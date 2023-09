Hamarosan kiderül, mennyi tartozásunk van: fontos értesítőt küld a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hamarosan megküldi az adószámla-értesítőket. Adószámla-egyenlegéről csak az kap értesítést, akinek ötezer forintnál több tartozása vagy ezer forintnál több túlfizetése van, valamint 2022-re késedelmi pótléka keletkezett – adta hírül az MTI.

A közlemény szerint országosan mintegy kétmillióan kapnak postán adószámla-értesítőt, vagy várhatják az elektronikus értesítést.

Felhívták a figyelmet, hogy akinek van KAÜ-azonosítása (Ügyfélkapu, e-személyi igazolvány, arcképes videós azonosítás, telefonos azonosítás) az elektronikus tárhelyére kapja az adószámlájával kapcsolatos tájékoztatót, melyről e-mail-értesítés is érkezik majd.

Figyelmeztettek, hogy a beérkezett üzenetek harminc nap elteltével automatikusan törlődnek, így érdemes minél előbb megnyitni a tárhelyet.

Ugyanakkor a közleményben az is olvasható, hogy az adószámla-egyenleget az ügyfélportálon is le lehet kérdezni. A NAV honlapján elérhető egy útmutató is, mely lépésről lépésre bemutatja a lekérdezés menetét.

Akinek tartozása van, az banki költségek nélkül az ügyfélportálon fizetheti meg az összeget. Ehhez be kell lépni a portálra, majd a kezdőoldalon található adószámla-egyenlegnél a bővebb információra kattintva kell lekérdezni az adószámlát, és a „hátralék rendezés” gombbal már indítható is a fizetés.

Az összeg emellett rendezhető még banki átutalással, csekken vagy akár a NAV ügyfélszolgálatain bankkártyával. Csekket igényelni a 1819-es NAV infóvonalon lehet a 3-as menüpontban.

A túlfizetés kiutalása vagy tartozásra átvezetése az átvezetési és kiutalási kérelem (ATVUT17) elnevezésű űrlapon kérhető. Az űrlap legegyszerűbben szintén az ügyfélportálról érhető el, az adószámla lekérdezése után, a „túlfizetés rendezés” gombbal, külön segédprogram telepítése nélkül, bármilyen okoseszközről.

Akinek segítségre van szüksége az adószámlája értelmezéséhez, általános kérdésekkel hívhatja a NAV Infóvonalát a 1819-es telefonszámon.

Konkrét ügyek intézéséhez mindössze ügyfél-azonosító szám (PIN-kód) vagy részleges kódú telefonos azonosítás szükséges. Ügyfél-azonosító szám legegyszerűbben az ONYA-ban igényelhető a TEL-nyomtatványon, ennek menetéről szintén elérhető a NAV honlapján egy részletes útmutató.