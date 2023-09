Nagy nap az Audi életében, átlagos kedd Szijjártó Péternek

Beindult az őszi szezon, Szijjártó Péter is alaposan felpörgött. A külgazdasági és külügyminiszter meglehetősen erősen kezdte a hetet: beszédet mondott hétfőn Prágában, a Közép- és Kelet-Európai Atomenergia-ipari Kongresszuson, majd Budapesten fogadta az azeri gazdasági minisztert. Aznapra belefért még a tárcavezető idejébe két vállalati beruházás bejelentése is: a Bosch 18 milliárd forintból fejleszt, és 170 új munkahelyet teremt, a kínai hátterű Pex Automotive pedig 5,1 milliárdot fektet be Szigetszentmiklóson.

Nem elég gépet vásárolni

Ezt a tempót nehéz lesz tartani, mindenesetre Szijjártó Péter a kedd reggelt az Audival indította: képzési támogatásról szóló megállapodást jelentett be a német autóipari konszern elöljáróival. A vállalatot Dirk Grosse-Loheide, a Volkswagen-márkacsoport beszerzésért felelős igazgatósági tagja, illetve Patrick Heinecke, az Audi Hungaria pénzügyi, IT, beszerzés és compliance-ért felelős igazgatósági tagja képviselte.

A tárcavezető az Audi Ahead kompetenciafejlesztési projektjének ismertetésén arról számolt be, hogy a Volkswagen AG leányvállalatai számára regionális szolgáltató központként működő vállalat mintegy 500 dolgozó számára biztosít képzést, ezzel segítve a felkészülést az autóipar elektromos átállására.

A 1,5 milliárd forint értékű beruházáshoz a kormány 750 millió forint támogatást nyújt.

A külgazdasági külügyminiszter elmondta, az új autóipari korszakra nem csupán fizikailag kell felkészülni, nemcsak az ahhoz szükséges gépeket kell megvásárolni, hanem a szükséges technológiai tudást is meg kell szerezni mindazoknak, akikre majd az új autóipari korszak épül.

Ezzel biztosítható az, hogy a vállalatcsoport Győrre az autóipari átállás során is kulcsfontosságú helyszínként tekintsen. Egy olyan német cégről van szó, amely saját globális működése szempontjából is meghatározó jelentőségű területen szavazott bizalmat hazánknak.

A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarország nagyon sokat profitál abból, hogy a német ipar egyik fő európai beruházási célpontja vagyunk, és a német ipar is nagyon sokat profitál abból, hogy itt, Magyarországon Európa egyik legversenyképesebb beruházási környezetét tudjuk számukra biztosítani.

Túl a 10 ezermilliárdos mérföldkőn

A Győrben legyártott 1,6 millió motor és rekordszámú, 171 ezer autó nagyban hozzájárult ahhoz is, hogy tavaly az autóipar termelési értéke 31 százalékos növekedéssel áttörte a 10 ezermilliárd forintos üvegplafont. Ráadásul a cég hazai üzemének tetején található Európa legnagyobb hasonló naperőműve, s ez segít abban, hogy Magyarország ma a világ azon húsz állama közé tartozhat, amelyek a károsanyag-kibocsátásuk csökkentésével párhuzamosan tudják növelni a gazdasági teljesítményüket.

Dirk Grosse-Loheide kijelentette: