordultak a két ízből álló termékek felé a gyártók? Ennek nagyon egyszerű oka van, mivel így könnyebb előállítani. Ezek a termékek gyümölcslé-koncentrátumból készülnek, amelynél számít a származás, az érettség foka, így a minőséget sokkal egyszerűbb két összetevőből garantálni, mint ha csak eggyel ízesítenék.

13 Kántor Sándor Galéria: Ezeket inni olyan, mint ruhában fürdeni (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Nem gyerekeknek készülnek

A termék dobozán általában az olvasható, hogy gyümölcslé és alkoholmentes sör elegyét tartalmazza, azaz akár üdítőnek is mondhatnánk. Az iparág sörnek nevezi, de nem a fogyasztó, hanem a fogyasztóvédelem szempontjából, hogy mindenki úgy kezelje, mintha alkoholos termékről lenne szó. „A gyereket ne szoktassuk rá az alkoholmentes sörre, ez a későbbiekben probléma lehet, előfordulhat, hogy ha felnő, akkor majd az alkoholost kezdi el keresni. Épp emiatt minden alkoholmentes sör dobozán megtalálható, hogy fogyasztása 18 éven felülieknek ajánlott” – hívta fel a figyelmet Kántor Sándor.

A kóstoló ötlete elsőre nem örvendett nagy népszerűségnek a szerkesztőség tagjai körében, volt, aki szerint

elment az eszem, hiszen ezt inni olyan, mint ruhában kamatyolni.

Végül annyi érdeklődő akadt, hogy be sem fértünk a terembe. A szokásokhoz híven ezeket termékeket is három szempont (látvány, illat, íz) alapján értékeltük 1-től 5-ig, a vakteszt végén pedig kivételesen a csomagolásokat is pontoztuk. Az íz értékelése során nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy azonosítható-e a termékekben a jellegzetes söríz, valamint azt is megpróbáltuk kitalálni, hogy milyen gyümölcsök találhatók meg bennük. A szakértő külön kiemelte a víz szerepét, a nagyon ásványosak elviszik az ízeket, bár ezt a szempontot főleg a hagyományos söröknél kell nézni. Nem utolsósorban értékeltük azt is, hogy elegendő cukrot tartalmaz-e a termék, vagy esetleg túllódult-e az üst.

13 Galéria: Ezeket inni olyan, mint ruhában fürdeni Fotó: Papajcsik Péter / Index

A termékmintákat a Heineken Hungária Zrt., a Dreher Sörgyárak Zrt. és a Borsodi Sörgyár Kft. biztosította számunkra, ezért hatalmas köszönet. A világért sem szeretnénk elégedetlenkedni, de becsúszhatott volna a csomagba egy-egy hagyományos frissítő is.

Létezik jó ízesített alkoholmentes sör?

Már-már megszállottan rajongtam az elmúlt években a Zlaty Bazant levendulás-ribizlis alkoholmentes radleréért, amelyhez csak Szlovákiában tudtam hozzájutni. Sajnos ennek a terméknek a gyártását időközben felfüggeszthette a Heineken, ugyanis bármennyire is próbáltam vadászni egyet az ízesített alkoholmentes sörök kóstolójára, egyet sem sikerült találnom a szomszédos országban, de a széles ízpaletta miatt egy-két különlegességen azért megakadt a szemem.

Míg nálunk főleg az alapízek dominálnak, addig a szlovákoknál akadnak bőven olyan csodák, amelyeket érdemes ízteszt alá vetni. Az egyik ilyen például a kóstoló első tétele, a Birell Limited Edition Mandarin-Yuzu ízesített radlere lett. Első látásra is elég bizarrnak tűnik, a szisszenést követően pedig már az illata sem sejtet túl sok jót. Túl édes, már-már gejl, kevés a szénsav. Érkeztek az első kommentek, majd valaki megvilágosodva állította,

ez olyan, mint a komló rágógumival.

Ezt a terméket erősen dominálja az artézi víz íze, ami a szakértő szerint illatban és ízben is megjelenik. Ekkor valaki megszólalt a látványról: „ez szennyvíz”, ezzel pedig nyargaltunk is át a következő sörre.

Az italt kitöltögetve szóba került a hab tartóssága, ezeknél a termékeknél azonban nem ez az elsődleges szempont – mondta Kántor Sándor.

Volt, aki narancsszörpbeütést azonosított a Birell második tételénél, amiben az pont nem volt, többen tippelni sem tudtak, vajon milyen gyümölcsök találhatók benne. A mangós-citromos illatát volt, aki jónak tartotta, ám az ízét már igencsak lepontozta, amit a kicsit ragadós utóízzel indokolt. „Eskü, ez olyan, mintha felöntötték volna Fantával” – vélekedett más.

Híg lekvár, gumicukorillattal.

Akadt olyan kóstoló, aki szerint finom volt, de a sör eszébe se jutott volna róla, ha nem tudja, hogy alkoholmentes sörteszten van éppen.

Gyorsan le kell mindenkit lomboznom, ettől a gumicukortémától sehogy sem szabadultunk. A Borsodi görögdinnye-eper ízesítésű alkoholmentes termékén szintén visszaköszönt. Míg az epret mindenki felismerte, addig a dinnyét senki sem említette, sokan málnára asszociáltak.

A kóstolás ezen pontján az egyik tesztelő megjegyezte: lehet, hogy a teszt legnagyobb támogatója a Haribo?

„Az illata olyan, mintha folyékony Chupa Chupsot szagolnék” – hangzott el az egyik kóstolótól. Közösen megállapítottuk, hogy ha nem habzana, akkor ennek nem sok köze lenne a sörhöz.

Ahogy csak tudtunk, mentünk is tovább, mert a hímnemű munkatársak kicsit sem voltak elragadtatva a gumicukor ízvilágától. A soron következő termékben sem sikerült a résztvevőknek azonosítani a gyümölcsöket, a legtöbben arra tippeltek, hogy valami körtés dolgot isznak, pedig a Borsodi ananász-lime nevet elnézve nagy valószínűséggel csak képen látott körtét. Ennek ellenére abszolút sikert aratott a termék, aminél nagyon tetszett mindenkinek, hogy nem túl édes, és ennek köszönhetően egy kellemes üdítőben lehetett részünk.

Ez az első, amit nem iszom undorral! Ez jó!

Az egyes márkákból egyébként két-két terméket kóstoltunk, a sorban így a Dreher lime-mentás kreációja következett.

Ennek a habjához már Szindbád is hozzászólna: Gazdag ember lehet a korcsmárosod. Pincér: Miért, nagyságos uram?

Az összetevőket a kóstolók felismerték, erre már lehetne adni egy pontot, azonban épp ezeket tartották műnek. A „mojitosör” nem szerepelt valami fényesen, ugyanis akadt olyan, aki a látványt olcsónak értékelte, és nagyon vizezett lágerre emlékeztette. Más traubiszódás beütést észlelt, sietve megjegyezve, a sok buborék miatt igazi frissítő.

A Sziget Fesztivál szponzorának, a Drehernek megkóstoltuk a meggy-szeder ízesítésű termékét is. Eddig ez habzott a legjobban.

A színe, mint a félédes vörös pezsgőnek.

Vagy olyan, mint a meggyes Márka üdítő – de a sörjegyek nem nagyon akartak jönni. Ennek ellenére ízlett a termék, fiúk-lányok egyaránt csípték. Ugyanakkor ezen a ponton döbbentünk rá arra, hogy valójában nem is söröket, hanem sokkal inkább üdítőket kortyolgatunk.

Panaszra nem adott okot a Gösser Nature Zitrone málna-rebarbarás habja.

De mitől ennyire tartós, szappan van benne? Mondjuk, utóbbi elég praktikus, mert ha megmarad, akkor kezet lehet vele mosni

– adtunk hangot megdöbbenésüknek, mivel hagyományos sörnél sem láttunk még ilyet. A színét nézegetve olyan, mint amikor túl sok víz kerül a szörpbe. Az egyik kóstoló szerint a málna szó szerint elviszi a show-t, már-már kissé tolakodó. A rebarbarát sem nagyon ragoztuk, az szimplán csak fura volt.

