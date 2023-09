Az MNB 320 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a SAFIS EVO Inc. nevű cégre engedély nélküli befektetési alapkezelési tevékenység miatt. Emellett egy magánszemélyre 32 millió forint összegű piacfelügyeleti bírságot rótt ki a jogosulatlan tevékenységben való érdemi közreműködéséért. A jegybank a bírság mellett azonnali tiltásról is döntött és feljelentést is tesz – jelentette be csütörtöki közleményében a Magyar Nemzeti Bank.