Mostanra azt hittük, hogy elfogytak a gyengébb láncszemek. Nos, nem, nagyon nem. Már az illata sem jött be nekünk, nemhogy az íze a görögdinnye-lime-os Gössernek.

Ez a hónap tréfája, mert dinnyére sört nem lehet inni, ezért egyberakták – emellett nyomdafestéket nem tűrő kommentek érkeztek rá, engedjék meg, hogy ezektől inkább megkíméljem önöket. A szofisztikáltabb észrevételekből ennyit azért itt hagyok:

A színénél már csak a szaga a furcsább, az ízéről inkább ne is beszéljünk, az olyan, mint az olcsó Nestea-kopi üdítőé.

A beszélgetés során szóba került az is, hogy a komlónak vízhajtó hatása van. Mielőtt megismerték Angliában a komlót, a fenyérmirtuszt használták a sör ízesítésére.

Lassan kezdett apadni a lendületünk, pedig ennél sokkal több terméket szoktunk kóstolni. Hiába csak kortyolgattuk a söröket, nagyon-nagyon telítődtünk. De a Soproni termékeit ki nem hagytuk volna. Elsőként a feketeribizli-lime-os alkoholmentes sört kóstoltuk, ami

mesterséges tuttifrutti a köbön, bár inkább olyan, mint egy olvadt jégkrém.

Kérjük a gyártókat ismételten, inkább minden kapcsolatot szakítsanak meg a Haribóval.

Állítólag a sör jót tesz a hajnak, de ettől azért inkább mindenki óvja, különösen a szőkék, hacsak nem a Barbie-filmre készülnek. (Nem voltunk annyira bátrak, hogy teszteljük, beszínezi-e a termék a hajat, és tartós is marad-e az árnyalat.)

Végre megérkezett a meggyszörp, amiről szinte mindenkinek a gyerekkora jutott eszébe. A Soproni meggy-citromos alkoholmentes söréhez sokan elfogultan álltak, mivel a gyártó meggyes söre sokak nagy kedvence.

Ez felüdülés, nagyon szeretem a meggy ízét, és ez a sör ezt nagyon hozza!

Meglepetéseket hozott a dobogó, mivel

a harmadik helyet a Dreher meggy-szedres terméke vívta ki magának 10 ponttal,

a második helyen szerepelt a Soproni meggy-citromos tétele 13 ponttal,

a legjobbnak egyöntetűen a Borsodi ananász-lime ízesítésű termékét ítélték a kóstolók 14 ponttal. Hatalmas volt a megdöbbenés, amikor kiderült, hogy nincs benne körte.

Az Index tesztjén most olyan történt, amire eddig még nem volt példa. Mint jeleztem, márkánként két terméket kóstoltunk, és ha már felmerült a körteíz, akkor nem mehettünk el amellett, hogy ne kóstoljuk meg a Borsodi körte & alma variációját, ami egyszerűen

ZSENIÁLIS, sok-sok-sok felkiáltójellel minden tesztelő szerint.

Ez volt az egyedüli termék, amit biztosan nem vettünk volna le eddig a boltok polcáról. Pedig milyen kár, mert nem bírtunk betelni vele. Egyszerre megvan benne a körte bája, a sör kellemessége, mondhatni, telitalálat az első helyre. A csomagolást tekintve is díjnyertes, ezt a szempontot nézve is kiemelkedően teljesített a Borsodi, a legkevésbé a Gösser dobozai nyerték el a tetszésünket.

A kóstoló folyamán megállapítottuk, hogy

hiába nevezi ezeket a termékeket sörnek a söripar, sokkal inkább üdítőre hajaznak;

amíg egy íz harcol a sörrel, addig a sör íze meg tud jelenni, két íznél ennek felismerése már esélytelen.

Korábban az Index már több terméket is kóstolt, térképünkre felkerültek a csokimikulások, a szaloncukrok, a chipsek, a májkrém, a kalács és a tormakrém, valamint kísérleteztünk sáskákkal, lisztkukacokkal és tücskökkel is, terítékre kerültek a túrórudik, túródesszertek, legutóbb pedig jégkrémek és kávéitalok csaltak mosolyt az arcunkra.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)